02/08/2026

EU – Armenia

Տաջիկ մարզիկը հաղթանակից հետո ռինգ է դուրս եկել հայ զինվորի համազգեստով ու եռագույնով. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 02/08/2026 1 min read

Ազգությամբ տաջիկ Սուլեյման Մահմադովը Երևանում անցկացված «HYPE» լիգայի մենամարտում հաղթանակից հետո ռինգ է դուրս եկել հայ զինվորի համազգեստով և հայկական դրոշով ու իր հաղթանակը նվիրել պատերազմում նահատակված հայ զինվորին։

Ինչպես ասել է՝ իր մանկության ընկերը՝ Հրաչը, զոհվել է 2021թ․-ին։

Ինրպես հաղորդվում է՝ Մահմադովն առաջին անգամ չէ, որ հայկական եռագույնն է բարձրացնում հաղթանակից հետո։

Տաջիկ մարզիկը հաղթանակից հետո ռինգ է դուրս եկել հայ զինվորի համազգեստով ու եռագույնով

Բաց մի թողեք

1 min read

«Մա՛մ, ինչ էլ լինի, հանկարծ չկոտրվես». տանկիստ Ժորա Մարտիրոսյանն անմահացել է հոկտեմբերի 22-ին Իշխանաձորում. Լուսանկարներ

02/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բաբկեն Չոբանյանն առաջին անգամ խոսել է Հանրայինից հեռացման մասին․ ո՞րն է եղել պատճառը. Լուսանկար

02/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մտահոգիչ է, որ Հայաստանի Պրեմիեր լիգան մինչ օրս չունի տիտղոսային հովանավոր․ «Նոա»

02/08/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Տաջիկ մարզիկը հաղթանակից հետո ռինգ է դուրս եկել հայ զինվորի համազգեստով ու եռագույնով. Լուսանկար

02/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թունավորման դեպք. մկրտության արարողությունից հետո 14 մարդ է դիմել ԲԿ

02/08/2026 infomitk@gmail.com

Փաշինյանը վերանշանակվեց ՀՀ վարչապետ

02/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սևանում 24-ամյա երիտասարդ է խեղդվել․ հայտնի է ինքնությունը

02/08/2026 infomitk@gmail.com