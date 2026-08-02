Տաջիկ մարզիկը հաղթանակից հետո ռինգ է դուրս եկել հայ զինվորի համազգեստով ու եռագույնով. Լուսանկար

Ազգությամբ տաջիկ Սուլեյման Մահմադովը Երևանում անցկացված «HYPE» լիգայի մենամարտում հաղթանակից հետո ռինգ է դուրս եկել հայ զինվորի համազգեստով և հայկական դրոշով ու իր հաղթանակը նվիրել պատերազմում նահատակված հայ զինվորին։
Ինչպես ասել է՝ իր մանկության ընկերը՝ Հրաչը, զոհվել է 2021թ․-ին։
Ինրպես հաղորդվում է՝ Մահմադովն առաջին անգամ չէ, որ հայկական եռագույնն է բարձրացնում հաղթանակից հետո։
Բաց մի թողեք
«Մա՛մ, ինչ էլ լինի, հանկարծ չկոտրվես». տանկիստ Ժորա Մարտիրոսյանն անմահացել է հոկտեմբերի 22-ին Իշխանաձորում. Լուսանկարներ
Բաբկեն Չոբանյանն առաջին անգամ խոսել է Հանրայինից հեռացման մասին․ ո՞րն է եղել պատճառը. Լուսանկար
Մտահոգիչ է, որ Հայաստանի Պրեմիեր լիգան մինչ օրս չունի տիտղոսային հովանավոր․ «Նոա»