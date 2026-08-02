Փաշինյանը վերանշանակվեց ՀՀ վարչապետ

Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը հրամանագիր է ստորագրել Նիկոլ Փաշինյանին վարչապետ նշանակելու մասին։
Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ Սահմանադրության 158–րդ հոդվածի համաձայն, նորընտիր Ազգային ժողովի առաջին նստաշրջանի օրը Կառավարությունը հրաժարական էր ներկայացրել։
«Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցությունը վարչապետի պաշտոնում առաջադրել էր Նիկոլ Փաշինյանի թեկնածությունը։
Բաց մի թողեք
Ռուբեն Ռուբինյանից առաջարկ եմ ստացել, կգլխավորեմ ԱԺ աշխատակազմը․ Դավիթ Համբարյան
ՀՀ քաղաքացիներն այս դահլիճից ակնկալում են հասուն քաղաքականություն, պատասխանատու օրենսդրություն. ՀՀ նախագահ
ՀՀ կառավարությունը հրաժարական է ներկայացնում․ Տեսանյութ