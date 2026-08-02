Վերահաստատում եմ – այսօրվանից սկսած՝ ՀՀ օրենսդիր մարմինը, դրա կողմից ձևավորվելիք գործադիր իշխանության բարձրագույն մարմինը համարում եմ ոչ լեգիտիմ։
Առնվազն այն պատճառով, որ ժողովրդի քվեն ստացած ԲՀԿ կուսակցությանը ՔՊ-ն հակաիրավական ձևով դուրս է թողել ԱԺ-ից և յուրացրել այդ ուժին ժողովրդի տված մանդատները։
Այսուհետ հանրային խոսքում օգտագործելու եմ «դե ֆակտո ազգային ժողով», «դե ֆակտո կառավարություն» ձևակերպումները։
Ռուբեն Մելիքյան
Բաց մի թողեք
Իմ կլիենտներն են, ՔՊ-ականների մեծ մասին «մշակել եմ»․ Էդգար Ղազարյան. Տեսանյութ
Չոլպան Աթայի ոչ պաշտոնական գագաթաժողովին նախորդել է Օմսկում Պուտին – Տոկաև հանդիպումը
Հարգարժա՛ն ընկերներ, ախր այդ խորհրդարանը Նիկոլ Փաշինյանինը չէ