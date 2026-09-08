Սեուտայի ​​ճգնաժամը ստիպում է Եվրոպայի միգրանտների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող խմբերին վերանայել իրենց խաղային ծրագիրը

Համերաշխության հին կոչերը այլևս չեն աշխատում։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Իսպանիայի Սեուտա էքսկլավ միգրանտների հոսքի նկատմամբ քաղաքական արձագանքը բացահայտեց, թե որքան կտրուկ է փոխվել Եվրոպայի միգրացիայի վերաբերյալ բանավեճը, և թե ինչպես է դա ստիպում միգրանտների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող խմբերին վերանայել իրենց դիրքորոշումը ներկայացնելու ձևը։
Մինչդեռ նախորդ միգրացիոն ճգնաժամերը հաճախ բաժանում էին եվրոպացի առաջնորդներին համերաշխության կոչերի և ավելի խիստ վերահսկողության պահանջների միջև, Սեուտային արձագանքը, որտեղ անցյալ ամիս ավելի քան 100 մարդ մահացավ՝ փորձելով մուտք գործել, զարմանալիորեն միատարր էր։
Աջ ծայրահեղականներից մինչև ձախ կենտրոններ, քաղաքական առաջնորդները ճնշող մեծամասնությամբ կոչ էին անում ավելի ամուր սահմանների և ավելի արդյունավետ զսպման։
«Միգրացիայի շուրջ զրույցը և միգրանտներին դիմելու համար օգտագործվող լեզուն փոխվել են ԵՄ շատ երկրներում, նույնիսկ ձախ կենտրոնամետ անդամ պետություններում», – ասաց Միշել Լևոյը՝ «Անօրինական միգրանտների միջազգային համագործակցության հարթակի» տնօրենը, որը Եվրոպայում ապօրինի միգրանտների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող կազմակերպությունների ցանց է։
Ի պատասխան՝ միգրանտների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող խմբերը փոխում են մարտավարությունը։ Քանի որ մարդասիրական կոչերը կորցնում են քաղաքական նշանակությունը, դրանք ավելի շատ են դիմում դատարաններին, կառուցում են ավելի լայն դաշինքներ և փորձարկում միգրացիայի մասին խոսելու նոր եղանակներ։
«Մենք փորձում ենք միասին ավելի ուժեղ լինել՝ համագործակցելով քաղաքացիական հասարակության տարբեր կազմակերպությունների հետ, համագործակցելով փաստաբանների հետ՝ դատական գործընթացները վիճարկելու համար և իսկապես ցույց տալով, որ այս քաղաքականությունը վատ է բոլորի համար, ոչ միայն միգրանտների», – ավելացրեց Լևոյը։
Փրկությունից մինչև կանխարգելում
2013 թվականին Իտալիայի Լամպեդուզա կղզու մոտ տեղի ունեցած նավաբեկության ժամանակ հարյուրավոր միգրանտների մահը ցնցեց մայրցամաքը։
ԵՄ բարձրաստիճան պաշտոնյաները, այդ թվում՝ այն ժամանակվա Հանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոն, այցելեցին դեպքի վայր՝ հայտարարելու, որ «Եվրամիությունը չի կարող ընդունել, որ հազարավոր մարդիկ մահանում են իր սահմաններում»։
Բլոկում այն ժամանակվա ներքին գործերի հանձնակատար Սեսիլիա Մալմստրյոմը կոչ արեց «փոխել միգրացիայի նկատմամբ մոտեցումը»՝ հավելելով, որ «այս սահմանափակող մոտեցումը կայուն չէ, և որ հիմա ժամանակն է անցնել ավելի մեծ բացության և համերաշխության»։
2015 թվականի փախստականների ճգնաժամը սկզբում նմանատիպ մարդասիրական արձագանք առաջացրեց, երբ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը կոչ արեց եվրոպացիներին ընդունել Սիրիայից, Աֆղանստանից և Իրաքից պատերազմից փախչող ավելի քան 1 միլիոն մարդկանց: Եվրոպական հանձնաժողովը փորձեց կառավարել ճգնաժամը ԵՄ երկրների միջև ապաստան խնդրողների վերաբաշխմանն ուղղված միջոցառումների միջոցով։
Սակայն այդ մոտեցումը հանդիպեց այնպիսի գործիչների դիմադրության, ինչպիսիք են Հունգարիայի այն ժամանակվա վարչապետ Վիկտոր Օրբանը և Լեհաստանի «Օրենք և արդարադատություն» կուսակցությունը։
Ֆլորիան Տրաուները, Բրյուսելի ազատ համալսարանի և Եվրոպայի քոլեջի ԵՄ միգրացիայի փորձագետ, ասել է, որ մի քանի աջակողմյան քաղաքական գործիչների հաջողվել է ստեղծել «ինստիտուցիոնալ փակուղի», որը կասեցրեց միգրանտներին ինտեգրելու ԵՄ ջանքերը և թույլ տվեց «ավելի լայն անցում կատարել միգրացիայի նկատմամբ ավելի սահմանափակող, վերահսկողության վրա կենտրոնացած մոտեցման»։
Այդ զարգացումը տեսանելի է ԵՄ-ի կողմից Սեուտային ուղղված արձագանքում։ Դանիայի վարչապետ Մետտե Ֆրեդերիկսենի նման կենտրոնամետ ձախակողմյան գործիչները կրկնեցին աջակողմյան Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնիի կոչը՝ ավելի ամուր պաշտպանել դաշինքի արտաքին սահմանները, և ԵՄ քսաներկու առաջնորդներ ստորագրեցին նամակ, որով պահանջվում էր համակարգված ջանքեր գործադրել «անօրինական միգրացիայի կանխարգելման և դրա դեմ անզիջում պայքարի» համար։
Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը նույնպես շեշտեց, որ «մեր եվրոպական սահմանների վերահսկողությունը կարևոր է»։ Առանց հիշատակելու մահացությունների թվի աճը, նա փոխարենը նշեց այն փաստը, որ «ոչ մի մարդ չի հասել մայրցամաքային Իսպանիա կամ ԵՄ մնացած մաս»։
Աջ ծայրահեղ գործոնը
Միջազգային միգրացիայի հարցում դաշինքի տեղաշարժը արագացել է ծայրահեղ աջ կուսակցությունների վերելքի և կենտրոնամետ մրցակիցների կողմից նրանց չեզոքացնելու ջանքերի շնորհիվ՝ ընդունելով իրենց օրակարգի որոշ մասեր։
«Բուֆերային գոտին, որը մի ժամանակ բաժանում էր ժողովրդավարական աջերը ծայրահեղ աջերից, գործնականում անհետացել է», – ասաց Էստրելլա Գալանը, Եվրախորհրդարանի պատգամավոր՝ ծայրահեղ ձախակողմյան ձախերի խմբից, որը ԵՄ վերադարձի կարգավորման վերաբերյալ ստվերային զեկուցողն է։
Քանի որ կոշտ դիրքորոշումները դարձել են հիմնական, ծայրահեղ աջերը սկսել են պնդել հետագա միջոցառումների վրա, այդ թվում՝ «վերամիգրացիայի»՝ Եվրոպայից ներգաղթյալների հեռացման վրա։
«Քանի որ նրանց քաղաքականությունը լայնորեն ընդունվել է, ծայրահեղ աջ խմբերը ավելի ու ավելի աջ են դարձել այլ հարցերում», – ասել է Տրաուները։
Թրամփի վարչակազմի մոտեցումը միգրացիայի նկատմամբ, այդ թվում՝ լայնածավալ արտաքսումները, «լեգիտիմություն է տվել եվրոպացի գործիչներին, որոնք կարողացել են մերժել քննադատությունը՝ նշելով, որ աշխարհի խոշոր միջազգային տերությունն ընդունում է ճիշտ նույն դիրքորոշումը», – ասել է Տրաուները։
«Caminando Fronteras» ՀԿ-ի խոսնակ Հելենա Մալենոն, որը պաշտպանում է միգրանտների իրավունքները արևմտյան եվրո-աֆրիկյան սահմանի երկայնքով, ասել է, որ իր խումբը ավելի ու ավելի է թիրախավորվում ծայրահեղ աջերի կողմից։
«Գոյություն ունի միգրանտների լիակատար անմարդկայնացում, հատկապես, եթե նրանք մուսուլմաններ են», – ասել է նա։ «Մենք ստիպված ենք եղել ամրապնդել պաշտպանությունն ու անվտանգությունը՝ թվային հարձակումներից, բայց նաև մեր ֆիզիկական անվտանգությանը սպառնացող սպառնալիքներից»։
Այնուամենայնիվ, ծայրահեղ աջերը պնդում են, որ միգրանտների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող խմբերը չեն կորցրել իրենց ազդեցությունը և դեռևս չափազանց մեծ ազդեցություն ունեն։
«Ես կցանկանայի, որ կարողանայինք խոսել ներգաղթին աջակցող ՀԿ-ների ձախողման մասին, բայց Սեուտայում տեղի ունեցածը ապացուցում է, որ նրանք չեն ձախողվել», – ասել է Իսպանիայի Vox կուսակցությունից Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Խորխե Բուշադեն։
Նա մեղադրեց միգրանտների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող խմբերին «21-րդ դարի ծովահեններ» լինելու մեջ, որոնք օգտագործում են «հիբրիդային պատերազմ»՝ Իսպանիայի տարածքային ամբողջականությունը խաթարելու համար։
«Ամեն տարի միլիարդավոր եվրոներ են ուղղվում այն կազմակերպությունների կառուցվածքի և ազդեցության ֆինանսավորմանը, որոնց միակ շահագրգռվածությունն է ապահովել, որ Եվրոպա ներգաղթը մնա զանգվածային և անվերահսկելի», – ասաց նա։
Մարտավարության փոփոխություն
Նոր պայմաններում իրավապաշտպան խմբերի կողմից ավանդաբար օգտագործվող մարդասիրական փաստարկը՝ որ միգրանտները պաշտպանության կարիք ունեցող մարդիկ են, այլևս նույն քաղաքական կշիռը չունի, ասաց Լևոյը։
Ավելի ու ավելի շատ ՀԿ-ներ են հայտնվել պաշտպանողական դիրքում՝ պայքարելով քրեական պատժամիջոցների և իրենց գործունեության սահմանափակումների դեմ, այլ ոչ թե ձևավորելով ավելի լայն բանավեճը։
Այդ ճնշումը մղում է միգրանտների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող խմբերին վերանայել, թե որտեղ և ինչպես են պայքարում։
Մի պատասխան է պայքարը տանել դատարաններ՝ ռեսուրսներ ներդնելով սահմանափակող օրենսդրության դեմ իրավական մարտահրավերների մեջ, ներառյալ վերադարձը կարգավորող ԵՄ կանոնները և անօրինական միգրանտներին օգնություն ցուցաբերելու քրեականացումը։
Միգրանտների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող խմբերը նույնպես ձգտում են ընդլայնել իրենց դաշինքները: Իսպանիայում հարյուր հազարավոր ապօրինի միգրանտներին օրինական կարգավիճակ տրամադրելու վերջին ջանքերը աջակցվել են երկրի պահպանողական գործատուների ասոցիացիայի և կաթոլիկ եկեղեցու աջակցությամբ:
«Ավելի քան երբևէ կարևոր է լինել ուժեղ կոալիցիաներում», – ասաց Լևոյը: Նրա խումբը նաև դիմում է տեղական իշխանություններին, առողջապահության մասնագետներին և բնակարանային կազմակերպություններին:
Լևոյը պաշտպանում էր միգրացիայի վերաբերյալ պատմությունը փոխելու անհրաժեշտությունը՝ ավելի քիչ կենտրոնանալով վտանգավոր ծովային անցումների կամ սահմանային կտրուկ ալիքների վրա: Դրա փոխարեն, նա պնդում էր, որ իրավապաշտպան խմբերը պետք է ընդգծեն եվրոպացիների հետ արդեն ապրող ապօրինի միգրանտների շատ ավելի մեծ բնակչությանը:
Նա համեմատեց այս ռազմավարությունը ամուսնության հավասարության հաջողված արշավների հետ, որոնք ձգտում էին փոխել հանրային ընկալումները՝ ԼԳԲՏՔ+ մարդկանց ներկայացնելով ոչ թե որպես վերացական քաղաքական ընտրազանգված, այլ որպես ընկերներ, գործընկերներ և հարևաններ:
«Սահմանները այս խնդրի շատ փոքր մասն են կազմում, քանի որ [Եվրոպայի անօրինական միգրանտների] ճնշող մեծամասնությունը կանոնավոր կերպով է գալիս», – ասաց Լևոյը։
«Caminando Fronteras»-ը նույնպես ամրապնդել է իր իրավական աշխատանքն ու անվտանգության միջոցառումները և կառուցել է միջազգային ցանցեր այլ իրավապաշտպան խմբերի հետ։
Սակայն Մալենոն ասաց, որ իր ՀԿ-ն նույնպես հավատարիմ է մնում իր վաղեմի հանձնառությանը՝ լսելի դարձնել այն ընտանիքների ձայները, որոնց հարազատները մահացել կամ անհետացել են Եվրոպայի սահմաններում։
«Մենք կշարունակենք աշխատել, որպեսզի պետական մարմինները լսեն մեզ», – ասաց նա։ «Մի օր Եվրոպան պետք է պատասխանատվություն կրի այդ բոլոր մահերի և անհետացումների համար»։
Բաց մի թողեք
Բեռլինի ծրագիրը ԵՄ արտաքին ծառայության «կողմնակի» համար
Վատ կառուցված խաղաղությունը երբեմն պարզապես հաջորդ պատերազմի առաջին օրն է
Մոսկվան և Կիևը պատրաստ են․ նոր շրջադարձ