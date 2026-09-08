Շվեդիայի ընտրությունները փորձարկում են ձախերի և աջերի մշուշոտ բաժանումը

Վերջին հարցումները ցույց են տալիս, որ Շվեդիայի աջերը կրճատում են տարբերությունը, քանի որ սոցիալ-դեմոկրատները ձգտում են պահպանողական ընտրողների
ՍՏՈԿՀՈԼՄ – Շվեդները քվեարկում են սեպտեմբերի 13-ին ընտրություններում, որոնք կարող են փոխել կառավարությունը՝ միաժամանակ թողնելով երկրի քաղաքական ուղղության մեծ մասը ընդհանուր առմամբ անփոփոխ։
Վարչապետ Ուլֆ Քրիստերսոնի կենտրոնամետ աջակողմյան «Մոդերատիվ կուսակցությունը» վերջին չորս տարիների ընթացքում կառավարել է երկիրը՝ հակամիգրացիոն «Շվեդիայի դեմոկրատների» աջակցությամբ, որոնք մնում են կառավարությունից դուրս, բայց զգալի ազդեցություն ունեն քաղաքականության վրա։
Այդ ժամանակահատվածի մեծ մասի ընթացքում նախկին վարչապետ Մագդալենա Անդերսոնի սոցիալ-դեմոկրատների գլխավորած ձախակողմյան դաշինքը վստահ առաջատարություն էր պահպանում հարցումներում։
Վերջին հարցումները ցույց են տալիս, որ Շվեդիայի աջերը կրճատում են տարբերությունը, քանի որ սոցիալ-դեմոկրատները ձգտում են պահպանողական ընտրողների՝ փորձելով վերականգնել իրենց թափը։
Միգրացիան կորցնում է իր առավելությունը
Շվեդիայի նախորդ երկու ընտրություններում միգրացիան և հանցագործությունը գերիշխում էին քարոզարշավի բանավեճերում։ Այս անգամ փորձագետները ակնկալում են, որ տարբեր կուսակցությունների միջև քաղաքականության շատ ավելի քիչ տարաձայնություններ կլինեն։
«Դա նշանակում է ներգաղթի նկատմամբ սահմանափակող մոտեցման շարունակություն և օրենքի և կարգի նկատմամբ շատ ավելի ճնշող մոտեցում, որի համար ոստիկանությունն ու դատարանները ունեն նշանակալի նոր լիազորություններ՝ կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարելու համար», – ասել է Ստոկհոլմի Սյոդերտյորնի համալսարանի դոցենտ Նիկոլաս Այլոտը։
Քրիստերսոնի կառավարությունը և նրա շվեդ դեմոկրատները կարող են նաև մատնանշել որոշակի հաջողություններ միգրացիայի կրճատման և օրենքի և կարգի քաղաքականության խստացման գործում, ինչը ներգաղթը դարձնում է պակաս գերիշխող, քան 2022 թվականին։
«Այս ընտրություններում նրանք չեն բողոքում սահմանային վերահսկողության կամ Շվեդիա ներգաղթյալների թվի կրճատման մասին, նրանք հիմա խոսում են ինտեգրման մասին», – ասել է Էդինբուրգի համալսարանի շվեդ քաղաքագետ Պոնտուս Օդմալմը։
Հին խնդիրները վերադառնում են
Դանիան առաջարկում է ամենամոտ սկանդինավյան զուգահեռը։ Դանիական հաջորդական կառավարությունները, այդ թվում՝ սոցիալ դեմոկրատները, համատեղել են խիստ ներգաղթի կանոնները նորեկների համար ավելի խիստ լեզվի, զբաղվածության և ինքնաբավության պահանջների հետ, ինչը նպաստել է սահմանափակող միգրացիոն քաղաքականությունը միջկուսակցական նորմ դարձնելուն։ Շվեդիան ավելի ու ավելի է շարժվում նույն ուղղությամբ, Քրիստերսոնի կառավարությունը խստացնում է քաղաքացիության, ընտանիքի վերամիավորման և ինտեգրման պահանջները՝ միաժամանակ կանոնները մոտեցնելով ԵՄ նվազագույն չափանիշներին։
«Այժմ մեծ ուշադրություն է դարձվում այն բանին, ինչը կարելի է անվանել «մկանային ինտեգրացիա», մարդկանց լեզուն սովորելու հարկադրանք և որոշակի մակարդակներին չհասնելու դեպքում պատժամիջոցներ կիրառելուն։ Շատ է խոսվում նաև ավանդական շվեդական արժեքների պաշտպանության մասին»։
Novus-ի վերջին հարցումը ենթադրում է ավելի ավանդական քարոզարշավ, որտեղ առողջապահությունը, կրթությունը և օրինականությունն ու կարգուկանոնը ընտրողների երեք հիմնական մտահոգություններն են։ Ներգաղթը չորրորդն է, որին հաջորդում է տարեցների խնամքը, մինչդեռ տնտեսությունը, զբաղվածությունը, կլիման, հարկերը և էներգետիկան լրացնում են առաջին տասնյակը։
Այդ օրակարգն ավելի բնականորեն հնչում է ձախակողմյանների կողմից, և մի քանի փորձագետներ կարծում են, որ Անդերսոնի դաշինքը դեռ կարող է բավարար տեղեր շահել փոքրամասնության կառավարություն ձևավորելու համար՝ Շվեդիայի քաղաքականության մեջ ծանոթ կառուցվածք։
Բուշը որպես որոշիչ գործիչ
Ավելի դժվար հարցն այն է, թե որ կուսակցությունները կարող են աջակցել նման կառավարությանը՝ կոալիցիայի ներսում, թե դրսում։
Կենտրոնական կուսակցությունը վաղուց է պայքարում «լայն միջինի» շուրջ կառուցված կառավարության համար և հրաժարվում է աջակցել Շվեդիայի դեմոկրատներից կախված ցանկացած վարչակազմի։ Սակայն սոցիալ-դեմոկրատների գլխավորած կոալիցիային, որը ներառում է նաև Ձախ կուսակցությունը, միանալը կարող է նույնքան դժվար լինել կենտրոնամետ կուսակցության համար։
Վայրի քարտ է փոխվարչապետ Էբա Բուշը՝ Քրիստոնեա-դեմոկրատների առաջնորդը, որի կուսակցությունը անսպասելիորեն լավ արդյունքներ է գրանցել ամառային հարցումներում։
«Էբա Բուշը շատ ռազմավարական քաղաքական գործիչ է, և նա տեսնում է բացը կենտրոնական դաշտում և աճ է գրանցել հասարակական կարծիքի հարցումներում», – ասաց Ստոկհոլմի համալսարանի դոկտորանտ Յակոբ Ահլբոմը, ով Քրիստոնեա-դեմոկրատներին բնութագրեց որպես ձախերի հետ «սիրահարվող»։
Դա բարձրացնում է լայն կենտրոնամետ համաձայնագրի հավանականությունը, որը կներառի սոցիալ-դեմոկրատներին, Կենտրոնամետ կուսակցությանը և քրիստոնյա-դեմոկրատներին, հնարավոր է՝ կանաչների աջակցությամբ։
Այլոտն ասաց, որ նման արդյունքը «լիովին էյֆորիկ» կլինի Կենտրոնամետ կուսակցության համար, բայց քաղաքականապես թանկ կլինի մյուս ներգրավված առաջնորդների համար։
«Եթե քրիստոնյա-դեմոկրատներին կարողանան համոզել «հանդուրժել», եթե ոչ միանալ, սոցիալ-դեմոկրատական կառավարությանը, դա Կենտրոնամետ կուսակցության համար երազանքային լուծում է, և այն, ինչի հետ սոցիալ-դեմոկրատները կարող են հաշտվել», – ասաց նա։
Սակայն Բուշը պետք է համոզի մի կուսակցության, որը վաղուց աջակողմյան է և, հավանաբար, կպահանջի զգալի զիջումներ։
Անդերսոնը կբախվի իր ներքին մարտահրավերին՝ բացատրելով, թե ինչու պետք է սոցիալ-դեմոկրատները համագործակցեն Կենտրոնի և Քրիստոնեա-դեմոկրատների հետ՝ իրենց ավանդական ձախ կուսակցության գործընկերների հաշվին։
Միևնույն ժամանակ, «Կանաչները» հայտարարել են, որ չեն կարող ընդունել Քրիստոնեա-դեմոկրատների հետ համաձայնագիրը, ինչը էլ ավելի է բարդացնում կոալիցիոն թվաբանությունը։
«Կան բազմաթիվ շարժական մասեր», – ասել է Այլոտը։
Բաց մի թողեք
Մակրոնը կոչ է անում ԵՄ ղեկավարին արգելել 15 տարեկանից փոքր երեխաների սոցիալական ցանցերը
Գերմանիայի ծայրահեղ աջակողմյան AfD-ն գրանցեց իր ամենամեծ հաղթանակը
Ոչ թե Ճապոնիան, ոչ էլ ԱՄՆ-ն. Ֆրանսիան վտանգում է դառնալ հաջորդ պարտքային ճգնաժամը