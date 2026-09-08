Լը Պենը աջակցում է ծխախոտի մանրածախ վաճառողներին, մինչդեռ Եվրոպան պնդում է հարկերի բարձրացման մասին

Աջ ծայրահեղ նախագահի թեկնածուն խոստացել է պայքարել ծխախոտի հարկերի սառեցման համար
Մինչ ԵՄ-ն բանակցում է իր ծխախոտի ակցիզային դիրեկտիվի (TED) լայնածավալ վերանայման շուրջ, Ֆրանսիայի ծայրահեղ աջ նախագահի թեկնածու Մարին Լը Պենը աջակցության նամակ է հղել ֆրանսիական ծխախոտի մանրածախ վաճառողներին՝ մեղադրելով երկրի ծխախոտի հարկերի բարձրացման երկարատև քաղաքականությունը։
«Ես պաշտպանում եմ ծխախոտի հարկերի սառեցումը և գների ինդեքսավորումը գնաճին, և ես կսկսեմ բանակցություններ եվրոպական մակարդակով՝ պայքարելու անարդար մրցակցության դեմ, որը ձեզ անբարենպաստ է դարձնում», – ասել է Լը Պենը։
Նամակը գալիս է զգայուն պահին, քանի որ ԵՄ երկրները բանակցում են TED-ի վերանայման շուրջ։ Առաջարկը, որը նախատեսում է ծխախոտի և այլ նիկոտինային արտադրանքի հարկերի զգալի բարձրացում, կասեցվել է Շվեդիայի դեմ լինելու պատճառով։
Ֆրանսիան ունի Եվրոպայի ամենախիստ ծխախոտի հարկային ռեժիմներից մեկը և պնդում է նմանատիպ քաղաքականության համար ԵՄ մակարդակով։ Փարիզը բազմիցս բողոքել է այսպես կոչված սահմանային գնումներից՝ պնդելով, որ հարևան երկրներում ծխախոտի ցածր հարկերը խրախուսում են ֆրանսիացի սպառողներին ծխախոտ գնել արտասահմանում։
Այնուամենայնիվ, Ֆրանսիայի հարկերի բարձրացումը նույնպես մեղադրվում է անօրինական առևտրի խթանման մեջ: Արդյունաբերության կողմից ֆինանսավորվող զեկույցներում Ֆրանսիան նկարագրվել է որպես Եվրոպայի առաջատար ծխախոտի անօրինական սպառման ոլորտում, ինչը վիճարկվում է ֆրանսիական իշխանությունների կողմից, որոնք պնդում են, որ ԵՄ-ում բարձր հարկման ներդաշնակեցվածության բացակայությունը խնդրի հիմնական շարժիչ ուժն է։
Պաշտոնական տվյալների համաձայն՝ 2021-2025 թվականների ընթացքում Ֆրանսիան կորցրել է 1.790 միլիարդ եվրո ծխախոտի ակցիզային հարկի եկամուտներից և կանխատեսում է ևս 57 միլիոն եվրո կորցնել 2025 թվականին։
Իր նամակում Լը Պենը պնդում էր, որ երբ Ֆրանսիայում սպառվող երկու ծխախոտներից մեկը դուրս է գալիս օրինական շուկայից, «անհրաժեշտ է փոխել ուղղությունը»։
Ծխախոտի հարկերի բարձրացման կողմնակից ԵՄ դիվանագետը նշել է, որ Լը Պենի նամակը հստակ քաղաքական նպատակ ուներ՝ պնդելով, որ այն ուղղված էր ոչ միայն ծխախոտի մանրածախ վաճառողներին, այլև «սպառողներին/ընտրողներին»։
Դիվանագետը գնահատել է, որ Լը Պենի միջամտությունը չի փոխի Մակրոնի դիրքորոշումը այս հարցում, քանի որ Բրյուսելում TED-ի վերաբերյալ համաձայնության հասնելու ճնշումը մեծանում է, մասնավորապես այն պատճառով, որ վերանայված հրահանգը, կանխատեսումների համաձայն, տարեկան 11.2 միլիարդ եվրո կբերի ԵՄ հաջորդ երկարաժամկետ բյուջեի համար։
Լը Պենի ծխախոտի հարկման ցածրացման պահանջը տեղի է ունենում նաև անցյալ շաբաթ Ավստրալիայում ընդդիմության ճնշման ֆոնին՝ ծխախոտի հարկերը 80%-ով կրճատելու համար։ Ավստրալիան առաջին երկիրն էր, որը մեծ մասշտաբով ներմուծեց ծխախոտի հարկերի զգալի բարձրացում։
Սա առաջին դեպքը չէ, որ «Ազգային միավորման» բարձրաստիճան քաղաքական գործիչը պաշտպանում է ծխախոտային արդյունաբերության շահերը։ Կուսակցության ֆրանսիական պատվիրակությունը Եվրախորհրդարանում՝ Ջորդան Բարդելլայի գլխավորությամբ, քվեարկել է ծխախոտի հարկերի վերաբերյալ զեկույցի դեմ, որը առաջարկում էր վեյփինգի արտադրանքի վրա ավելի բարձր հարկեր։
Բարդելլայի դիրքորոշումը հատուկ ուշադրություն գրավեց, քանի որ զեկույցը մշակվել էր նրա սեփական քաղաքական խմբի՝ ծայրահեղ աջ «Եվրոպայի հայրենասերներ» կուսակցության կողմից։
Բաց մի թողեք
Ինչո՞ւ իշխանությունները չեն ցանկանում ունենալ գյուղատնտեսության նախարարություն
«ԴԱՎՈ ՕԻԼ» ՍՊԸ-ն թերլիցքավորման համար տուգանվել է. Լուսանկար
Երևանը պետք է կարողանա ավելի մոտ լինել Վաշինգտոնին՝ առանց Թեհրանի համար սպառնալիք դառնալու