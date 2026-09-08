Բեռլինի ծրագիրը ԵՄ արտաքին ծառայության «կողմնակի» համար

Կարդացեք Գերմանիայի առաջարկը EEAS-ի և Կայա Կալլասի վերաբերյալ ամբողջությամբ
ԵՄ դիվանագիտական ծառայությունը «կողմնակի» է մղվել, նրա լիազորությունները «նվազել են», և Եվրոպական հանձնաժողովի հետ ներկայիս «շփումը» պետք է դադարեցվի։
Սա Բեռլինի խիստ ախտորոշումն է, որը ձգտում է հիմնարար կերպով վերափոխել ԵՄ արտաքին քաղաքականության իրականացման եղանակը՝ առանց փոխելու դաշինքի պայմանագրերը։
Գերմանիայի ծրագիրը գոյաբանական պայքար է առաջացրել 2011 թվականին ստեղծված Եվրոպական արտաքին գործողությունների ծառայության (EEAS) ապագայի շուրջ, որը այժմ մեծ մասամբ մեղավոր է միջազգային ասպարեզում միության վատ գործունեության համար։
ԵՄ արտաքին քաղաքականության ղեկավար Կայա Կալլասը պայքարում է առաջարկի դեմ, որը կարող է փաստացի լուծարել իր ղեկավարած դիվանագիտական ծառայությունը։
Ծրագիրը նախատեսում է Կալլասի լիազորությունների ամրապնդում հանձնաժողովում՝ նրա լիազորությունները տարածելով զարգացման և հարևանության քաղաքականության ոլորտների վրա։ Սակայն նա պնդում է, որ փոփոխությունները, փոխարենը, իրեն կդարձնեն Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի ենթական՝ Բրյուսելում արտաքին քաղաքականության վերահսկողության համար ծավալվող պայքարի ֆոնին։
Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Ժան-Նոել Բարոն ասել է, որ քննարկումը պետք է լինի այն մասին, որ Եվրոպան կարողանա «գրել իր սեփական պատմությունը» և ամրապնդի Կալլասի դերը։ Սակայն Փարիզը հեռացել է գերմանական առաջարկից և չի հաստատել փաստաթուղթը որպես համատեղ նախաձեռնություն։
Գերմանիան չի մասնակցել ԵՄ բոլոր պետությունների հետ խորհրդակցություններին, նախքան արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը Իռլանդիայի Ուիքլոու քաղաքում անցյալ երեքշաբթի օրը, երբ առաջին անգամ քննարկվեցին նրա գաղափարները։
Դիվանագետների խոսքով՝ սենյակում առաջարկը ստացել է միայն թույլ աջակցություն։
Կալլասն այժմ ձգտում է ստանձնել իր սեփական հաստատության ապագայի պատասխանատվությունը՝ իր նոր գլխավոր քարտուղար Կասյա Օլոնգրենին ուղարկելով եվրոպական մայրաքաղաքներում գաղափարներ քննարկելու։
Միևնույն ժամանակ, Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Յոհան Վադեֆուլը ձգտում է ստանձնել գործընթացի պատասխանատվությունը և հայտարարել է դեկտեմբերի 2-ին Բեռլինում կայանալիք համաժողովի մասին։ Միաժամանակ, նա պնդում է վերացնել ԵՄ-ի կողմից արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ միաձայն որոշումներ կայացնելու պահանջը։
Նա անցյալ շաբաթ լրագրողներին ասաց, որ ցանկանում է բարեփոխումների գործընթացն ավարտել վեց ամսվա ընթացքում։
Բաց մի թողեք
Սեուտայի ճգնաժամը ստիպում է Եվրոպայի միգրանտների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող խմբերին վերանայել իրենց խաղային ծրագիրը
Վատ կառուցված խաղաղությունը երբեմն պարզապես հաջորդ պատերազմի առաջին օրն է
Մոսկվան և Կիևը պատրաստ են․ նոր շրջադարձ