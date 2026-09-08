Մակրոնը կոչ է անում ԵՄ ղեկավարին արգելել 15 տարեկանից փոքր երեխաների սոցիալական ցանցերը

Ֆրանսիայի առաջարկը, որը արգելում էր 15 տարեկանից փոքր երեխաների մուտքը սոցիալական ցանցեր, մերժվել է օգոստոսին:
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը խնդրել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենին ներկայացնել «եվրոպական օրենսդրական տեքստ», որը արգելում է 15 տարեկանից փոքր երեխաներին մուտքը սոցիալական ցանցեր՝ «Միության բոլոր երեխաներին պաշտպանելու» համար, ըստ երկուշաբթի օրը AFP-ի կողմից տեսած նամակի։
Ֆրանսիայի Սահմանադրական խորհուրդը օգոստոսին մերժեց 15 տարեկանից փոքր երեխաների մուտքը սոցիալական ցանցեր արգելող ֆրանսիական առաջարկը, չնայած Մակրոնը վերահաստատեց, որ հույս ունի «գտնել առաջ շարժվելու ճանապարհ» առաջիկա ամիսներին՝ ազգային մակարդակով «վերանայված օրենսդրության» միջոցով, որը կլինի «համապատասխան ԵՄ օրենսդրությանը և մեր Սահմանադրությանը»։
Օգոստոսի 29-ին ֆոն դեր Լեյենին ուղղված նամակում նա նշել է, որ «այժմ անհրաժեշտ է առաջ շարժվել և ներդաշնակեցնել այս դրույթը նոր եվրոպական տեքստի միջոցով»։
Բաց մի թողեք
Շվեդիայի ընտրությունները փորձարկում են ձախերի և աջերի մշուշոտ բաժանումը
Գերմանիայի ծայրահեղ աջակողմյան AfD-ն գրանցեց իր ամենամեծ հաղթանակը
Ոչ թե Ճապոնիան, ոչ էլ ԱՄՆ-ն. Ֆրանսիան վտանգում է դառնալ հաջորդ պարտքային ճգնաժամը