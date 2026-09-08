08/09/2026

EU – Armenia

Մակրոնը կոչ է անում ԵՄ ղեկավարին արգելել 15 տարեկանից փոքր երեխաների սոցիալական ցանցերը

infomitk@gmail.com 08/09/2026 1 min read

Ֆրանսիայի առաջարկը, որը արգելում էր 15 տարեկանից փոքր երեխաների մուտքը սոցիալական ցանցեր, մերժվել է օգոստոսին:

Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը խնդրել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենին ներկայացնել «եվրոպական օրենսդրական տեքստ», որը արգելում է 15 տարեկանից փոքր երեխաներին մուտքը սոցիալական ցանցեր՝ «Միության բոլոր երեխաներին պաշտպանելու» համար, ըստ երկուշաբթի օրը AFP-ի կողմից տեսած նամակի։

Ֆրանսիայի Սահմանադրական խորհուրդը օգոստոսին մերժեց 15 տարեկանից փոքր երեխաների մուտքը սոցիալական ցանցեր արգելող ֆրանսիական առաջարկը, չնայած Մակրոնը վերահաստատեց, որ հույս ունի «գտնել առաջ շարժվելու ճանապարհ» առաջիկա ամիսներին՝ ազգային մակարդակով «վերանայված օրենսդրության» միջոցով, որը կլինի «համապատասխան ԵՄ օրենսդրությանը և մեր Սահմանադրությանը»։

Օգոստոսի 29-ին ֆոն դեր Լեյենին ուղղված նամակում նա նշել է, որ «այժմ անհրաժեշտ է առաջ շարժվել և ներդաշնակեցնել այս դրույթը նոր եվրոպական տեքստի միջոցով»։

Բաց մի թողեք

1 min read

Շվեդիայի ընտրությունները փորձարկում են ձախերի և աջերի մշուշոտ բաժանումը

08/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գերմանիայի ծայրահեղ աջակողմյան AfD-ն գրանցեց իր ամենամեծ հաղթանակը

07/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ոչ թե Ճապոնիան, ոչ էլ ԱՄՆ-ն. Ֆրանսիան վտանգում է դառնալ հաջորդ պարտքային ճգնաժամը

07/09/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

Չաղ Ռուստամը 21 օրով մնաց կալանքի տակ. Լուսանկար

08/09/2026 infomitk@gmail.com

Երկրորդ նախագահի շուրջ իրադրության «ներսն» ու «դուրսը»

08/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հալաբյան 13-ում գտնված աղջկա ծնողները դեռ չեն հայտնվել․ փոքրիկը դեռ հիվանդանոցում է

08/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչո՞ւ իշխանությունները չեն ցանկանում ունենալ գյուղատնտեսության նախարարություն

08/09/2026 infomitk@gmail.com