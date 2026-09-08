Գերմանիայի AfD-ի ջախջախիչ հաղթանակը ստիպել է Իտալիայի աջակողմյան առաջնորդներին բացահայտվել՝ բացահայտելով Ռուսաստանի, Ուկրաինայի և այն մասին, թե որքան հեռու պետք է գնա քաղաքական հոսանքը Եվրոպայի աճող ծայրահեղ աջերի հետ համագործակցելու հարցում։
Քանի որ ծայրահեղ աջերը զգալի առաջընթաց են գրանցել Գերմանիայում անցկացված տեղական ընտրություններում, Իտալիայի քաղաքական աջերի շրջանում պառակտումներ են առաջացել։
AfD-ն (Գերմանիայի համար այլընտրանք) Սաքսոնիա-Անհալթում ստացել է ձայների 43.8 տոկոսը, ինչը պատմական արդյունք է, որը ցնցել է Բեռլինի դաշնային կառավարությունը։ Ցնցող ալիքը հասել է Հռոմ, որտեղ Իտալիայի կառավարող կուսակցությունների արձագանքը կտրուկ պառակտված է եղել։
Կիրակի օրը Սաքսոնիա-Անհալթում կայացած ընտրությունների արդյունքը «մտահոգիչ ազդանշան է», – ասել է Forza Italia-ի առաջնորդ և արտաքին գործերի նախարար Անտոնիո Տայանին։ «Բացասական ազդանշան է», – հավելել է նա, չնայած անհրաժեշտ չէ այն «չափազանց դրամատիզացնել», – ասել է նա Il Messaggero-ին։
«Սա լայնորեն սպասելի էր. հայտնի էր, որ AfD-ն կարող է հստակ հաղթանակ տանել: Ի վերջո, նրանց հաջողության մեծ մասը գալիս է արևելյան Գերմանիայում», – ասաց փոխվարչապետը: «Այդ տարածաշրջանը Գերմանիայի ամենաաղքատ հատվածն է, և ծայրահեղականությունը միշտ արմատներ է գցում այնտեղ, որտեղ կան ամենամեծ տնտեսական դժվարությունները»:
Տրանսպորտի և ենթակառուցվածքների նախարար Մատեո Սալվինին բոլորովին այլ կարծիք ուներ: «Արտակարգ հաջողություն, որը ընդգծում է փոփոխությունների, անվտանգության և աշխատատեղերի նկատմամբ ուժեղ պահանջարկը», – ասաց Լիգայի առաջնորդը X-ում գրառման մեջ:
«Վախ՞: Ահաբեկչությո՞ւն: Վտանգ՞: Ոչ, դա կոչվում է ԴԵՄՈԿՐԱՏԻԱ: Մեկ այլ Եվրոպա հնարավոր է», – եզրափակեց նա:
Իտալիայի երկու փոխվարչապետերը շարունակում են բաժանվել AfD-ին աջակցելու հարցում, որը դեմ է Ուկրաինային զինելուն և ձգտում է վերացնել Մոսկվայի նկատմամբ պատժամիջոցները՝ ավելի էժան էներգամատակարարման դիմաց: Մելոնին ինքը որոշեց ուղղակիորեն չմեկնաբանել՝ թողնելով Գալեացո Բինյամիին՝ Իտալիայի եղբայրների կուսակցության ղեկավարին Պատգամավորների պալատում, խոսելու իր անունից:
«Սա ո՛չ դրական, ո՛չ էլ բացասական գնահատական է», – ասաց նա: «Երբ ընտրողները խոսում են, քվեարկության արդյունքը միշտ պետք է ընդունվի, ինչ էլ որ լինի»:
«Ժողովրդավարական խաղին մասնակցած և ժողովրդավարական ճանապարհով ընտրված ուժի ժողովրդավարության կամ այլ վկայականներ տրամադրելը մեզ թվում է կողմնակալ դատողություն», – ավելացրեց Բինյամին։
Վաննաչիի հարցը և ռուսամետ աջերի վերելքը
Գերմանիայի ամենաաղքատ նահանգ Սաքսոնիա-Անհալթում ընտրությունների արդյունքը Հռոմի համար ավելի բարդացրեց նախկին գեներալ Ռոբերտո Վաննաչիի վերելքի հետ կապված հարցը։
Ֆոլգորե բրիգադի նախկին հրամանատարը՝ այժմ Եվրախորհրդարանի անդամ և Futuro Nazionale-ի ղեկավարը, սոցիալական ցանցերում նշեց AfD-ի հաղթանակը։ «Եվրոպան փոխվում է», – գրել է նա Ֆեյսբուքում։ «Nessun dorma»։
Վաննաչիի հարթակը սերտորեն համընկնում է AfD-ի հետ. երկուսն էլ հարձակվում են ԵՄ-ի վրա, կոչ են անում հարկադիր «վերամիգրացիայի» և պահանջում են կրճատել Ուկրաինային տրամադրվող օգնությունը։ YouTrend-ի վերջին հարցման համաձայն՝ նրա կուսակցությունը 7.9 տոկոս է հավաքել՝ առաջ անցնելով Forza Italia-ից (7.1 տոկոս) և League-ից (4.4 տոկոս), ինչը Մելոնիի հաջորդ ընտրությունները վտանգի տակ է դնում առանց նրա աջակցության։
Վաննաչին բազմիցս քննադատել է կառավարող կոալիցիայի մոտեցումը միգրացիայի և Կիևին օգնության հարցում, ինչի պատճառով Financial Times-ը նրան անվանել է «Ռուսաստանի տրոյական ձի»։ Ռուսաստանը մնում է աջակողմյան ամենաակնառու թերություններից մեկը. AfD-ն դեմ է Ուկրաինային օգնությանը, իսկ առաջնորդ Ալիս Վայդելը առաջարկել է վերացնել Մոսկվայի նկատմամբ պատժամիջոցները և վերսկսել ռուսական գազի և նավթի ներմուծումը։
Արդյունքը ողջունվել է Կրեմլում։ «AfD-ի պատմական հաղթանակը նվաստացնում է վարկաբեկված գերմանական կառավարող կոալիցիայի ամբարտավանությունը, նեղմտությունը, պատերազմականությունը, անճարակությունը և երեսպաշտությունը», – գրել է Կրեմլի հատուկ դեսպանորդ և Ռուսաստանի ուղղակի ներդրումների հիմնադրամի ղեկավար Կիրիլ Դմիտրիևը X-ում գրառման մեջ։
Այս ռուսամետ ալիքը, որը Իտալիայում արձագանքեց Վաննաչին, գլխացավանք է ստեղծում Մելոնիի համար, ով խոստացել է աջակցել Ուկրաինային, ինչը ընդգծվում է պաշտպանության նախարար Գվիդո Կրոսետտոյի կողմից Ուկրաինայի նախկին պաշտպանության նախարար Միխայիլ Ֆեդորովի ռազմական նորարարությունների հարցերով խորհրդական նշանակմամբ։
Աջերի պառակտումները տեսանելի են Եվրոպայում
Իտալիայի աջերը պառակտված են AfD-ի հետ վարվելու հարցում, և պառակտումն առավել սուր է արտաքին քաղաքականության, մասնավորապես՝ Ռուսաստանի հարցում։
Forza Italia-ն ամենակոշտ դիրքորոշումն է որդեգրել։ Որպես Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության (ԵԺԿ) Իտալիայի անդամ, որը Եվրախորհրդարանում գերիշխող կենտրոնամետ աջակողմյան խումբ է, այն վճռականորեն աջակցում է ՆԱՏՕ-ի միասնությանը և աջակցում է «սանիտարական կորդոնին»՝ միտումնավոր քաղաքական մեկուսացմանը՝ AfD-ին ԵՄ հիմնական քաղաքականությունից դուրս պահելու համար։
Մելոնիի սեփական «Իտալիայի եղբայրներ» կուսակցությունը մտնում է այլ խմբի՝ Եվրոպական պահպանողականների և ռեֆորմիստների (ECR) մեջ, բայց ընդհանուր առմամբ նմանատիպ տեսակետ ունի։
Սալվինիի «Լիգայի» և «Ալտերնատիվ Դեմոկրատիայի» հարաբերությունները այլ ուղի են ընթացել։ Երկու կուսակցությունները մի ժամանակ դաշնակիցներ էին Եվրախորհրդարանում՝ սկզբում «Ազգերի և ազատության Եվրոպա» անունով խմբում, ապա դրա հաջորդում՝ «Ինքնություն և ժողովրդավարություն» խմբում։ Այդ դաշինքը փլուզվեց 2024 թվականի մայիսին, երբ Լիգան քվեարկեց «Ալտերնատիվ Դեմոկրատիայի» հեռացման օգտին, այն բանից հետո, երբ նրա գլխավոր թեկնածու Մաքսիմիլիան Կրահը հակասական դիտողություններ արեց նացիստական «ՍՍ»-ի մասին։
Այդ ժամանակվանից ի վեր երկու կուսակցությունները գնացել են իրենց առանձին ճանապարհներով։ Լիգան այժմ համագործակցում է «Եվրոպայի հայրենասերներ» խմբի հետ, մինչդեռ «Ալտերնատիվ Դեմոկրատիան» ղեկավարում է իր սեփական բլոկը՝ «Ինքնիշխան ազգերի Եվրոպան», չնայած Սալվինիի առաջարկները կարող են կրկին ճանապարհ հարթել ավելի սերտ համագործակցության համար։
Բաց մի թողեք
Կոստան ԵՄ հարկերը դնում է իր մեծ բյուջետային շրջագայության կենտրոնում
Մերցը լավ պատասխաններ չունի, քանի որ ծայրահեղ աջերը թիրախավորում են նրա անկումը
Եվրոպան ցանկանում է արդյունաբերություն կառուցել Ուկրաինայի հետ, կարո՞ղ է արդյոք նրա պաշտպանական արդյունաբերությունը համընթաց քայլել