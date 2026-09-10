10/09/2026

EU – Armenia

Առաջիկա ամիսները կօգտագործեն՝ խաղաղության հասնելու համար

infomitk@gmail.com 10/09/2026 1 min read

Ուկրաինան մտադիր է առաջիկա երկու ամիսները՝ սեպտեմբերն ու հոկտեմբերը օգտագործել Ռուսաստանի հետ ռազմական հակամարտությունում դիվանագիտական կարգավորման բանակցությունները վերականգնելու եւ պատերազմի ավարտին հասնելու համար։

Այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Նա ասել է, որ Միացյալ Նահանգների հետ նոր բանակցությունների հարթակ կարող է ծառայել ՄԱԿ Գլխավոր վեհաժողովը, որը տեղի է ունենալու այս ամսին՝ Նյու-Յորքում։

«Մեր տրամադրության տակ կա սեպտեմբերն ու հոկտեմբերը, որպեսզի ինչ որ կերպ բանակցային հնարավորություն գտնենք։ Առանց երկխոսության մենք արդյունք չենք ունենա»,- հայտարարել է Զելենսկին՝ հավելելով, որ իր կարծիքով նախագահ Թրամփը կարող է գտնել իրական հնարավորություն բանակցային գործընթացը վերականգնելու՝ նախքան եւս մեկ ցուրտ ձմռան գալուստը։

Զելենսկին չի բացառել, որ կարող է եւս մեկ բանակցային փուլ լինել Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների եւ Ուկրաինայի մասնակցությամբ, սակայն վերջնական որոշում այդ հարցով դեռ կայացված չէ։ Ուշագրավ է այն, որ նման հայտարարություն նախագահ Զելենսկին հնչեցրել է ամերիկյան հատուկ դեսպանորդների՝ Մոսկվա եւ Կիեւ օրերս տեղի ունեցած այցերից հետո։

Բաց մի թողեք

1 min read

Կոստան ասում է, որ ԵՄ նոր հարկերը կկրճատեն երկրների Բրյուսելին կատարվող վճարումները

10/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ-ն ճնշում է գործադրում ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների վրա՝ Միջազգային քրեական դատարանը ոչնչացնելու համար

10/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կայա Կալլասը քննադատության է ենթարկվում ԵՄ մայրաքաղաքների կողմից, երբ նա նրանցից ամենաշատն է կարիք ունենում

09/09/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«Rail Baltica»-ն ԵՄ բյուջեից միլիարդներ է պահանջում՝ միակողմանի երկաթուղու կառուցումն ավարտելու համար

10/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն պատրաստ է քաղաքական պայքարի՝ արտաքին քաղաքականության վերահսկողության շուրջ

10/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նույնիսկ Թրամփին բարեկամ ԵՄ երկրները աջակցում են Բրյուսելի և Կանադայի միջև կնքված համաձայնագրին

10/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչպես է Էմանուել Մակրոնը Ֆրանսիայի սիրելի արհեստական ​​ինտելեկտին բերել համաշխարհային ասպարեզ

10/09/2026 infomitk@gmail.com