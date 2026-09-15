15/09/2026

EU – Armenia

Կիևը հատուկ և ջախջախիչ գործողություն է սկսել

infomitk@gmail.com 15/09/2026 1 min read

Ուկրաինայի զինված ուժերի երրորդ բանակային կորպուսը հայտնել է մի քանի՝ Կորովիի Յարի ծայրամասի, Նովոսելովկայի, Ալեքսանդրովկայի և Յարովկայի բնակավայրերի մաքրման և Սրեդնիի ազատագրման մասին:

Այս բոլոր բնակավայրերը գտնվում են Ուկրաինայի Դոնեցկի մարզի Կրամատորսկի շրջանում։

Գեներալ Անդրեյ Բիլեցկու խոսքով՝ գործողությունը մաքրել է 75 քառակուսի կիլոմետր տարածք և ազատագրել ևս 10 քառակուսի կիլոմետր։

«Ռուսաստանի Դաշնության 20-րդ և 25-րդ բանակների մարտունակությանը հասցվել է ջախջախիչ հարված։ Այս փուլում հակառակորդի կորուստները ներառում են մոտ 1500 զինվոր, ավելի քան 12000 անօդաչու թռչող սարքեր և հարյուրավոր զրահատեխնիկա, հրետանային համակարգեր և ավտոմեքենաներ։

Միևնույն ժամանակ, անօդաչու համակարգերի ստորաբաժանումները կտրել են ռուսական լոգիստիկ ուղիները:

Այս պահին բաց աղբյուրներում շատ տեղեկություններ կան, որոնք ցույց են տալիս, որ մեր հարձակողական գործողությունների վերջնական նպատակը Չեռնի Ժերեբեց գետի ափերին հասնելն է։ Բայց մեր գործողությունը կոչվում է «Վիվալդի»։ Իսկ «Վիվալդին», ինչպես գիտենք, ունի չորս եթերաշրջան։ Եվ սա միայն առաջինն է։ Այնպես որ, հետևեք մեր պաշտոնական հայտարարություններին, լավ նորություններ կլինեն», – ասել է ուկրաինացի գեներալը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ռուս-ուկրաինական պատերազմում վճռորոշ փուլ է․ Մերց

15/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իսպանիայի վարչապետն անդրադարձել է Սեուտայում միգրանտների հոսքի պատճառով առաջացած ​​ճգնաժամին

15/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դժվար է իմանալ, թե Թրամփի որ հայտարարությունն է պետք որպես հիմք ընդունել. Փեզեշքիան

14/09/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Կիևը հատուկ և ջախջախիչ գործողություն է սկսել

15/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Առաջարկում եմ ձևավորել պատվիրակություն եւ մեկնել Բաքու․ Աղվան Վարդանյան

15/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դատավոր Սամվել Թադևոսյանի «երկրորդ հրաժարականը»

15/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Տաթև բնակավայրի վարչական ղեկավարը կալանավորվել է. Լուսանկար

15/09/2026 infomitk@gmail.com