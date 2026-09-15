Խորվաթիան խոչընդոտում է Չեռնոգորիայի՝ ԵՄ-ին անդամակցելու գործընթացը

Զագրեբը դանդաղեցնում է Պոդգորիցայի առաջընթացը, մինչ վերջինս մոտենում է ընդլայնման գործընթացի եզրագծին:
Խորվաթիան ճնշում է գործադրում Չեռնոգորիայի՝ ԵՄ-ին միանալու հայտի վրա հենց այն պահին, երբ Արևմտյան Բալկանների այս փոքր երկիրը մոտենում է գործընթացի ավարտին։
Հուլիսից ի վեր Խորվաթիան արգելափակում է պահանջվող բարեփոխումների 33 գլուխներից մեկի՝ ԵՄ տրանսպորտային ոլորտի կանոններին վերաբերող մասի վերջնական հաստատումը, թեև մյուս 26 կառավարությունները պատրաստ են հավանություն տալ դրան։
Գլուխների կեսն արդեն փակված է, և Պոդգորիցան նպատակ ունի մինչև տարեվերջ փակել մնացածները՝ 2028 թվականին ԵՄ-ին միանալու հիմնական նպատակով. ժամկետ, որն ունի ավելի լայն քաղաքական նշանակություն՝ որպես ԵՄ ընդլայնման քաղաքականության փորձաքար։
Խորվաթիան ճնշում է գործադրել Չեռնոգորիայի վրա՝ պահանջելով լուծել 1990-ականների պատերազմին առնչվող վեճերը՝ իր պահանջներն ուղղակիորեն կապելով անդամակցության գործընթացի հետ։ Զագրեբի պահանջները ներառում են 1991-1995 թվականների Խորվաթիայի անկախության պատերազմի ընթացքում անհետ կորած 14 անձանց գտնելու և երկու երկրների միջև ծովային սահմանի հարցը քննարկելու ուղղությամբ ջանքեր։
«Սա շարունակական գործընթաց է։ Այս հարցերից ոմանք հնարավոր չէ լուծել մեկ գիշերվա ընթացքում», – Euractiv-ին ասել է Չեռնոգորիայի եվրոպական հարցերով նախարար Մայդա Գորչևիչը։ «Բայց լավն այն է, որ մենք մշտական կապի մեջ ենք արտաքին գործերի նախարարությունների միջև, և գործում են բազմաթիվ հանձնաժողովներ, որոնք աշխատում են այդ բոլոր հարցերի ուղղությամբ։ Ես չեմ կարծում, թե Խորվաթիան կխոչընդոտի մեզ, քանի որ մինչ այժմ նման բան չի արել»։
Չեռնոգորիայի պաշտոնյան նշել է. «Անդամ պետությունն օգտագործում է հնարավորությունը՝ հին հաշիվները փակելու համար՝ կիրառելով լիովին օրինական միջոցներ՝ ԵՄ օրենսդրությունը (acquis), և նրանք դրա համար սահմանափակ ժամանակ ունեն»։
«Մեր շահերից է բխում համագործակցել նրանց հետ, քանի որ մենք ցանկանում ենք վերացնել բոլոր խոչընդոտները», – հավելել է պաշտոնյան։
Անց Բելգրադում սերբ ռազմական հանցագործ Ռատկո Մլադիչի հուղարկավորության շուրջ բարձրացած աղմուկն էլ ավելի սրեց իրավիճակը։
«Ընդլայնումը միայն բանակցային գլուխների փակումը չէ, թեև սա նաև իմ անձնական կարծիքն է։ Խոսքը… ժողովրդավարական արժեքներին հավատարմության մասին է», – անցյալ շաբաթ Բրյուսելում՝ Եվրախորհրդարանում, հայտարարեց խորհրդարանի խորվաթ անդամ (ԵԽ պատգամավոր) Սունչանա Գլավակը՝ իշխող HDZ կուսակցությունից։
Գլավակը հարցեր ուղղեց Գորչևիչին՝ հետաքրքրվելով, թե ինչու է Չեռնոգորիայի խորհրդարանի խոսնակը ցավակցություն հայտնել Մլադիչի ընտանիքին, և արդյոք դա կառավարության դիրքորոշումն է։
Գորչևիչը նշեց, որ կառավարությունը «չի պաշտպանում» խոսնակի այդ քայլը։ «Խորհրդարանում ընդունվել են Սրեբրենիցայի ցեղասպանության վերաբերյալ մի քանի բանաձևեր. սա նաև քաղաքական կուսակցությունների և քաղաքական միջավայրի դիրքորոշումն է», – ասաց նա՝ ընդգծելով, որ ինքը Չեռնոգորիայի բոսնիական փոքրամասնության ներկայացուցիչ է։
«Հուսով եմ՝ Չեռնոգորիան չի դառնա երկկողմ խնդիրների զոհ», – ասաց միջոցառումը կազմակերպած սլովենացի կենտրոնամետ եվրախորհրդարանական և նախկին վարչապետ Մարյան Շարեցը։
Խորվաթիայի կառավարության խոսնակը հայտարարեց. «Չեռնոգորիան քաջատեղյակ է Խորվաթիայի ակնկալիքներին՝ կապված համապարփակ բնույթի այլ չլուծված խնդիրների հետ, որոնք պետք է կարգավորվեն բարիդրացիական ոգով։ Այդ խնդիրների լուծումը վաղուց էր պահանջվում»։
Բաց մի թողեք
«Եվրամիության վիճակի մասին» ելույթի անորոշությունները. ի՞նչ կասի Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը
Ի՞նչ է իրականում պատահել Ազատ գյուղի զինվորական կացարանում, ի՞նչ դեպքեր են նախորդել ողբերգությանը
Հաջիևը հիշատակել է Հայաստանը և Նիկոլ Փաշինյանին