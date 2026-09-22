ԵՄ երկրները չեն կարողացել համաձայնության գալ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների ցուցակի շուրջ, քննարկումները կշարունակվեն

Համաձայնությունը, ամենայն հավանականությամբ, կկայանա միայն այն դեպքում, եթե գործարարներ Ալիշեր Ուսմանովն ու Միխայիլ Ֆրիդմանը հանվեն պատժամիջոցների ցուցակից։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — ԵՄ երկրները երեքշաբթի առավոտյան կրկին կհանդիպեն՝ փորձելով համաձայնության գալ, որը թույլ կտա ռուս երկու խոշոր միլիարդատերերի հանել միության պատժամիջոցների ցուցակից՝ փոխարենը երկարաձգելով հարյուրավոր այլ անձանց նկատմամբ սահմանափակումները։
Եվրոպական երկրների դեսպանները երկուշաբթի հավաքվել էին Բրյուսելում՝ քննարկելու պատժամիջոցների ռեժիմի երկարաձգման հարցը, սակայն չկարողացան համաձայնության գալ՝ չնայած մինչև ուշ երեկո տևած աշխատանքին։ Ֆրանսիան հրաժարվել է հավանություն տալ պատժամիջոցների ռեժիմի երկարաձգմանը, քանի դեռ ցուցակից չի հանվել գործարար Ալիշեր Ուսմանովը։ Նախատեսվում է ցուցակից հանել նաև Ռուսաստանի ամենահարուստ մարդկանցից մեկին՝ Միխայիլ Ֆրիդմանին։
Ըստ բանակցություններին տեղյակ երեք դիվանագետների (որոնք ցանկացել են անանուն մնալ՝ ազատորեն խոսելու համար), համաձայնությունը ենթադրում է ավելի քան 3000 անձի նկատմամբ պատժամիջոցների երկարաձգում առաջիկա 36 ամսով՝ Ուսմանովին և Ֆրիդմանին ցուցակից հանելու դիմաց։ Դեսպանները խորհրդակցում են իրենց մայրաքաղաքների հետ, սակայն ակնկալվում է, որ պայմանավորվածությունը կիրականացվի, նշել են դիվանագետները։
Երկրները պետք է գրավոր ընթացակարգով իրենց համաձայնությունը տային ծրագրի իրականացմանը երկուշաբթի երեկոյան՝ մինչև ժամը 20:00-ն։ Անանուն մնալու պայմանով խոսած երկու դիվանագետների փոխանցմամբ՝ վերջնաժամկետը նախ երկարաձգվել է մինչև 20:30-ը, ապա՝ մինչև 22:00-ն։ Ի վերջո, բանակցությունները հետաձգվել են մինչև երեքշաբթի առավոտյան ժամը 8:00-ն, հայտնել է դիվանագետներից մեկը։
Ֆրանսիան իր պահանջը հիմնավորելիս վկայակոչել է «ազգային անվտանգության հետ կապված մտահոգությունները»՝ միանալով Սլովակիային, որը վաղուց պնդում է Ուսմանովին պատժամիջոցների ցուցակից հանելու անհրաժեշտությունը։ Մինչդեռ Լյուքսեմբուրգը վաղուց կոչ է անում ցուցակից հանել ուկրաինական ծագմամբ ռուս-իսրայելցի գործարար Ֆրիդմանին, ով դատական հայց է ներկայացրել այդ երկրի դեմ՝ պահանջելով ապասառեցնել իր ակտիվները։
Ֆրանսիան հրաժարվել է հրապարակավ կամ մասնավոր կարգով մանրամասներ ներկայացնել իր դրդապատճառների վերաբերյալ։ Դիվանագետները միայն նշել են, որ քայլը վերաբերում է «ազգային անվտանգության կոնկրետ խնդրի», և որ Փարիզը «ցանկանում է դրական արձագանքել այն միջազգային գործընկերներին, որոնք դիմել են մեզ պարոն Ուսմանովի հարցով»։
Ուսմանովը հետևողականորեն հերքել է Ռուսաստանի պատերազմական ջանքերին աջակցելու փաստը և պայքարել է պատժամիջոցների ցուցակից իր անունը հանելու համար, մինչդեռ Ֆրիդմանը պնդում է, որ իր ակտիվների բռնագրավումն անօրինական է։
Լատվիան արգելափակում է Ռուսաստանի դեմ ԵՄ պատժամիջոցների ցուցակի երկարաձգման գործարքը
Դիվանագետները Ֆրանսիային են մեղադրում այնպիսի փակուղային իրավիճակ ստեղծելու համար, որը կարող է հանգեցնել պատժամիջոցների տակ գտնվող գրեթե 3000 անձանց և կազմակերպությունների ցուցակի գործողության ժամկետի ավարտին։
Վլադիմիր Պուտինի Ռուսաստանի հետ կապ ունեցող գրեթե 3000 ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց դեմ ԵՄ պատժամիջոցների գործողության ժամկետը կարող է լրանալ երեքշաբթի օրվա ավարտին, քանի որ Լատվիան արգելափակել է երկու ռուս օլիգարխներին առնչվող փոխզիջումային առաջարկը, հայտնել են դիվանագետները։
Երեքշաբթի առավոտյան ժամը 8-ին դեսպանները կվերսկսեն բանակցությունները՝ փորձելով վերջին անգամ հաղթահարել փակուղին մինչև կեսգիշերին պատժամիջոցների ժամկետի ավարտը։ Միաձայնության չհասնելը լրջորեն կխաթարի Ռուսաստանի դեմ ԵՄ պատժամիջոցների համակարգը։
Վեճը հարուցվել է Ֆրանսիայի պահանջով՝ չեղարկել ռուս-ուզբեկական ծագմամբ գործարար Ալիշեր Ուսմանովի նկատմամբ սահմանված ճանապարհորդության արգելքն ու ակտիվների սառեցումը՝ պատճառաբանելով «ազգային անվտանգության» նկատառումներով։ Դիվանագետների խոսքով՝ այդ պահանջը կապված է եղել գերիների հնարավոր փոխանակման հետ, որը ներառում է Ֆրանսիայի երկու քաղաքացու, այդ թվում՝ Ադրբեջանում լրտեսության մեջ մեղադրվող մի անձի։
Դիվանագիտական աղբյուրները հայտնել են, որ Ֆրանսիայի պահանջը դրդել է Սլովակիային, իսկ այնուհետև՝ Լյուքսեմբուրգին, պահանջել հանել պատժամիջոցները ռուս-իսրայելական ծագմամբ միլիարդատեր Միխայիլ Ֆրիդմանի նկատմամբ։ Երկու գործարարներն էլ ԵՄ պատժամիջոցների տակ են գտնվում 2022 թվականից։
Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Անդրի Սիբիհան քննադատել է ցանկացած համաձայնագիր, որը կհաներ պատժամիջոցները այդ երկու օլիգարխների նկատմամբ՝ նրանց բնութագրելով որպես «Ռուսաստանի ագրեսիվ վարչակարգի մաս, որը ագրեսիվ պատերազմ է վարում Ուկրաինայի դեմ»։
«Ի՞նչ է փոխվել։ Ոչինչ։ Ցուցակից հանելն անընդունելի է և սխալ ազդանշան կուղարկի Մոսկվային այն պահին, երբ անհրաժեշտ է ուժեղացնել ճնշ Երկրորդ դիվանագետը հավելեց. «Սա վտանգավոր նախադեպ է ստեղծում՝ թույլ տալով, որ նեղ ազգային շահերը գերակայեն Ռուսաստանի դեմ սահմանված ընդհանուր պատժամիջոցների նկատմամբ այն պահին, երբ պատերազմը վճռորոշ փուլ է մտնում»։
Բաց մի թողեք
Շարունակում է զառանցագին մեղադրանքները հայերի հասցեին
Ոսկեգույն ականջօղով ոհմակները կամ ստերիլիզացված ահաբեկչություն
Ֆրանսիան և Սլովակիան ձգտում են ԵՄ պատժամիջոցների ցուցակից հանել ռուս օլիգարխներին