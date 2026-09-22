Լեհաստանը նպատակ ունի իր տարածքում տեղակայել 15 000 ամերիկացի զինծառայողի, հայտնել է նախարարը

Ներկայում Լեհաստանում ռոտացիոն հիմունքներով տեղակայված է 6500-ից 7000 ամերիկացի զինծառայող
Լեհաստանը ձգտում է իր տարածքում տեղակայել 15 000 ամերիկացի զինծառայողի. այս մասին երկուշաբթի հայտնել է պաշտպանության փոխնախարարը՝ այն ժամանակ, երբ հարևան Ուկրաինայում Ռուսաստանի մղած պատերազմը թևակոխում է իր հինգերորդ ձմեռը։
«Խոսքը 15 000 զինծառայողից բաղկացած թիրախային թվաքանակի մասին է», – RMF FM հեռարձակողին ասել է նախարար Ստանիսլավ Վզյատեկը։
Նա նշել է, որ այդ թիվը կներառի ռոտացիոն հիմունքներով տեղակայված մոտ 10 000 զինծառայողի, ինչպես նաև մշտական հիմունքներով տեղակայված «3500-ից 5000» զինծառայողի։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հինգշաբթի օրը խոսել է Լեհաստանում ԱՄՆ մշտական ռազմակայանի ստեղծման ուղղությամբ արձանագրված «զգալի առաջընթացի» մասին՝ այն դեպքում, երբ նրա վարչակազմը սկսել էր Եվրոպայում ամերիկյան ռազմական ներկայության պաշտոնական վերանայման գործընթացը։
Լեհ նախարարի խոսքով՝ նախատեսվող ամերիկյան զորախումբը կձևավորվի «փուլ առ փուլ»՝ մինչև 2039 թվականը։
Նա հայտնել է, որ ներկայում Լեհաստանում ռոտացիոն հիմունքներով տեղակայված է 6500-ից 7000 ամերիկացի զինծառայող։
Դա ավելի փոքր թիվ է, քան մայիսին, երբ Միացյալ Նահանգները մայրցամաքից, այդ թվում՝ Լեհաստանից, դուրս բերեց իր զինծառայողների մի մասը։
Անցյալ շաբաթ Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը նախազգուշացրել է Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի դաշնակիցների դեմ ուղղված «հիբրիդային» սպառնալիքների մասին, որոնք ներառում են անօդաչու թռչող սարքերի և հրթիռների կիրառմամբ հարվածներ։
ՆԱՏՕ-ի և ԵՄ-ի անդամ այս պետությունը, որը գտնվում է դաշինքի արևելյան թևում, 2022 թվականին Ուկրաինա Ռուսաստանի լայնամասշտաբ ներխուժումից ի վեր բազմիցս մեղադրել է Ռուսաստանին «դիվերսիոն գործողությունների» մեջ։
Ներկայումս Լեհաստանը ՆԱՏՕ-ի անդամ այն երկրներից է, որոնք հարաբերական առումով ամենաշատն են ծախսեր կատարում՝ պաշտպանությանը հատկացնելով իր ՀՆԱ-ի գրեթե հինգ տոկոսը։
Բաց մի թողեք
Նեթանյահուն ամոթանք է տվել Նյու Յորքի քաղաքապետին․ սկանդալ է
Երեք լրատվամիջոց դատի են տվել Թրամփին
Թուրքիայում զինված անձը կրակ է բացել դպրոցի մոտ