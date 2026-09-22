Չեխիայի վարչապետը նպատակաուղղված է դեղամիջոցների գներին՝ առողջապահական ծախսերը կրճատելու նոր նախաձեռնության շրջանակում

Դեղագործական ոլորտը զգուշացնում է, որ դեղամիջոցներն արդեն իսկ ավելի փոքր մասնաբաժին են կազմում առողջապահական ծախսերի մեջ՝ պնդելով, որ արդյունավետության բարձրացման ուղիներ պետք է փնտրել նաև այլ ոլորտներում։
Չեխիայի վարչապետ Անդրեյ Բաբիշը նշում է, որ երկրի առողջապահական համակարգը կարող է խնայողություններ անել՝ ավելի հաճախ վերանայելով դեղամիջոցների գները և միավորելով հիվանդանոցների գնումները։ Սակայն դեղագործական ոլորտի ներկայացուցիչները կարծում են, որ ուշադրությունը պետք է ուղղվի ոչ միայն դեղամիջոցներին։
Բաբիշը հայտնել է, որ առողջապահության նախարար Ադամ Վոյտեխի հետ քննարկել է, թե ինչպես Դեղերի վերահսկողության պետական ինստիտուտի (SÚKL) կողմից գների ավելի հաճախակի վերանայումը կարող է հանգեցնել խնայողությունների։ Նա նաև առաջարկել է, որ համալսարանական հիվանդանոցները կարող են ավելի ցածր գներ ապահովել՝ դեղամիջոցները համատեղ գնելու միջոցով։
«Մենք քննարկեցինք SÚKL-ի կողմից դեղամիջոցների գների ավելի հաճախակի ստուգման հարցը։ Եթե գին է սահմանվում, որքան շուտ այն վերանայվի, այնքան մեծ կլինի խնայողությունը», – ասել է Բաբիշը։
Նա նաև մատնանշել է համալսարանական հիվանդանոցների կողմից համատեղ գնումների միջոցով խնայողություններ անելու հնարավորությունը։ «Ես նախարարին ասացի, որ նա ունի 16 համալսարանական և 19 հոգեբուժական հիվանդանոց, և որ դեղամիջոցների գնման համար պետք է մրցույթներ հայտարարել, համեմատել գները. անկասկած, խնայողությունների մեծ ներուժ կա», – նշել է Բաբիշը։
Այս հայտարարություններին զգուշավոր արձագանք է տվել Նորարարական դեղագործական արդյունաբերության ասոցիացիան (AIFP)՝ համաձայնելով, որ առողջապահական ծախսերի արդյունավետությունը մեծ ուշադրության է արժանի, սակայն պնդելով, որ դեղամիջոցները չպետք է դառնան հիմնական թիրախը։
«Առողջապահության ոլորտում միջոցների ավելի արդյունավետ օգտագործման շուրջ քննարկումը տեղին է։ Եվ լավ է, որ վարչապետ Անդրեյ Բաբիշը նախաձեռնում է այն։ Սակայն այն չպետք է սկսվի և ավարտվի միայն դեղամիջոցներով», – ասել է AIF Ոլորտի ներկայացուցիչները նաև նշում են, որ դեղամիջոցները հանրային առողջապահական ապահովագրության ծախսերի ամենախիստ կարգավորվող և թափանցիկ ոլորտներից են։ Դեղամիջոցների արժեքի փոխհատուցման համար դրանք պետք է ոչ միայն ապացուցեն իրենց արդյունավետությունն ու անվտանգությունը, այլև բավարարեն տնտեսական պահանջները, այդ թվում՝ ծախսարդյունավետության և բյուջեի վրա ունեցած ազդեցության առումով։
Գներն ու փոխհատուցման մակարդակները սահմանվում են վարչական ընթացակարգերի միջոցով՝ հիմնվելով միջազգային համեմատությունների և պարբերական վերանայումների վրա։ Նորարարական դեղամիջոցների մեծ մասի դեպքում առողջապահական ապահովագրողների հետ կնքված պայմանագրերը լրացուցիչ սահմանափակում են դրանց փաստացի ազդեցությունը պետական բյուջեների վրա։
Ավելի շատ պացիենտներ՝ ավելի բարձր ծախսեր
Ոլորտի ներկայացուցիչները պնդում են, որ ժամանակակից բուժման մեթոդների վրա կատարվող ծախսերի աճը նաև արտացոլում է այն փաստը, որ այժմ հնարավոր է արդյունավետորեն բուժել ավելի մեծ թվով պացիենտների։
«Ժամանակակից բուժման վրա ծախսերի աճը մեծ մասամբ պայմանավորված է նրանով, որ այսօր մենք կարողանում ենք արդյունավետորեն բուժել ավելի շատ պացիենտների։ Սա համակարգի ձախողում չէ։ Սա լավ նորություն է», — ասել է Կոլարժը։
Որոշ թերապիաների դեպքում մեկ պացիենտի բուժման արժեքը ժամանակի ընթացքում նվազում է, ինչը ոլորտի ներկայացուցիչները բնորոշում են որպես դեղամիջոցի կենսացիկլի բնականոն մաս։
«Եկեք փնտրենք խնայողությունների հնարավորություններ։ Բայց դա պետք է արվի նույն հետևողականությամբ՝ առողջապահական ամբողջ համակարգում», — նշել է Կոլարժը։
Անցյալ տարի առողջապահության ոլորտի ընդհանուր ծախսերը կազմել են 21,6 միլիարդ եվրո։ Ըստ 2027 թվականի համար բուժծախսերի փոխհատուցման շուրջ բանակցությունների տվյալների՝ դեղամիջոցներին բաժին է ընկել 2 միլիարդ եվրո կամ ընդհանուր ծախսերի մոտ 9,3%-ը։
Աճել են մասնագիտացված կենտրոնների միջոցով տրամադրվող դեղամիջոցների ծախսերը
Միևնույն ժամանակ, վերջին հինգ տարիների ընթացքում պետական առողջապահական համակարգում դեղատոմսով տրամադրվող դեղամիջոցների վրա կատարվող ծախսերն աճել են մոտ մեկ քառորդով։ Աճի հիմնական գործոնը եղել են այսպես կոչված՝ մասնագիտացված կենտրոնների միջոցով տրամադրվող դեղամիջոցները, որոնք նախատեսված են ամենալուրջ հիվանդությունների ժամանակակից բուժման համար։
Անցյալ տարի նման դեղամիջոցների վրա կատարված ծախսերը հասել են 1,6 միլիարդ եվրոյի, ինչը 84%-ով ավելին է հինգ տարվա վաղեմության ցուցանիշից։ Դրանց միջոցով բուժվում է ավելի քան 160 000 մարդ, և այդ թիվը շարունակում է աճել։
Դեղագործական ոլորտը կարծում է, որ կառավարությունը պետք է հավասարակշռի ծախսերը վերահսկելուն ուղղված ջանքերը նորարարական բուժման մեթոդների հասանելիությունը բարելավելու և ներդրումներ ներգրավելու ձգտումների հետ։
«Մենք չենք կարող միաժամանակ պահանջել, որ նոր դեղամիջոցներն ավելի արագ հասնեն Չեխիա, իսկ ընկերություններն այստեղ ավելի շատ ներդրումներ կատարեն ու կլինիկական փորձարկումներ իրականացնեն, և միևնույն ժամանակ ազդանշան տալ, թե առողջապահական ծախսերի աճի հիմնական լուծումը լինելու է հենց նորարարական դեղամիջոցների գների վրա հետագա ճնշումը», — ասել է Կոլարժը։
Բաց մի թողեք
Հունաստանը 2027թ. ԵՄ նախագահության ընթացքում առաջնահերթություն կտա կենսանմանակների (biosimilars) վերաբերյալ օրենսդրությանը. նախարար
Եվրոպան դժվարանում է հստակեցնել Ուկրաինայի ֆինանսավորման պակասուրդի չափը
Նոր երկաթուղին Հայաստանի համար կարող է փոխել երկրի տնտեսական աշխարհագրությունը