Մինչ ԱՄՆ-ն հետաքննում է գերմանական դեղերի գները, ահա թե ինչու պետք է Եվրոպան հոգ տանի

Գերմանական դեղագործական ոլորտը միակը չէ, որը գտնվում է կրակի գծում. մեքենաները նույնպես կարող են տուժել։
Գերմանիայի նոր դեղերի գնագոյացման համակարգը երեքշաբթի օրը կբախվի Միացյալ Նահանգների առևտրային լսումների, որոնց հետևանքները կարող են տարածվել ոչ միայն դեղագործական արտադրանքի վրա։
Հետաքննությունը ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի ջանքերի մի մասն է՝ նվազեցնելու դեղերի բարձր գները Ամերիկայում, ինչը, նրա խոսքով, արդյունավետորեն սուբսիդավորում է Եվրոպայում ցածր գները։ Թրամփը սպառնացել է սահմանել լրացուցիչ սակագներ, եթե եվրոպական գները չբարձրանան, ինչը կարող է հարվածել ամբողջ մայրցամաքի ոլորտներին, քանի որ ԵՄ-ն առևտուր է անում որպես բլոկ։
«Չափազանց երկար ժամանակ եվրոպական երկրները օգտվում էին ամերիկյան նորարարություններից, մինչդեռ մեր սեփական հիվանդներն ու ընկերությունները վճարում էին հաշիվը», – ասել է Ներկայացուցիչների պալատի ճանապարհների և միջոցների հանձնաժողովի փոխնախագահ և առողջապահության ենթահանձնաժողովի նախագահ հանրապետական կոնգրեսական Վերն Բյուքենանը։ «Եվրոպան պետք է սկսի վճարել իր արդար բաժինը»։
Գերմանիան ԵՄ առաջին երկիրն էր, որը բախվեց դեղամիջոցների գները բարձրացնելու կոնկրետ ճնշման՝ այն բանից հետո, երբ հունիսին ԱՄՆ-ն սկսեց առևտրային հետաքննություն՝ հիմնված «301-րդ հոդվածի» (Section 301) վրա։ Երեքշաբթի օրը ԱՄՆ առևտրային գերատեսչության պաշտոնյաները լսումներ կանցկացնեն՝ պարզելու, թե արդյոք նոր դեղամիջոցների գնագոյացման գերմանական համակարգը կարող է որակվել որպես անարդար առևտրային պրակտիկա։
Գերմանիան հերքել է այդ մեղադրանքը։ «ԱՄՆ ընկերությունների նկատմամբ որևէ խտրականություն չկա», – հայտարարել է առողջապահության նախարարության խոսնակը։ Նա հավելել է, որ համակարգը «կայացած է և հավասարակշռված»՝ ապահովելու նորարարությունների հասանելիությունն ու կայուն մատակարարումը. «Մենք պաշտպանում ենք այս համակարգը»։
Եթե Վաշինգտոնը որոշում կայացնի ի վնաս Բեռլինի, հետևանքները կարող են դուրս գալ գերմանական դեղագործական ընկերությունների շրջանակից և ազդել այլ ոլորտների, մասնավորապես՝ երկրի ավտոարդյունաբերության վրա։
«Ոչինչ չի պարտադրում, որ «301-րդ հոդվածի» շրջանակներում անարդար առևտրային պրակտիկա հայտնաբերելու դեպքում մաքսատուրքեր սահմանվեն բացառապես տվյալ ոլորտում», – նշել է Դեն Մուլանին՝ ԱՄՆ առևտրային ներկայացուցչի նախկին օգնականը և ԵՄ-ի ու Մեծ Բրիտանիայի հետ առևտրային համաձայնագրերի գծով գլխավոր բանակցողը։
ԱՄՆ-ն կարող է «հեշտությամբ» մաքսատուրքեր սահմանել այլ ապրանքների նկատմամբ, ասել է Մուլանին, ով ներկայումս «Ատլանտյան խորհուրդ» (Atlantic Council) վերլուծական կենտրոնի Եվրոպայի և Գեոէկոնոմիկայի կենտրոնների ոչ ռեզիդենտ ավագ փորձագետ է։ «Դուք կընտրեիք այնպիսի ապրանքներ, որոնք, ամենայն հավանականությամբ, ազդեցություն կունենային Գերմանիայի վրա։ Ավտոմոբիլային ոլորտն ակնհայտ ընտրություն կլիներ»։
Առևտրային տվյալները ցույց են տալիս, որ 2025 թվականին Գերմանիայից ԱՄՆ արտահանվող հիմնական ապրանքը ավտոմեքենաներն են եղել։ Ամերիկա է արտահանվել 28,5 միլիարդ եվրո արժողությամբ ավտոմեքենա և դրանց պահեստամասեր, որին շատ մոտ ցուցանիշով հաջորդել են դեղագործական արտադրանքները՝ 28 միլիարդ եվրո արժեքով։
Մալանին նաև ասաց, որ սակագները կարող են դուրս գալ ԱՄՆ-ի և ԵՄ-ի միջև համաձայնեցված 15% առաստաղից: «Սա առանձին անարդար առևտրային հետաքննություն է, որը կարող է գերազանցել համաձայնեցված հորիզոնական սակագները», – հավելեց նա։
ԱՄՆ դեղագործական լոբբիստը, որի անունը չի հրապարակվել ընթացիկ քննարկումների զգայուն բնույթի պատճառով, ասել է, որ «սակագները պարտադիր չէ, որ վերաբերեն դեղագործական արտադրանքին», հավելելով. «Խոսքը իրականում այն լծակի մասին է, որը Միացյալ Նահանգների կառավարությունը կարծում է, որ կունենա մյուս կողմին ստիպելու փոխել այդ գործելակերպը կամ որոշակի համաձայնության գալ»։
Ինչ է ուզում ԱՄՆ-ն
Վաշինգտոնը ցանկանում է դեղերի գնագոյացման գործարք Բեռլինի հետ, նման Լոնդոնի հետ համաձայնեցված գործարքին՝ ավելի շատ ծախսեր կատարելու նորարարական դեղամիջոցների վրա։
ԱՄՆ առևտրային ներկայացուցչի գրասենյակը մեղադրում է Գերմանիային՝ և ԵՄ մնացած մասին՝ Վաշինգտոնի դեղերի բարձր գներից օգտվելու մեջ, որոնք, ըստ նրա, ֆինանսավորում են նոր դեղեր մշակելու համար անհրաժեշտ թանկարժեք հետազոտությունները։
Մինչ Բեռլինը մերժում է այս պնդումները, Վաշինգտոնի հետ ամիսներ շարունակ բանակցություններ են վարվել գաղտնի։ Գերմանիայի առողջապահության և տնտեսական գործերի նախարարությունների պաշտոնյաները ուսումնասիրում են Վաշինգտոնին առաջարկ ներկայացնելու հնարավորությունը մաքսատուրքերի սպառնալիքը կանխելու համար։
Այնուամենայնիվ, Բեռլինի քաղաքական գործիչները քիչ հավանական են համարում, որ Գերմանիան կհամաձայնվի մեծ գների բարձրացմանը։
«Մենք թույլ չենք տա օտարերկրյա կառավարություններին թելադրել, թե ինչպես ենք մենք սահմանում դեղերի գները Գերմանիայում», – ասել է իշխող սոցիալ-դեմոկրատների օրենսդիր մարմնի անդամ Մաթիաս Միևսը, որը ղեկավարում է առողջապահության ոլորտի քաղաքականության մշակման աշխատանքները։
«Խնդիրն այն չէ, որ Գերմանիայում գները չափազանց ցածր են։ Մենք վճարում ենք լավ, բարձր գներ։ Իրականությունն այն է, որ դեղերի գները Միացյալ Նահանգներում չափազանց բարձր են», – ասել է նա։
Վաշինգտոնն այլ տեսակետ ունի։ Այն ունի իր սեփական փոփոխությունների ցանկը, որը ցանկանում է, որ Գերմանիան կատարի՝ անարդար առևտրային պրակտիկայի հայտնաբերումից խուսափելու համար։
Վերը մեջբերված ԱՄՆ դեղագործական լոբբիստը ներկայացրել է երեք ընդհանուր պահանջ. Գերմանիան պետք է մեծացնի իր ՀՆԱ-ի ծախսերի բաժինը նորարարական դեղամիջոցների վրա, չեղարկի նոր դեղամիջոցների գների հետագա զեղչման վերջին փոփոխությունները և ներդնի համապատասխանության մեխանիզմ՝ Վաշինգտոնի նկատմամբ ցանկացած պարտավորությունների կատարման համար։
Լոբբիստը նշել է, որ Գերմանիան նոր դեղամիջոցների վրա ՀՆԱ-ի մասնաբաժնի առումով ծախսում է ԱՄՆ-ի կեսից պակաս գումար։
Հուլիսին Բեռլինն օրենք է ընդունել դեղերի գները իջեցնելու մասին՝ որպես առողջապահական համակարգում հաջորդ տարի կանխատեսվող 18 միլիարդ եվրոյի դեֆիցիտը լուծելու լայնածավալ բարեփոխումների մաս։
Ի պատասխան՝ Eli Lilly և Boehringer Ingelheim ընկերությունները հայտարարեցին Գերմանիայում իրենց ներդրումները կրճատելու կամ դրանցից հրաժարվելու մասին։
Ինչ ակնկալել
Օրենքը պահանջում է, որ ԱՄՆ Առևտրային ներկայացուցչի գրասենյակը (USTR) «301-րդ հոդվածի» (Section 301) գործընթացի շրջանակում հանրային լսումներ անցկացնի։ Թեև քիչ հավանական է, որ նիստը կբացահայտի Վաշինգտոնի բանակցային դիրքորոշումը, այնուամենայնիվ, ելույթ ունեցող անձինք և նրանց ներկայացրած փաստարկները օգտակար պատկերացում կտան կողմերի դիրքորոշումների մասին։
Բեռլինը չի պատրաստվում ներկայացուցիչ ուղարկել՝ իր դիրքորոշումը պաշտպանելու համար։ Փոխարենը, ինչպես հայտնել են առողջապահության նախարարությունից, Վաշինգտոնում Գերմանիայի դեսպանատան ներկայացուցիչը կմասնակցի որպես դիտորդ։
Օտարերկրյա կառավարությունները երբեմն որոշում են ելույթ ունենալ նման լսումների ժամանակ՝ հանրայնորեն ներկայացնելու իրենց փաստարկները, սակայն դա պարտադիր չէ։ Ոմանք նախընտրում են մասնավոր զրույցներ վարել ԱՄՆ պաշտոնյաների հետ, ինչպես վարվում է Գերմանիայի կառավարությունը։
ԱՄՆ պաշտոնյաները, որոնք սովորաբար պրոֆեսիոնալ ծառայողներ են, սովորաբար տեխնիկական կամ պարզաբանող հարցեր են տալիս և լսումները չեն օգտագործում քաղաքական ցուցադրական ելույթների համար։
Գերմանիայի արդյունաբերության և առևտրի պալատը, որը հետաքննության ավելի վաղ փուլում գրավոր հայտարարություն էր ներկայացրել, նույնպես չի մասնակցի լսումներին։
Գերմանական բժշկական տեխնոլոգիաների Carl Zeiss ընկերությունը, որը հետաքննության ընթացքում ավելի վաղ նաև գրավոր հայտարարություն էր ներկայացրել, հրաժարվեց մեկնաբանություն տալ, սակայն նշեց, որ «հետևում է առևտրային քաղաքականության ոլորտում տեղի ունեցող զարգացումներին»։
Ուրբաթ օրվա դրությամբ մասնակցության թույլտվություն էր խնդրել 10 բանախոս։ Նրանց մեծ մասը պաշտպանում է Թրամփի վարչակազմի դիրքորոշումը։
Սակայն քիչ հավանական է, որ Գերմանիայի վրա գործադրվող ճնշումը կվերանա լսումներից հետո։
«Եթե իրականացվում է «301-րդ հոդվածով» նախատեսված հետաքննություն, որը հանգեցնում է նման բանակցությունների, ապա պետք է ենթադրել, որ դրանք լուրջ բնույթ են կրում», — ասել է Մուլանին։ — «Եվ եթե որևէ արդյունք չգրանցվի, ապա տեղի կունենա մաքսատուրքերի վերահավասարեցում»։
Բաց մի թողեք
Բրյուսելը նախազգուշացնում է ԵՏԳ երկրներին՝ ԵՄ օրենսդրության ներդրման հարցում կուտակված պարտավորությունների պատճառով
ԵՄ երկրները չեն կարողացել համաձայնության գալ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների ցուցակի շուրջ, քննարկումները կշարունակվեն
ԵՄ 11 երկիր կոչ է արել 1 տարով մորատորիում սահմանել նոր օրենքների ընդունման հարցում