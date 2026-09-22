Ֆրանսիան և Սլովակիան ձգտում են ԵՄ պատժամիջոցների ցուցակից հանել ռուս օլիգարխներին

Արևելյան թևի երկրները պահանջում են պատժամիջոցների եռամյա երկարաձգում՝ մտավախություն ունենալով «վտանգավոր նախադեպի» վերաբերյալ
Ֆրանսիան և Սլովակիան փորձում են ԵՄ պատժամիջոցների ցուցակից հանել երկու ռուս օլիգարխի՝ որպես վերջին պահին ձեռք բերվող փոխզիջման մաս, որի նպատակն է թույլ չտալ, որ ավարտվի Կրեմլի հետ կապված հազարավոր անհատների և կազմակերպությունների դեմ սահմանված պատժամիջոցների գործողության ժամկետը։
Առաջարկվող համաձայնագիրը նախատեսում է ցուցակից հանել ռուս-ուզբեկական գործարար Ալիշեր Ուսմանովին և ռուս-իսրայելցի միլիարդատեր Միխայիլ Ֆրիդմանին։ ԵՄ պատժամիջոցների գործող ցուցակները, որոնք պետք է հաստատվեն ԵՄ բոլոր 27 երկրների միաձայն համաձայնությամբ, ուժի մեջ են մինչև երեքշաբթի օրվա ավարտը։ Երկու գործարարներն էլ ԵՄ պատժամիջոցների տակ են գտնվում 2022 թվականից։
Ցուցակից հանելու դիմաց Փարիզն ու Բրատիսլավան առաջարկել են պատժամիջոցների գործող ռեժիմը երկարաձգել վեցից մինչև 36 ամսով։ Անցյալ շաբաթ ռեժիմը երկարաձգվել էր մեկ շաբաթով՝ ԵՄ դեսպաններին համաձայնության գալու հնարավորություն տալու համար։
Ֆրանսիան հատկապես պնդում էր Ուսմանովին ցուցակից հանելու հարցը. դիվանագետների խոսքով՝ այդ քայլը կապված էր Ադրբեջանում պահվող Ֆրանսիայի երկու քաղաքացիների ազատ արձակումն ապահովելու ջանքերի հետ՝ գաղտնիության պայմաններում իրականացվող գերիների փոխանակման միջոցով։
Սլովակիան, որը վաղուց էր պահանջում հանել Ֆրիդմանին ցուցակից, հայտարարել է, որ միլիարդատերը նույնպես պետք է հանվի ԵՄ պատժամիջոցների ցուցակից, եթե Ուսմանովը հանվի։
Դիվանագետները խիստ դժգոհություն են հայտնել Ֆրանսիայի՝ ԵՄ պատժամիջոցներն ազգային արտաքին քաղաքական նպատակների համար օգտագործելու փորձի կապակցությամբ։
«Տպավորություն է ստեղծվում, որ կարելի է շանտաժի միջոցով դուրս գալ ցուցակներից», – ասել է ԵՄ դիվանագետներից մեկը։
ԵՄ մեկ այլ դիվանագետ հավելել է. «Սա վտանգավոր նախադեպ է ստեղծում՝ թույլ տալով, որ նեղ ազգային շահերը գերակ Արևելյան թևի երկրների դիվանագետները կարծում են, որ Ուսմանովի հետ կապված վեճը կարող է նրանց անհրաժեշտ լծակ տալ՝ Ֆրանսիային համոզելու աջակցել վիզային ռեժիմի խստացմանը, որը թափ է հավաքել Լայպցիգ-Հալլե օդանավակայանում անօդաչու թռչող սարքի միջոցով պայթյուն իրականացնելու ծրագրի բացահայտումից հետո։
Ֆրանսիայի կառավարության խոսնակը հրաժարվել է մեկնաբանություն տալ։ Սլովակիայի կառավարության խոսնակը Euractiv-ին ուղղորդել է դեպի Սլովակիայի արտաքին գործերի նախարարություն, որը, սակայն, անմիջապես չի արձագանքել մեկնաբանության խնդրանքին։
Բաց մի թողեք
Շարունակում է զառանցագին մեղադրանքները հայերի հասցեին
Ոսկեգույն ականջօղով ոհմակները կամ ստերիլիզացված ահաբեկչություն
ԵՄ երկրները չեն կարողացել համաձայնության գալ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների ցուցակի շուրջ, քննարկումները կշարունակվեն