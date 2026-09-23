23/09/2026

EU – Armenia

«Ռուսները կարող են հարգել մարդկանց միայն այն ժամանակ, երբ դու ցույց տաս քո ուժը. Նրանք չեն հարգում թուլությունը». Զելենսկի

infomitk@gmail.com 23/09/2026 1 min read

Ուկրաինայի զինված ուժերը ոչնչացրել են Ռուսաստանի նավթավերամշակման հզորությունների 45%-ը, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։

Զելենսկու խոսքով՝ Չինաստանն օգտագործում է իր տեխնոլոգիաները Ռուսաստանի հետ ոչ այն պատճառով, որ նրանք լավ ընկերներ, եղբայրներ և քույրեր են. «Ոչ, իհարկե։ Ամեն ինչ շատ պրագմատիկ է. որովհետև նրանց (չինացիներին) այդ փորձը ինչ-որ տեղ պետք կգա»։

«Մենք պետք է ուժեղ լինենք և պետք է ցույց տանք (Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր) Պուտինին, որ նա մենակ չէ այս մոլորակի վրա, նույնիսկ եթե դա է նրա երազանքը։ Եվ հենց այդ պատճառով էլ նա պետք է հարգի մարդկանց։

Ափսոս, որ ռուսները կարող են հարգել մարդկանց միայն այն ժամանակ, երբ դու նրանց ցույց ես տալիս, որ ուժեղ ես։ Նրանք չեն հարգում թուլությունը։

Նորմալ է, որ մարդիկ երբեմն ցանկանում են թույլ լինել, ապրել իրենց կյանքով, ժամանակ անցկացնել իրենց մտերիմների հետ, սիրել իրենց երեխաներին։ Բայց ոչ, դուք պետք է դա ցույց տաք ռուսներին, դուք պետք է ցույց տաք դա»,- նշել է Ուկրաինայի առաջնորդը։

Բաց մի թողեք

1 min read

ԵՄ-ն երկու ռուս միլիարդատերերի հանում է պատժամիջոցների ցանկից

23/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՄԱԿ-ի ամբիոնում բռունցքով հարվածել է․ Տեսանյութ

23/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Չափազանց լարված հանդիպում է անցել

23/09/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Վերջին տասնամյակում առաջին անգամ ավելի շատ եվրոպացիներ են ճանապարհորդում գնացքով, քան ավտոբուսով

23/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դեպի դաշնություն. եթե ԵՄ-ն անհապաղ քայլեր չձեռնարկի, ընդլայնումը կարող է անհնարին դառնալ, իսկ հաջողության հասնելու հավանականությունը՝ գրեթե զրոյական

23/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կարո՞ղ ենք արդյոք դեռևս Ռուսաստանի՝ ԵՄ-ի դեմ ուղղված ռազմավարությունը «հիբրիդային» անվանել

23/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն պետք է հաղթահարի Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների հարցում «հոգնածությունը». Դոմբրովսկիս

23/09/2026 infomitk@gmail.com