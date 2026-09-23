Ֆրիդրիխ Մերցի խնդիրը հենց ինքը՝ Ֆրիդրիխ Մերցն է

Տեսախցիկներից հեռու գերմանացի քաղաքական գործիչը կարող է լինել չոր, հումորով և ինքնաքննադատական, սակայն ընտրողներին հազվադեպ է ցույց տալիս իր այդ կողմը։
ԲԵՐԼԻՆ — Ֆրիդրիխ Մերցի հետ կապված խնդիրն այն է, որ երբ իրավիճակը բարդանում է, նա կարող է այն էլ ավելի բարդացնել։
Այս շաբաթ կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ գերմանացի քաղաքական գործիչը հազիվ էր սկսել խոսել ընտրությունների հերթական աղետալի արդյունքների մասին, երբ ընդհատեց խոսքը՝ նկատողություն անելով տեսախցիկների դիմացով անցնող մի տղամարդու. «Տեղ չե՞ք գտել։ Չէ՞ որ դուք փակում եք տեսադաշտը շատ ուրիշների համար»։
Նրա սառը տոնը կարճատև էր, բայց խոսուն։ Քաղաքական հսկայական ճնշման պայմաններում Մերցը փորձում է համոզել գերմանացիներին, որ ի վիճակի է վերականգնել տնտեսությունը, բարեփոխել սոցիալական պետության համակարգը և կասեցնել ընտրողների հոսքը դեպի քաղաքական ծայրահեղական ուժեր, ինչպիսիք են ծայրահեղ աջ «Այլընտրանք Գերմանիայի համար» (AfD) և «Ձախեր» (Die Linke) կուսակցությունները. վերջիններս հանգստյան օրերին կայացած նահանգային ընտրություններում հաջողության էին հասել։
Սակայն հանրության առջև նրա ագրեսիվ պահվածքը պարբերաբար խոչընդոտում է նրա ուղերձի ընկալմանը։ Իրոնիան այն է, որ Մերցը, ում ես տեսել եմ տեսախցիկներից հեռու, կարող է լինել գրավիչ և ունակ՝ ծիծաղելու սեփական անձի վրա։ Նրա քաղաքական խնդիրն այն է, որ չափազանց քիչ ընտրողներ են տեսնում նրա այդ կողմը։
Մերցի պահվածքի վերաբերյալ քննադատությունն այլևս միայն ոճին չի վերաբերում։ Նրա անձնական պահվածքը նշվում է որպես պատճառներից մեկը, թե ինչու Քրիստոնեա-դեմոկրատական կուսակցությունը (CDU) այդքան վատ արդյունքներ գրանցեց Մեկլենբուրգ-Արևմտյան Պոմերանիայում. կուսակցության՝ պատերազմից հետո ընկած պատմության մեջ առաջին անգամ նրանց չհաջողվեց հաղթահարել 5%-ի շեմը՝ նահանգային խորհրդարան անցնելու համար։
Անտարբեր, հակամարտող և կարեկցանքի պակաս ունեցող՝ սրանք հաճախակի մեղադրանքներ են, քանի որ Մերզը տարածաշրջանային ընտրությունների շրջանում եթեր է դուրս եկել՝ իր կողմը պաշտպանելու համար, երբեմն էլ ավելի վատթարացնելով իրավիճակը։
Այս ամսվա սկզբին տեղի ունեցած մի հանդիպում հատկապես վնասակար էր։ Հեռուստատեսային կլոր սեղանի ժամանակ մանկաբույժ և ազդեցիկ անձնավորություն Բեա Մերշերը քննադատեց նրա առողջապահական ծախսերի վերաբերյալ իր վարքագիծը՝ այն անվանելով «անմարդկային»։ Մերզը զայրացած ասաց նրան, որ նա «չափազանց հեռու է գնում», բժիշկներին անվանեց առողջապահական համակարգի «շահառուներ» և ավելացրեց. «Դուք բժիշկներ եք։ Դուք չէիք կարող գոյատևել առանց այս առողջապահական համակարգի»։
Փաստերի ստուգումները ցույց տվեցին, որ Մերզը մեծ մասամբ ճիշտ էր առողջապահական ծախսերի և բարեփոխումների էության հարցում, բայց նա կորցրեց տոնը։ Հանրությունը հակված է բժիշկներին նախընտրել քաղաքական գործիչներին՝ առանց բռունցքների, պրայմ-թայմի կոշտ պայքարում։
«Նրա խնդիրն այն է, որ նա վիճում է հակառակորդների հետ այնպես, կարծես նրանք մեկ այլ քաղաքական գործիչ կամ խորհրդի անդամ լինեն», – գաղտնի ասաց ինձ մի անձ, որը նրա հետ աշխատել է ընդդիմադիր դաշտում՝ կանցլերի զայրույթը չառաջացնելու համար։ «Նա չի մտածում այն մասին, թե ինչպես է այն երևում հեռուստացույցի առջև գտնվող բազմոցից»։
Սակայն գոյություն ունի Մերցի մեկ այլ՝ ավելի անսպասելի կերպար. այնպիսին, որին տարիների ընթացքում հանդիպել եմ միջազգային հարթակներում՝ կարճատև զրույցների, ոչ մեծ ընթրիքների և միջոցառումների ժամանակ, երբ փողկապը թուլացնելուց հետո նրա մեջ բացահայտվում է ավելի մտերմիկ ու հաճելի անձնավորություն։
Մեր առաջին հանդիպումը տեղի ունեցավ 2022 թվականին՝ Ուկրաինայում ընթացող պատերազմին Գերմանիայի դանդաղ արձագանքման թեմայով կազմակերպված ընթրիքի ժամանակ։ Այդ ժամանակ ընդդիմության առաջնորդի կարգավիճակում գտնվող Մերցին ես հարցով «սեղմեցի»՝ փորձելով պարզել, թե ինչու նա ավելի վճռականորեն չի պահանջել կանցլեր Օլաֆ Շոլցից՝ Կիևին ավելի մեծ հեռահարության զինատեսակներ տրամադրել։ Նրա պատասխանը խուսափողական էր։ Ավելի ուշ՝ գերմանական փրփրուն գինի (Sekt) խմելիս, համարձակվեցի բարձրաձայնել այդ մասին։
Իրադրությունը կարող էր տարբեր կերպ զարգանալ։ Մերցը կարող է կտրուկ ընդհատել զրույցը, եթե զգա, որ իր հետ վատ են վարվում, սակայն նա կարող է նաև յուրահատուկ, սրամիտ հմայք դրսևորել։ Նա կատակեց, թե ես «փորձության եմ ենթարկում» իրեն, ապա բացատրեց, որ չէր ցանկանում տպավորություն ստեղծել, թե հակամարտության սրման պայմաններում փորձում է կողքից ղեկավարել կառավարության գործողությունները։
Ես ևս մեկ փորձ արեցի, երբ մեր ուղիները հատվեցին Մեծ Բրիտանիայում գտնվող Airbus-ի գործարանում 2025 թվականին։ Այնտեղ նա հանդես եկավ երկրի այն ժամանակվա վարչապետ Քիր Սթարմերի հետ, ով, ի զարմանս Մերցի, նրան պարզապես «Ֆրիդրիխ» անվանեց՝ ոչ պաշտոնական դիմելաձև, որն անսովոր է գերմանական քաղաքականության համար։ Մերցը կրկին վարանեց Ուկրաինային «Տաուրուս» (Taurus) հրթիռներ մատակարարելու զգայուն հարցում, և ես կրկին պնդեցի՝ անդրադառնալով այդ բացթողմանը։
Նա կատակով ընդունեց իրավիճակը․ «Դուք նորի՞ց»,- նկատեց նա հաջորդ հանդիպման ժամանակ։
Մերցի այդ կողմը դրսևորվեց նաև այն ժամանակ, երբ հարցրի՝ արդյոք նա պատրաստվում է շնորհավորել նախկին կանցլեր Անգելա Մերկելին ծննդյան օրվա կապակցությամբ։ Հարցը ստիպեց նրան ջերմ ու ընդարձակ բարեմաղթանքներ հղել իր նախորդին, ում հետ հայտնի լարված հարաբերություններ է ունեցել այն բանից հետո, երբ վերջինս հաղթել էր նրան ՔԴՄ-ի (CDU) ղեկավարման համար մղվող պայքարում և, ըստ Մերցի, կուսակցությունը չափազանց ձախ ուղղությամբ էր տարել։
«Իհարկե՛։ Մենք բոլորս պետք է դա անենք»,- պատասխանեց նա և ծիծաղեց։
Այս պահերը կարևոր են, քանի որ Մերցի հանրային կերպարը ձևավորվել է բոլորովին այլ՝ պաշտոնական, հարուստ և ընտրողների մեծ մասի տրամադրություններից հեռու կանգնած անձնավորության շուրջ։ Որպես կորպորատիվ իրավաբան և BlackRock Germany-ի նախկին ղեկավար՝ նա երբեք մեծ ջանքեր չի գործադրել՝ թաքցնելու իր հաջողության պտուղները մի երկրում, որտեղ նախընտրում են հարստությունը չցուցադրել։
Տարիներ շարունակ դա ներառում էր նրա անձնական ինքնաթիռը և թանկարժեք մեքենաների նկատմամբ հակումը։ Կանցլեր դառնալուց ի վեր նա մեղմացրել է շքեղ կյանքը։ Հակասականորեն, դա նրան կարող էր ավելի չորացած թվալ, ոչ թե պակաս. Մերցը, որը վայելում է իրեն, հաճախ ավելի գրավիչ է, քան Մերցը, որը ջանում է կանցլերի տեսք ունենալ։
Մերցի ճնշման տակ բնազդն է պատասխանել ավելի մանրամասն և ավելի շատ բարեփոխումներով։ Գերմանիան վերակենդանացնելու 34 կետանոց ծրագիրը ծաղրի առարկա դարձավ իր բարդության համար, մինչդեռ AfD-ն ակտիվորեն քարոզարշավ էր անցկացնում նրա առաջարկի դեմ՝ կենսաթոշակային տարիքը 67 տարեկան բարձրացնելու վերաբերյալ և պարգևատրվեց քվեատուփում։
Այժմ նա պետք է ոչ միայն ավելի արագ գործի, այլև ավելի լավ ներկայացնի իր դիրքորոշումը. որ պետական բարեփոխումները կստեղծեն նոր աշխատատեղեր և ապագայում կենսաթոշակները մատչելի կդարձնեն։ Այժմ շատ գերմանացիներ կարծում են, որ բարեփոխումները պարզապես ինչ-որ բան կխլեն իրենցից։
Անդրեաս Ռյոդդերը՝ առաջատար գերմանացի քաղաքական պատմաբան և քրիստոնյա դեմոկրատ, որը մի ժամանակ կանցլերի պաշտոնում էր առաջադրվել, վաղուց զգուշացրել է, որ Մերցի «պաշտպանության պատը» ծայրահեղ աջերի դեմ կձախողվի։ Նա կարծում է, որ կանցլերի ռազմավարությունը՝ շարունակել և հույս ունենալ, որ բարեփոխումները, ի վերջո, արդյունք կտան, դատապարտված է։
Նա պնդում է, որ Մերցը համարձակություն չունի խզելու կապերը սոցիալ-դեմոկրատների հետ և իրականացնելու բարեփոխումներ, որոնք դանդաղում են կոալիցիայի ներսում լարվածության պատճառով: Ինչպես մյուսները, ովքեր Մերցի հետ ունեցել են անկանոն հարաբերություններ, Ռյոդդերը նույնպես նշում է քննադատության նկատմամբ չափազանց զգայունությունը և այն մարդկանց մերժելու հակումը, որոնց հետ վիճել է, այլ ոչ թե նրանց կողմը գրավել:
««Ես մնում եմ այնտեղ, որտեղ կամ» ասելը այստեղ պատասխան չէ», — ասաց ինձ Ռյոդերը։ — «Հարցն այն է, թե ինչու նա դա չի տեսնում։ Նա հայտարարում է լայնածավալ բարեփոխումների մասին, սակայն անհասկանալի է, թե ինչպես կարող է դրանք իրականացնել այս կոալիցիայի պայմաններում, ուստի մարդիկ դադարում են հավատալ լսածին»։
Ինչպես նշում է Ռյոդերը, սա պարադոքս է. Մերցը բավարար համարձակություն և կամք դրսևորեց՝ երեք անգամ պայքարելու ՔԴՄ-ի (CDU) ղեկավարի պաշտոնի համար։ Մինչդեռ անձնական շփումներում դրսևորվող՝ հանգիստ և ինքնավստահ Մերցը մեծ մասամբ անհայտ է մնացել այն ընտրողների համար, որոնց նա այժմ պետք է համոզի։ Նա աշխատասեր և պրագմատիկ գործիչ է, ով գիտակցում է, որ շատ ուղենիշներ հանկարծակի անորոշ են դարձել, և ում կարիքն ունի տնտեսական հսկա համարվող այս երկիրը։
Հարցն այն է՝ արդյոք նա ունի՞ միջոցներն ու ճկունությունը՝ հասկանալու, թե ինչն է սխալ ընթացել, և սովորելու խոսել գերմանացիների հետ՝ նվաճելով նրանց սրտերն ու մտքերը, մինչդեռ և՛ սրտերը, և՛ մտքերը ներկայումս խիստ օտարացել են նրանից։
Բաց մի թողեք
Կարո՞ղ ենք արդյոք դեռևս Ռուսաստանի՝ ԵՄ-ի դեմ ուղղված ռազմավարությունը «հիբրիդային» անվանել
ԵՄ-ն պետք է հաղթահարի Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների հարցում «հոգնածությունը». Դոմբրովսկիս
Ռումինիայի քաղաքական փակուղին սպառնում է իշխանությունը հանձնել ծայրահեղ աջերին. զգուշացնում է վարչապետի թեկնածուն