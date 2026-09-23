ԵՄ-ն երկու ռուս միլիարդատերերի հանում է պատժամիջոցների ցանկից

Ալիշեր Ուսմանովը և Միխայիլ Ֆրիդմանը հանվել են սև ցուցակից, այն բանից հետո, երբ Capitals-ը զիջել է Ֆրանսիայի կողմից փակ դռների հետևում իրականացվող լոբբինգին։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Ռուսաստանի երկու ամենահարուստ մարդիկ շուտով կարող են ազատորեն գործել ԵՄ-ի ներսում, այն բանից հետո, երբ դաշինքը բարձր խաղադրույքներով դիվանագիտական խաղի շրջանակներում քայլեր ձեռնարկեց նրանց և նրանց կայսրությունների նկատմամբ սահմանափակումները վերացնելու համար։
Capitals-ը երեքշաբթի օրը համաձայնության է եկել Ալիշեր Ուսմանովին և Միխայիլ Ֆրիդմանին պատժամիջոցների ցանկից հանելու վերաբերյալ, POLITICO-ին ասել են հինգ դիվանագետներ, որոնց անանունությունը չի պահպանվել՝ անկեղծորեն խոսելու համար։
Մեկ շաբաթից ավելի Ֆրանսիան անսպասելիորեն կասեցրել էր ԵՄ անհատական պատժամիջոցների ամբողջ շրջանակը՝ վտանգելով մոտ 3000 ցուցակների ժամկետի լրանալը, եթե դրանք չերկարաձգվեն։ Նախորդ բանակցությունները երկուշաբթի երեկոյան ավարտվեցին առանց համաձայնության, այն բանից հետո, երբ Բալթյան երկրները սկզբում հրաժարվեցին ստորագրել համաձայնագիրը։
Փարիզը այս ամսվա սկզբին անակնկալ արշավ սկսեց՝ կոչ անելով հանել պատժամիջոցները հանքարդյունաբերության և հեռահաղորդակցության միլիարդատեր Ուսմանովի նկատմամբ և հղում անելով «ազգային անվտանգության» խնդրին։ Մինչդեռ Լյուքսեմբուրգը վաղուց էր խնդրում բանկային մագնատ Ֆրիդմանի ցուցակից հանել այն, ով դատի է տալիս երկրին՝ Մեծ Դքսության կողմից սառեցված ակտիվներին մուտք գործելու համար։
Մի շարք երկրներ, այդ թվում՝ սկանդինավյան և բալթյան պետությունները, նախազգուշացրել էին, որ այդ քայլը կարող է վտանգի տակ դնել պատժամիջոցների ամբողջ ցուցակը՝ դրդելով մյուսներին լոբբինգ անել սեփական նեղ շահերի համար։ Բեկումնային պահը վրա հասավ այն բանից հետո, երբ Լատվիան՝ հարցի ամենաակտիվ ընդդիմախոսը, համաձայնեց ձեռնպահ մնալ ծրագրի վերաբերյալ քվեարկությունից։
Գործարքի շրջանակներում անունների ներկայիս ցանկը կսառեցվի երեք տարով՝ փաստացի հետաձգելով հետագա քննարկումները մինչև 2029 թվականը։ Նախատեսվում էր, որ համաձայնագիրն ուժի մեջ կմտնի, եթե մայրաքաղաքները ներկայացնեն իրենց գրավոր համաձայնությունը մինչև երեքշաբթի օրվա ժամը 18:00-ն։
«Գործն արված է», — ասաց դիվանագետներից մեկը։ — «Հարցն այն է, թե ինչ ստացան դրա դիմաց բալթյան երկրները»։
Լատվիան պաշտպանում է գործարքը
Վարչապետ Անդրիս Կուլբերգսը պաշտպանեց Ռիգայի՝ իր դիրքորոշումը մեղմելու քայլը՝ նշելով, որ Լատվիան «կշարունակի պնդել Ռուսաստանի դեմ ԵՄ լրացուցիչ պատժամիջոցների կիրառումը»։ Լատվիայի կառավարության կայքում հրապարակված հայտարարության մեջ վարչապետը նաև նշեց, որ իր երկիրը եղել է «ԵՄ անդամ միակ պետությունը», որը «մինչև վերջ» դեմ է արտահայտվել անհատական պատժամիջոցների ցուցակից «քաղաքական դրդապատճառներով ընդգրկված անձանց» հանելուն։
Միաժամանակ նա հայտնեց, որ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը համաձայնել է բանակցություններ սկսել Լատվիայի հետ՝ Ֆրանսիայի միջուկային զսպման նախաձեռնությանը վերջինիս միանալու վերաբերյալ, ինչպես նաև «հայտնել է Լատվիայում Ֆրանսիայի ռազմական ներկայությունը, հատկապես հակաօդային պաշտպանության ոլորտում, ամրապնդելու իր պատրաստակամությունը»։
«Նման պարտավորությունը կամրապնդի ոչ միայն Լատվիայի, այլև ՆԱՏՕ-ի ամբողջ արևելյան թևի անվտանգությունը», — հավելեց նա։
Ֆրանսիան զայրացրել էր ԵՄ մյուս անդամներին՝ կարճ ժամանակում հայտարարելով Ուսմանովին աջակցելու մասին, միայն ասելով, որ դա կապված է «ազգային անվտանգության կոնկրետ հարցի» հետ, և որ Փարիզը «ցանկանում է դրական արձագանքել այն միջազգային գործընկերներին, որոնք մեզ դիմել են պարոն Ուսմանովի հարցով»։
Այնուամենայնիվ, նրա եվրոպական հարցերով նախարար Բենջամին Հադդադը երեքշաբթի օրվա արդյունքը անվանել է եվրոպական համերաշխության հաղթանակ։
«Մենք պահպանում ենք շատ ուժեղ միասնական ճակատ Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների հարցում», – ասել է Հադդադը։ «Մենք այս քննարկումներն ունենք։ Անդամ պետությունների շրջանում հաշվի են առնվում ազգային անվտանգությունը և այլ հարցեր։ Բայց ամենակարևորն այն է, որ մենք կրկին ցույց ենք տվել մեր միասնությունը և Ռուսաստանի վրա տնտեսական ճնշում գործադրելու մեր վճռականությունը՝ նրա ագրեսիվ պատերազմի համար»։
Ուկրաինան քննադատում է «ամոթալի» պայմանավորվածությունը
Կիևը գլխավորեց պատժամիջոցների ցուցակի մանևրի քննադատությունը, իսկ արտաքին գործերի նախարար Անդրեյ Սիբիհան Ուսմանովի և Ֆրիդմանի ցուցակից հանումը որակեց որպես «ամոթալի և անարդարացի»։
«Մոսկվան տոնում է, քանի որ ստացավ այն, ինչ ուզում էր՝ անպատժելիության զգացում, ԵՄ-ի նվաստացում և եվրոպացիների միջև պառակտում», – գրել է նա X-ում։
«Ֆինանսական Թայմսը» հաղորդել է, որ ցուցակից հանումը գործարքի մի մասն էր, որի շրջանակներում Ֆրանսիայի քաղաքացիները կարող էին ազատ արձակվել Ադրբեջանում կալանքից։ Փարիզը զգալիորեն մեծացրել է իր դերը Հարավային Կովկասում՝ աջակցելով Հայաստանին, որը ԵՄ-ի կողմնակից ժողովրդավարություն է և տասնամյակներ շարունակ հակամարտության մեջ է եղել Ադրբեջանի հետ։
Սակայն ոմանք մտահոգված էին այն նախադեպով, որը կարող էր ստեղծվել։ «Եթե տեղեկությունները հաստատվեն, Եվրոպան չպետք է պատժամիջոցները վերածի սակարկության առարկայի», – ասել է Եվրախորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ, լատվիացի եվրապատգամավոր Ռիհարդս Կոլսը։ «Ֆրանսիան լիովին իրավունք և պարտականություն ունի ձգտելու իր քաղաքացիների ազատ արձակմանը։ Սակայն դրա գինը չի կարող լինել Պուտինի վարչակարգի հետ կապերի պատճառով պատժամիջոցների ենթարկված ռուս օլիգարխի նկատմամբ սահմանափակումների վերացումը»։
Շվեդիայի արտաքին գործերի նախարար Մարիա Մալմեր Ստեներգարդը նույնպես դեմ է արտահայտվել պատժամիջոցների ցուցակից անունների հանմանը։ «Խորապես ափսոսում եմ, որ պատժամիջոցների ցուցակից հանվել են իրավական տեսանկյունից հիմնավորված երկու անուն», – ասել է նա։ «Պատժամիջոցները առանցքային տարր են Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի ագրեսիվ պատերազմին ԵՄ-ի շարունակական արձագանքման գործում։ Մենք պետք է ուժեղացնենք Ռուսաստանի վրա գործադրվող ճնշումը և Ուկրաինային ցուցաբերվող աջակցությունը»։
Ուկրաինայի ներկայացուցիչ Սիբիհան նշել է, որ անդամ երկրները դեռ կարող են անհատապես դեմ հանդես գալ այդ գործարքին։ «Մոսկվայում տոնակատարությունը փչացնելու միջոց դեռ կա», – գրել է նա։ «Կոչ եմ անում ԵՄ բոլոր անդամ երկրներին հենց հիմա հայտարարել, որ իրենք ազգային մակարդակով պատժամիջոցներ կկիրառեն այդ երկու անձանց [Ուսմանովի և Ֆրիդմանի] նկատմամբ»։
Լատվիայի վարչապետը խոստացել է, որ Լատվիան հենց այդպես էլ կվարվի և «կշարունակի օգտագործել իր տրամադրության տակ եղած բոլոր իրավական գործիքները՝ կանխելու այդ անձանց ֆինանսական միջոցների և տնտեսական ռեսուրսների ազատումը Լատվիայում»։
Տեղեկատվական փակուղի
Մի քանի երկրներ ոչ հրապարակայնորեն դժգոհություն են հայտնել այն կապակցությամբ, որ Coreper-ում՝ դեսպանների այն հանդիպմանը, որտեղ կայացվում են պատժամիջոցների երկարաձգման վերաբերյալ որոշումներ, լրացուցիչ տեղեկատվություն չի տրամադրվել։
«Դեսպաններին հայտնեցին, որ առկա են ազգային անվտանգության նկատառումներ։ Coreper-ը ճիշտ վայրը չէ դրանք մանրամասն քննարկելու համար», — ասել է ֆրանսիացի բարձրաստիճան դիվանագետը, ով անանուն մնալու պայմանով է մեկնաբանել անցյալ շաբաթ տեղի ունեցած զգայուն քննարկումները։ — «Անդամ երկրներին մեկ շաբաթ առաջ տեղեկացրել էին, որ եթե նրանց հավելյալ պարզաբանումներ են անհրաժեշտ, կարող են դրանք ստանալ համապատասխան խողովակներով»։
Ուսմանովը հետևողականորեն հերքել է Ռուսաստանի պատերազմական ջանքերին աջակցելու փաստը, մերժել օլիգարխ լինելու մասին պնդումը և պայքարել պատժամիջոցների ցուցակից իր անունը հանելու համար։ Ֆրիդմանը նույնպես պնդել է, որ իր ակտիվների բռնագրավումն անօրինական է։
«Գուցե այդ երկու օլիգարխներն այսօր շատ գոհ են», — երեքշաբթի Նյու Յորքում՝ ՄԱԿ-ում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ — «Բայց նրանք ինձ չեն ճանաչում։ Ես կրկին կներկայանամ Եվրոպային նույն անուններով»։
Բաց մի թողեք
Անմեղ հայերին դատեց, իրենց հանցագործներին համաներում շնորհեց
«Ռուսները կարող են հարգել մարդկանց միայն այն ժամանակ, երբ դու ցույց տաս քո ուժը. Նրանք չեն հարգում թուլությունը». Զելենսկի
ՄԱԿ-ի ամբիոնում բռունցքով հարվածել է․ Տեսանյութ