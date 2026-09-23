Գերմանիան ասում է, որ Կոստան կորցնում է կապը «իրականության հետ» ԵՄ բյուջեի վերաբերյալ

Բեռլինի Եվրոպայի հարցերով նախարարը քննադատել է Եվրոպական խորհրդի նախագահի մեկնաբանությունները։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Գերմանիան երեքշաբթի օրը քննադատել է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստային ԵՄ-ի հաջորդ յոթամյա բյուջեի շուրջ լարված բանակցությունների համար։
Բրյուսելում Եվրոպայի նախարարների հանդիպմանը մասնակցելու ճանապարհին Գերմանիայի Գյունտեր Կրիխբաումը նշել է, որ Կոստայի վերջերս տված հարցազրույցը «շատ օգտակար չէր» և կոչ է արել «ավելի ռեալիզմ» ցուցաբերել բյուջեի վերաբերյալ։
Դուբլինում ԵՄ մայրաքաղաքներով իր բյուջետային շրջագայության ավարտին տված հարցազրույցում Կոստան ասել է, որ ԵՄ-ի մասշտաբով նոր հարկերի, որոնք հայտնի են նաև որպես սեփական ռեսուրսներ, համաձայնությունը կարևոր է բյուջեի խոշոր կրճատումները կանխելու և Բրյուսելին ազգային ներդրումները վերահսկողության տակ պահելու համար։ Նա հավելել է, որ Հանձնաժողովի գրեթե 2 տրիլիոն եվրո բյուջեի առաջարկի կրճատումները կարող են հանդիպել բազմաթիվ ազգային կառավարությունների դիմադրությանը։
Սակայն Գերմանիան և Հյուսիսային Եվրոպայի դաշնակիցները, որոնց բյուջեին կատարվող ներդրումները գերազանցում են ԵՄ-ի կողմից իրենց կատարած վճարումները, հակառակ ուղղությամբ են շարժվում՝ պնդելով, որ ԵՄ-ն կրճատի իր կանխիկ միջոցները հարյուր միլիարդավոր եվրոներով։ Նրանք պնդում են, որ ԵՄ-ի նոր հարկերի ներդրումը խոշոր կրճատումների այլընտրանք չէ։
«Կարելի է մտածել, որ պարոն Կոշտան այժմ լիովին կտրվել է իրականությունից», – լրագրողներին ասել է Կրիխբաումը։
Նա հավելել է, որ «ազգային բյուջեները հսկայական ճնշման տակ են… և բոլորը գիտեն, որ ռեսուրսներն անսահմանափակ չեն»։
ԵՄ կառավարությունները փորձում են ազդել ԵՄ Խորհրդի իռլանդական նախագահության վրա (որը համակարգում է բյուջեի շուրջ բանակցությունները), որպեսզի վերջինս բյուջետային բանակցությունների նոր փաստաթղթում՝ այսպես կոչված «negobox»-ում (որը նախատեսվում է ներկայացնել հոկտեմբերի սկզբին), արտացոլի իրենց նախապատվությունները։
Իռլանդիան նախարարներին կոչ է արել երեքշաբթի օրը հստակեցնել, թե բանակցությունների ամենազգայուն հարցերի՝ այդ թվում՝ ծախսերի կրճատման և սեփական ռեսուրսների մասով նրանք որ հարցերում են պատրաստ փոխզիջման գնալ։
Կոշտան բանակցությունների ղեկավարումը կստանձնի հոկտեմբերին կայանալիք Եվրոպական խորհրդի նիստից հետո, երբ ԵՄ առաջնորդները կարձագանքեն Իռլանդիայի առաջարկին։ Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում Կոշտան այցելել է ԵՄ անդամ 25 երկրների մայրաքաղաքներ՝ բանակցությունների ամենաբարդ թեմաների շուրջ առաջնորդների դիրքորոշումները պարզելու նպատակով։
Բաց մի թողեք
Դեպի դաշնություն. եթե ԵՄ-ն անհապաղ քայլեր չձեռնարկի, ընդլայնումը կարող է անհնարին դառնալ, իսկ հաջողության հասնելու հավանականությունը՝ գրեթե զրոյական
Եվրոպայի նոր «գերմանական հարցը». արդյո՞ք Գերմանիան դառնում է նոր Միացյալ Նահանգներ՝ անփոխարինելի, բայց անկանխատեսելի
Եվրոպական խորհրդարանի 17 օրենսդիրները, որոնց պետք է հետևել` Մետսոլայի գլխավորությամբ․ Լուսանկարներ