Եվրոպական կենտրոնամետ աջերը բաժանվում են «Արտադրված է Եվրոպայում» հարցի շուրջ

Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության իսպանացի և գերմանացի օրենսդիրները տարաձայնություններ ունեն «Արդյունաբերական արագացման մասին» օրենքի շուրջ։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Եվրոպական կենտրոնական աջակողմյան օրենսդիրները տարաձայնություններ ունեն ազգային պատկանելության սկզբունքների շուրջ այն հարցում, թե ինչ պետք է նշանակի «Արտադրված է Եվրոպայում» արտահայտությունը հաջորդ շաբաթ «Արդյունաբերական արագացման մասին» օրենքի վերաբերյալ կարևոր բանավեճից առաջ։
Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունը փորձում է ձևավորել դաշինքի արդյունաբերական քաղաքականության գլխավոր առաջարկը, չնայած Եվրախորհրդարանի դիրքորոշումը մշակող առաջատար օրենսդիրների շարքում ներկայացուցիչ չունի։ Սակայն, որպես պալատի ամենամեծ քաղաքական խումբ, նրա ձայները կարող են վճռորոշ լինել։
ԵԺԿ-ն զբաղեցնում է խորհրդարանի 720 տեղերի մոտավորապես մեկ քառորդը, իսկ ամենամեծ պատվիրակությունները՝ Գերմանիայից, Իսպանիայից և Լեհաստանից։
ԵԺԿ պատվիրակների միջև հիմնական տարաձայնությունն այն է, թե ով պետք է միանա այսպես կոչված «Արտադրված է Եվրոպայում» ակումբին՝ IAA-ի ամենամեծ նորամուծությունը, որը կսահմանափակի ԵՄ անդամների և որոշակի երրորդ երկրների համար պետական գնումների և սուբսիդիաների հասանելիությունը։
ԵԺԿ օրենսդիրները երկընտրանքի մեջ են իսպանացի Եվրախորհրդարանի պատգամավորների կողմից նախընտրելի սահմանափակող «ընտրության» մեխանիզմի և գերմանական պատվիրակության կողմից աջակցվող ավելի լայն «հրաժարման» մոտեցման միջև, որի համաձայն գործընկերները կներառվեն, եթե դրանք հստակորեն արգելված չեն։
Ըստ անցյալ հինգշաբթի Ստրասբուրգում ԵԺԿ ներկայացուցիչների հանդիպման նախապատրաստական նոտայի, Իսպանիայի ԵԺԿ պատվիրակները կողմ են առաջին մոտեցմանը։
«Սկզբնական կետը պետք է լինի ԵՄ-27-ը, որտեղ Միության ծագման հետ կապված առավելությունները, որպես կանոն, պահպանվեն Միությունում արտադրված ապրանքների համար», – գրում է իսպանական պատվիրակությունը։
Ընդհակառակը, Եվրոպական հանձնաժողովի առաջարկը կսկսվի լայն ցանկով, որը կներառի գրեթե ցանկացած գործընկեր, որը ազատ առևտրի կամ գնումների համաձայնագիր ունի ԵՄ-ի հետ։ Այնուհետև Հանձնաժողովը կունենա լիազորություն բացառել երկրները «հրաժարման» մեխանիզմի միջոցով։
Գերմանացի ԵԺԿ օրենսդիրները պաշտպանում են «Արտադրված է Եվրոպայում» տարբերակը, որը մեկ քայլ առաջ է գնում, քան Եվրահանձնաժողովը՝ հստակորեն ԵՄ 27 անդամ պետություններին հավասար դիրքում դնելով սերտորեն ինտեգրված տնտեսությունների՝ Նորվեգիայի, Իսլանդիայի, Լիխտենշտեյնի և Շվեյցարիայի, ինչպես նաև Միացյալ Թագավորության հետ։
«Այդ միջուկից այն կողմ, սկզբունքորեն, մաքսային միությունը, ազատ առևտրի համաձայնագիրը և համապատասխան պարտավորություններով GPA գործընկերները մնում են ներառված», – գրում են Գերմանիայի ԵԺԿ օրենսդիրները: GPA գործընկերները Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության պետական գնումների համաձայնագրով ընդգրկված երկրներն են։
Անցյալ շաբաթվա հանդիպումը արտացոլեց այդ տարաձայնությունները, POLITICO-ին ասել են թեմային ծանոթ չորս անձինք: Երկուսը «միանալու» և «հրաժարվելու» հարցը նշել են որպես ամենացավոտ հարց: Նրանց թույլատրվել է անանուն մնալ՝ զգայուն հարցի շուրջ խոսելու համար։
Ազգային շահերի բախում
ԵԺԿ բաժանումը արտացոլում է տարբեր ազգային տնտեսական շահերը և երրորդ երկրների հետ տարբեր հարաբերությունները։
Այս ամառվա միգրացիոն ճգնաժամը Սեուտա էքսկլավում Իսպանիայի տնտեսական կապերը կրկին ուշադրության կենտրոնում է դարձրել Մարոկկոյի հետ։ Հյուսիսաֆրիկյան երկիրը իսպանացի ԵԺԿ օրենսդիրների ուշադրության կենտրոնում է, ովքեր իրենց նախապատրաստական հայտարարություններում բազմիցս բերում են Սեուտայի օրինակը՝ խիստ մոտեցման իրենց փաստարկները հիմնավորելու համար։
«Այս տարբերությունը հատկապես կարևոր է Իսպանիայի և նրա ավտոմոբիլային արժեքային շղթայի համար», – գրում են նրանք՝ հավելելով, որ «Թուրքիայի կամ Մարոկկոյի նման երկրների հետ ինտեգրված մատակարարման շղթաները տնտեսական իրականություն են և պետք է կառավարվեն պրագմատիկորեն»։
Մի շարք ավտոարտադրողներ և մատակարարներ արտադրական օբյեկտներ ունեն Մարոկկոյում կամ Թուրքիայում, այդ թվում՝ ֆրանսիական Renault ապրանքանիշը։ Սակայն չինացի արտադրողները նույնպես ուշադրություն են դարձնում այս երկու երկրներին, մտահոգություններ առաջացնելով, որ տեղական արտադրությունը կարող է թույլ տալ նրանց ստանալ «Արտադրված է Եվրոպայում» արտոնություններ, եթե այդ երկրները ներառվեն ակումբում։
Միևնույն ժամանակ, Գերմանիան զգուշանում է, որ առևտրային հոսքերի սահմանափակումները կարող են խաթարել իր արդյունաբերական մատակարարման շղթաները և հրահրել Պեկինի կողմից հակադարձ քայլը։ Նրա ավտոարտադրողները խորապես արմատավորված են Չինաստանում, բայց արագորեն կորցնում են այնտեղ շուկայի մասնաբաժինը, քանի որ ընդհանուր վաճառքը նվազում է, և վարորդների նախասիրությունները տեղափոխվում են դեպի ներքին էլեկտրական մեքենաների ապրանքանիշեր։
Ժամանակացույցի հետ կապված խնդիրներ
IAA-ի (Միջազգային գնումների գործիք) հարցով EPP-ի (Եվրոպական ժողովրդական կուսակցություն) երեք ստվերային զեկուցողները հաջորդ երկուշաբթի հնարավորություն կունենան ելույթ ունենալու այն հանձնաժողովների կողմից կազմակերպված քննարկմանը, որոնք ուսումնասիրում են տվյալ նախաձեռնությունը. խոսքը Արդյունաբերության, հետազոտությունների և էներգետիկայի, Միջազգային առևտրի, ինչպես նաև Ներքին շուկայի և սպառողների պաշտպանության հանձնաժողովների մասին է։
Ակնկալվում է, որ յուրաքանչյուր քաղաքական խմբի օրենսդիրներ կներկայացնեն զեկույցի ընթացիկ նախագծի վերաբերյալ փոփոխությունների առաջարկներ, իսկ դրանց ներկայացման վերջնաժամկետը լրանում է մի քանի օր անց։ Խնդրին ծանոթ աղբյուրը հայտնել է, որ EPP-ն խնդրել է առնվազն մեկ օրով հետաձգել սեպտեմբերի 30-ի սկզբնական վերջնաժամկետը։
Վերջնական զեկույցի շուրջ հանձնաժողովի քվեարկությունը նախատեսված է դեկտեմբերի սկզբին՝ նախքան Սուրբ ծննդյան արձակուրդները կայանալիք լիագումար նիստի քվեարկությունը։ Գործընթացն արագացնելու համար օրենսդիրները կարող են նաև համաձայնել շրջանցել լիագումար նիստի քվեարկությունը և լիազորել նախաձեռնության պատասխանատուներին՝ անհապաղ սկսելու միջհաստատութենական բանակցությունները։
Քանի որ օրենսդիրների կարծիքները տարբերվում են թե՛ կուսակցական, թե՛ ազգային պատկանելության գծով, Խորհրդարանում բանակցային դիրքորոշման շուրջ համաձայնության գալը կարող է բարդ խնդիր դառնալ։ Եվ սա դեռ նախքան ԵՄ Խորհրդի (որը ներկայացնում է անդամ երկրները) հետ բանակցությունների մեկնարկը. վերջինս որդեգրել է այլ մոտեցում՝ կենտրոնանալով ոչ թե «Եվրոպայում արտադրված է» պարզ չափանիշի, այլ այն հարցի վրա, թե արդյոք ապրանքները կարգավորվում են ազատ առևտրի կամ պետական գնումների մասին համաձայնագրերով։
Այս ամենը կասկածի տակ է դնում IAA-ի ընդունման վերաբերյալ Եվրահանձնաժողովի՝ տարեվերջին ուղղված հավակնոտ ժամկետը։
«Մենք կփորձենք աշխատանքն արագ կատարել, սակայն կապահովենք, որ այն պատշաճ կերպով իրականացվի», — վերջերս նշել է ֆրանսիացի լիբերալ քաղաքական գործիչ Քրիստոֆ Գրուդլերը, ով Արդյունաբերության, հետազոտությունների և էներգետիկայի հարցերով հանձնաժողովում ղեկավարում է տվյալ հարցի շուրջ տարվող աշխատանքները։
Բաց մի թողեք
Վերջին տասնամյակում առաջին անգամ ավելի շատ եվրոպացիներ են ճանապարհորդում գնացքով, քան ավտոբուսով
Թուրքիան զբոսաշրջիկներ ընդունող 4-րդ երկիրն է աշխարհում
Փաշինյանը հստակ նշել է՝ ում հետ են բանակցում նոր ատոմակայանի հարցով