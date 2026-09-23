23/09/2026

EU – Armenia

Եվրոպական կենտրոնամետ աջերը բաժանվում են «Արտադրված է Եվրոպայում» հարցի շուրջ

infomitk@gmail.com 23/09/2026 1 min read

Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության իսպանացի և գերմանացի օրենսդիրները տարաձայնություններ ունեն «Արդյունաբերական արագացման մասին» օրենքի շուրջ։

ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Եվրոպական կենտրոնական աջակողմյան օրենսդիրները տարաձայնություններ ունեն ազգային պատկանելության սկզբունքների շուրջ այն հարցում, թե ինչ պետք է նշանակի «Արտադրված է Եվրոպայում» արտահայտությունը հաջորդ շաբաթ «Արդյունաբերական արագացման մասին» օրենքի վերաբերյալ կարևոր բանավեճից առաջ։

Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունը փորձում է ձևավորել դաշինքի արդյունաբերական քաղաքականության գլխավոր առաջարկը, չնայած Եվրախորհրդարանի դիրքորոշումը մշակող առաջատար օրենսդիրների շարքում ներկայացուցիչ չունի։ Սակայն, որպես պալատի ամենամեծ քաղաքական խումբ, նրա ձայները կարող են վճռորոշ լինել։

ԵԺԿ-ն զբաղեցնում է խորհրդարանի 720 տեղերի մոտավորապես մեկ քառորդը, իսկ ամենամեծ պատվիրակությունները՝ Գերմանիայից, Իսպանիայից և Լեհաստանից։

ԵԺԿ պատվիրակների միջև հիմնական տարաձայնությունն այն է, թե ով պետք է միանա այսպես կոչված «Արտադրված է Եվրոպայում» ակումբին՝ IAA-ի ամենամեծ նորամուծությունը, որը կսահմանափակի ԵՄ անդամների և որոշակի երրորդ երկրների համար պետական ​​գնումների և սուբսիդիաների հասանելիությունը։

ԵԺԿ օրենսդիրները երկընտրանքի մեջ են իսպանացի Եվրախորհրդարանի պատգամավորների կողմից նախընտրելի սահմանափակող «ընտրության» մեխանիզմի և գերմանական պատվիրակության կողմից աջակցվող ավելի լայն «հրաժարման» մոտեցման միջև, որի համաձայն գործընկերները կներառվեն, եթե դրանք հստակորեն արգելված չեն։

Ըստ անցյալ հինգշաբթի Ստրասբուրգում ԵԺԿ ներկայացուցիչների հանդիպման նախապատրաստական ​​նոտայի, Իսպանիայի ԵԺԿ պատվիրակները կողմ են առաջին մոտեցմանը։

«Սկզբնական կետը պետք է լինի ԵՄ-27-ը, որտեղ Միության ծագման հետ կապված առավելությունները, որպես կանոն, պահպանվեն Միությունում արտադրված ապրանքների համար», – գրում է իսպանական պատվիրակությունը։

Ընդհակառակը, Եվրոպական հանձնաժողովի առաջարկը կսկսվի լայն ցանկով, որը կներառի գրեթե ցանկացած գործընկեր, որը ազատ առևտրի կամ գնումների համաձայնագիր ունի ԵՄ-ի հետ։ Այնուհետև Հանձնաժողովը կունենա լիազորություն բացառել երկրները «հրաժարման» մեխանիզմի միջոցով։

Գերմանացի ԵԺԿ օրենսդիրները պաշտպանում են «Արտադրված է Եվրոպայում» տարբերակը, որը մեկ քայլ առաջ է գնում, քան Եվրահանձնաժողովը՝ հստակորեն ԵՄ 27 անդամ պետություններին հավասար դիրքում դնելով սերտորեն ինտեգրված տնտեսությունների՝ Նորվեգիայի, Իսլանդիայի, Լիխտենշտեյնի և Շվեյցարիայի, ինչպես նաև Միացյալ Թագավորության հետ։

«Այդ միջուկից այն կողմ, սկզբունքորեն, մաքսային միությունը, ազատ առևտրի համաձայնագիրը և համապատասխան պարտավորություններով GPA գործընկերները մնում են ներառված», – գրում են Գերմանիայի ԵԺԿ օրենսդիրները: GPA գործընկերները Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության պետական ​​գնումների համաձայնագրով ընդգրկված երկրներն են։

Անցյալ շաբաթվա հանդիպումը արտացոլեց այդ տարաձայնությունները, POLITICO-ին ասել են թեմային ծանոթ չորս անձինք: Երկուսը «միանալու» և «հրաժարվելու» հարցը նշել են որպես ամենացավոտ հարց: Նրանց թույլատրվել է անանուն մնալ՝ զգայուն հարցի շուրջ խոսելու համար։

Ազգային շահերի բախում

ԵԺԿ բաժանումը արտացոլում է տարբեր ազգային տնտեսական շահերը և երրորդ երկրների հետ տարբեր հարաբերությունները։

Այս ամառվա միգրացիոն ճգնաժամը Սեուտա էքսկլավում Իսպանիայի տնտեսական կապերը կրկին ուշադրության կենտրոնում է դարձրել Մարոկկոյի հետ։ Հյուսիսաֆրիկյան երկիրը իսպանացի ԵԺԿ օրենսդիրների ուշադրության կենտրոնում է, ովքեր իրենց նախապատրաստական ​​​​հայտարարություններում բազմիցս բերում են Սեուտայի ​​օրինակը՝ խիստ մոտեցման իրենց փաստարկները հիմնավորելու համար։

«Այս տարբերությունը հատկապես կարևոր է Իսպանիայի և նրա ավտոմոբիլային արժեքային շղթայի համար», – գրում են նրանք՝ հավելելով, որ «Թուրքիայի կամ Մարոկկոյի նման երկրների հետ ինտեգրված մատակարարման շղթաները տնտեսական իրականություն են և պետք է կառավարվեն պրագմատիկորեն»։

Մի շարք ավտոարտադրողներ և մատակարարներ արտադրական օբյեկտներ ունեն Մարոկկոյում կամ Թուրքիայում, այդ թվում՝ ֆրանսիական Renault ապրանքանիշը։ Սակայն չինացի արտադրողները նույնպես ուշադրություն են դարձնում այս երկու երկրներին, մտահոգություններ առաջացնելով, որ տեղական արտադրությունը կարող է թույլ տալ նրանց ստանալ «Արտադրված է Եվրոպայում» արտոնություններ, եթե այդ երկրները ներառվեն ակումբում։

Միևնույն ժամանակ, Գերմանիան զգուշանում է, որ առևտրային հոսքերի սահմանափակումները կարող են խաթարել իր արդյունաբերական մատակարարման շղթաները և հրահրել Պեկինի կողմից հակադարձ քայլը։ Նրա ավտոարտադրողները խորապես արմատավորված են Չինաստանում, բայց արագորեն կորցնում են այնտեղ շուկայի մասնաբաժինը, քանի որ ընդհանուր վաճառքը նվազում է, և վարորդների նախասիրությունները տեղափոխվում են դեպի ներքին էլեկտրական մեքենաների ապրանքանիշեր։

Ժամանակացույցի հետ կապված խնդիրներ

IAA-ի (Միջազգային գնումների գործիք) հարցով EPP-ի (Եվրոպական ժողովրդական կուսակցություն) երեք ստվերային զեկուցողները հաջորդ երկուշաբթի հնարավորություն կունենան ելույթ ունենալու այն հանձնաժողովների կողմից կազմակերպված քննարկմանը, որոնք ուսումնասիրում են տվյալ նախաձեռնությունը. խոսքը Արդյունաբերության, հետազոտությունների և էներգետիկայի, Միջազգային առևտրի, ինչպես նաև Ներքին շուկայի և սպառողների պաշտպանության հանձնաժողովների մասին է։

Ակնկալվում է, որ յուրաքանչյուր քաղաքական խմբի օրենսդիրներ կներկայացնեն զեկույցի ընթացիկ նախագծի վերաբերյալ փոփոխությունների առաջարկներ, իսկ դրանց ներկայացման վերջնաժամկետը լրանում է մի քանի օր անց։ Խնդրին ծանոթ աղբյուրը հայտնել է, որ EPP-ն խնդրել է առնվազն մեկ օրով հետաձգել սեպտեմբերի 30-ի սկզբնական վերջնաժամկետը։

Վերջնական զեկույցի շուրջ հանձնաժողովի քվեարկությունը նախատեսված է դեկտեմբերի սկզբին՝ նախքան Սուրբ ծննդյան արձակուրդները կայանալիք լիագումար նիստի քվեարկությունը։ Գործընթացն արագացնելու համար օրենսդիրները կարող են նաև համաձայնել շրջանցել լիագումար նիստի քվեարկությունը և լիազորել նախաձեռնության պատասխանատուներին՝ անհապաղ սկսելու միջհաստատութենական բանակցությունները։

Քանի որ օրենսդիրների կարծիքները տարբերվում են թե՛ կուսակցական, թե՛ ազգային պատկանելության գծով, Խորհրդարանում բանակցային դիրքորոշման շուրջ համաձայնության գալը կարող է բարդ խնդիր դառնալ։ Եվ սա դեռ նախքան ԵՄ Խորհրդի (որը ներկայացնում է անդամ երկրները) հետ բանակցությունների մեկնարկը. վերջինս որդեգրել է այլ մոտեցում՝ կենտրոնանալով ոչ թե «Եվրոպայում արտադրված է» պարզ չափանիշի, այլ այն հարցի վրա, թե արդյոք ապրանքները կարգավորվում են ազատ առևտրի կամ պետական ​​գնումների մասին համաձայնագրերով։

Այս ամենը կասկածի տակ է դնում IAA-ի ընդունման վերաբերյալ Եվրահանձնաժողովի՝ տարեվերջին ուղղված հավակնոտ ժամկետը։

«Մենք կփորձենք աշխատանքն արագ կատարել, սակայն կապահովենք, որ այն պատշաճ կերպով իրականացվի», — վերջերս նշել է ֆրանսիացի լիբերալ քաղաքական գործիչ Քրիստոֆ Գրուդլերը, ով Արդյունաբերության, հետազոտությունների և էներգետիկայի հարցերով հանձնաժողովում ղեկավարում է տվյալ հարցի շուրջ տարվող աշխատանքները։

Բաց մի թողեք

1 min read

Վերջին տասնամյակում առաջին անգամ ավելի շատ եվրոպացիներ են ճանապարհորդում գնացքով, քան ավտոբուսով

23/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թուրքիան զբոսաշրջիկներ ընդունող 4-րդ երկիրն է աշխարհում

23/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանը հստակ նշել է՝ ում հետ են բանակցում նոր ատոմակայանի հարցով

23/09/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Վերջին տասնամյակում առաջին անգամ ավելի շատ եվրոպացիներ են ճանապարհորդում գնացքով, քան ավտոբուսով

23/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դեպի դաշնություն. եթե ԵՄ-ն անհապաղ քայլեր չձեռնարկի, ընդլայնումը կարող է անհնարին դառնալ, իսկ հաջողության հասնելու հավանականությունը՝ գրեթե զրոյական

23/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կարո՞ղ ենք արդյոք դեռևս Ռուսաստանի՝ ԵՄ-ի դեմ ուղղված ռազմավարությունը «հիբրիդային» անվանել

23/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն պետք է հաղթահարի Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների հարցում «հոգնածությունը». Դոմբրովսկիս

23/09/2026 infomitk@gmail.com