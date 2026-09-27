Հռոմի պապը պատմական այցի շրջանակում Փարիզում հսկայական պատարագ է մատուցել. Լուսանկարներ

Փարիզի կենտրոնում՝ ավելի քան երկու կիլոմետր ձգվող տարածքում, մոտ 700 000 մարդ էր հավաքվել։
Շաբաթ օրը Հռոմի պապ Լևոն XIV-ը Փարիզում բացօթյա պատարագ մատուցեց հարյուրավոր հազարավոր հավատացյալների համար՝ նախապես «պապամոբիլով» անցնելով խորհրդանշական Ելիսեյան դաշտերով (Champs-Élysées)՝ ի պատասխան Ֆրանսիայի և Վատիկանի դրոշներով հսկայական բազմության ողջույնի բացականչությունների։
Աշխարհի 1,4 միլիարդ կաթոլիկների հոգևոր առաջնորդը քառօրյա այցով գտնվում է Ֆրանսիայում՝ աշխարհիկ երկրում, որն ունի կաթոլիկ խորը արմատներ. սա պապական առաջին պաշտոնական այցն է Ֆրանսիա վերջին գրեթե երկու տասնամյակի ընթացքում։
Այցի երկրորդ օրվա գլխավոր իրադարձության ժամանակ 71-ամյա պապը պատարագ մատուցեց Համաձայնության հրապարակում (Place de la Concorde), որտեղ ժամանակավոր խորան ծառայող հսկայական սպիտակ ծածկ էր տեղադրվել։ Տեղադրվել էին տասնյակ էկրաններ, որպեսզի հավատացյալները կարողանային հետևել մեկուկես ժամ տևողությամբ արարողությանը։
Վատիկանի տվյալներով՝ ներկա է եղել մոտ 700 000 մարդ։ Արարողության համար քաղաքի կենտրոնը փակվել էր երթևեկության համար, օդում պտտվում էին ուղղաթիռներ, իսկ տանիքներին դիպուկահարներ էին տեղակայվել։
Իր ելույթի ընթացքում պապ Լևոնը հանդես եկավ ի պաշտպանություն միգրանտների և հարգանքի տուրք մատուցեց այն ընտանիքներին, որոնք տոկունություն են ցուցաբերում՝ «չնայած առօրյա կյանքում հանդիպող բազմաթիվ դժվարություններին»։ Ավելի վաղ նա այցելել էր «Maison Bakhita»՝ փախստականներին աջակցող կազմակերպություն։
«Ազգային միավորում» (National Rally) կուսակցության առաջնորդ և 2027 թվականի Ֆրանսիայի նախագահական ընտրությունների թեկնածու Մարին Լը Պենը «Le Monde»-ին ասել է. «Նա Հռոմի պապն է, ոչ թե նախագահի թեկնածու. չպետք է ամեն ինչ խառնել իրար»։
Ներկա էին նաև այլ քաղաքական գործիչներ, այդ թվում՝ Ժորդան Բարդելլան (Մարին Լը Պենի հետ միասին), Գաբրիել Աթալը և նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզին։ Նախագահ Մակրոնը ներկա չէր պատարագին, նրան ներկայացնում էր տիկինը՝ Բրիջիտը։
Հռոմի պապ Լեոն այժմ կմեկնի Լուրդ՝ Ֆրանսիայի հարավ-արևմուտքում գտնվող քաղաք, որտեղ, ըստ կաթոլիկ ավանդույթի, 1858 թվականին Սուրբ Կույս Մարիամը քարայրում հայտնվել էր մի գյուղացի աղջկա։
Կիրակի օրը Լուրդում նա կզրուցի հոգևորականների կողմից սեռական բռնության ենթարկված յոթ անձանց հետ։ 2021 թվականին անցկացված հետաքննությունը պարզել է, որ Ֆրանսիայում յոթ տասնամյակի ընթացքում եկեղեցականները կամ եկեղեցու աշխարհական անդամները սեռական բռնության են ենթարկել մոտ 330 000 անչափահասի։
Բաց մի թողեք
Այսօր հանրաքվե է․ շվեյցարացիները լուրջ ընտրության առջև են
Մոջթաբա Խամենեին գտնվել է հիվանդանոցի փլատակների տակ
Վուչիչը Պուտինին տեղեկացրել է իր առաջիկա հրաժարականի մասին