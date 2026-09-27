Վուչիչը Պուտինին տեղեկացրել է իր առաջիկա հրաժարականի մասին

Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում տեղեկացրել է իր առաջիկա հրաժարականի մասին։
Վուչիչը նախատեսում է հրաժարականը ներկայացնել սեպտեմբերի 27-ի երեկոյան, ինչից հետո հանդես կգա ուղերձով և կներկայացնի որոշման հիմնավորումը։
Նա գլխավորելու է «Միավորված Սերբիա» դաշինքի ընտրական ցուցակը և հավակնելու է վարչապետի պաշտոնին հոկտեմբերի 25-ին նշանակված արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում։
Վուչիչը Սերբիայի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնում է 2017 թվականից։ Նրա երկրորդ նախագահական ժամկետը պետք է ավարտվեր 2027 թվականին։
Բաց մի թողեք
Այսօր հանրաքվե է․ շվեյցարացիները լուրջ ընտրության առջև են
Մոջթաբա Խամենեին գտնվել է հիվանդանոցի փլատակների տակ
Հռոմի պապը պատմական այցի շրջանակում Փարիզում հսկայական պատարագ է մատուցել. Լուսանկարներ