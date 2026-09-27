27/09/2026

EU – Armenia

Վուչիչը Պուտինին տեղեկացրել է իր առաջիկա հրաժարականի մասին

infomitk@gmail.com 27/09/2026 1 min read

Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում տեղեկացրել է իր առաջիկա հրաժարականի մասին։

Վուչիչը նախատեսում է հրաժարականը ներկայացնել սեպտեմբերի 27-ի երեկոյան, ինչից հետո հանդես կգա ուղերձով և կներկայացնի որոշման հիմնավորումը։

Նա գլխավորելու է «Միավորված Սերբիա» դաշինքի ընտրական ցուցակը և հավակնելու է վարչապետի պաշտոնին հոկտեմբերի 25-ին նշանակված արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում։

Վուչիչը Սերբիայի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնում է 2017 թվականից։ Նրա երկրորդ նախագահական ժամկետը պետք է ավարտվեր 2027 թվականին։

Բաց մի թողեք

1 min read

Այսօր հանրաքվե է․ շվեյցարացիները լուրջ ընտրության առջև են

27/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մոջթաբա Խամենեին գտնվել է հիվանդանոցի փլատակների տակ

27/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հռոմի պապը պատմական այցի շրջանակում Փարիզում հսկայական պատարագ է մատուցել. Լուսանկարներ

27/09/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«Թաթա»-ն փախել է Կենդանաբանական այգուց. Լուսանկար

27/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Այսօր հանրաքվե է․ շվեյցարացիները լուրջ ընտրության առջև են

27/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մոջթաբա Խամենեին գտնվել է հիվանդանոցի փլատակների տակ

27/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստանի շախմատի տղամարդկանց հավաքականը հաղթել է Խորվաթիայի հավաքականին

27/09/2026 infomitk@gmail.com