Թրամփի պատճառով Բերնհեմի՝ արհեստական ​​բանականության (ԱԲ) ոլորտին առնչվող ծրագրերն արդեն իսկ խաթարվել են

Այս շաբաթ Թրամփի վարչակազմը հարվածի տակ դրեց Էնդի Բերնհեմի՝ ԱԲ-ի ոլորտում ունեցած ծրագրերի առանցքային դրույթները։
ԼՈՆԴՈՆ — Էնդի Բերնհեմը Նյու Յորք էր մեկնել մի երազանքով՝ Միացյալ Թագավորությունը համաշխարհային ասպարեզում դիրքավորել որպես ԱԲ-ի անվտանգության ոլորտի առաջատար։
Նա չէր կանխատեսել, որ Դոնալդ Թրամփն անմիջապես ջախջախիչ հարված կհասցնի այդ գաղափարին։
Միացյալ Թագավորության վարչապետը հայտարարել էր, որ երկիրը պատրաստվում է օգտագործել G20-ում իր նախագահությունը՝ ԱԲ-ի վերաբերյալ միջազգային սկզբունքներ սահմանելու, ինչպես նաև իր՝ համաշխարհային ճանաչում ունեցող ԱԲ-ի անվտանգության ինստիտուտի (AISI) միջոցով ԱԲ-ի նորագույն մոդելները փորձարկելու և գլոբալ մակարդակում ԱԲ-ի ոլորտում կարևոր դերակատարի իր կարգավիճակն ամրապնդելու համար։
Սակայն ընդամենը մեկ շաբաթվա ընթացքում Թրամփը փլուզեց ԱԲ-ի վերաբերյալ գլոբալ համաձայնագրերին Ամերիկայի մասնակցության վերաբերյալ բոլոր հույսերը։ Բացի այդ, բացահայտվեց, որ Սպիտակ տունը ձգձգում է AISI-ի՝ ԱԲ-ի նոր մոդելներին ծանոթանալու սովորաբար արտոնյալ հասանելիության գործընթացը. վարչակազմը հրահանգել է ԱԲ-ի ոլորտի առաջատար ընկերություններին՝ OpenAI-ին և Anthropic-ին, չկիսվել իրենց մոդելներով Միացյալ Թագավորության հետ, քանի դեռ ԱՄՆ-ի փորձարկողները չեն հաստատել, որ դրանք սպառնալիք չեն ներկայացնում ամերիկյան համակարգերի համար։
Ուստի, եթե Բերնհեմը ցանկանում է իրականացնել Միացյալ Թագավորությունը ԱԲ-ի ոլորտում միջազգային համագործակցության կենտրոն դարձնելու իր ծրագիրը, նա պետք է լուծում գտնի ԱՄՆ-ին իր նախաձեռնության մեջ ներգրավելու համար կամ էլ շարունակի գործել առանց Միացյալ Թագավորության ամենամտերիմ դաշնակցի մասնակցության։
Հատուկ հարաբերությունների խնդիրներ
Մեծ Բրիտանիան արդեն իսկ ունի արհեստական բանականության անվտանգության վերաբերյալ գլոբալ հանդիպումներ հրավիրելու փորձ, բայց այն նաև հակված է եղել հետևել ԱՄՆ-ին՝ որոշելիս, թե արդյոք չմասնակցել որոշակի միջազգային համաձայնագրերին։
2023 թվականին Մեծ Բրիտանիան հյուրընկալեց Բլեչլի Պարկի արհեստական բանականության անվտանգության վերաբերյալ գագաթնաժողովը, որի արդյունքում արհեստական բանականության հնարավորությունների և ռիսկերի վերաբերյալ համաձայնագիր կնքվեց 28 երկրների կողմից, որոնց թվում էին ԱՄՆ-ն և Չինաստանը։
Այնուամենայնիվ, 2025 թվականի Փարիզում կայացած գագաթնաժողովի ժամանակ Մեծ Բրիտանիան հրաժարվեց ԱՄՆ-ի հետ միասին ստորագրել արհեստական բանականության էթիկական զարգացման վերաբերյալ նոր հռչակագիր։
Այս շաբաթ ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայում Ֆինլանդիան և Նորվեգիան ընդունեցին սահմանային արհեստական բանականության անվտանգության վերաբերյալ հռչակագիր՝ մարդկային վերահսկողությունն ապահովելու համար և առաջարկեցին գլոբալ վերահսկողության ռեժիմ։ Այն ընդունվեց ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի շրջանակներում 22 երկրների կողմից, բայց ոչ ԱՄՆ-ի կամ Մեծ Բրիտանիայի։
ԱՄՆ-ին որևէ միջազգային համաձայնագրի շուրջ բանակցությունների սեղանին ներգրավելը այժմ նուրբ պար կլինի։ Մեծ Բրիտանիայի կառավարության մտածելակերպին ծանոթ անձի խոսքով, ում անանունությունը թույլատրվել է բացահայտել մասնավոր քննարկումները, Բըրնհեմի վարչակազմը ցանկանում է խթանել միջազգային համագործակցությունը, սակայն մտահոգված է, որ այս փուլում պաշտոնական համաձայնագրերի ստորագրումը կարող է օտարացնել Սպիտակ տունը։
Թրամփին հավատարիմ մնալու ռիսկերը
Արհեստական բանականության (ԱԲ) ոլորտում Միացյալ Թագավորության դիրքորոշման պատճառով աճող քաղաքական դժգոհությունը մտահոգությունների տեղիք է տալիս, որ Ֆրանսիայի, Կանադայի և ԵՄ-ի նման դերակատարները «հնարավորության դեպքում մեզ դուրս կմղեն [գործընթացի համակարգումից]», — նշել է համակարգչային գիտությունների մասնագետ և ՄԱԿ-ի՝ ԱԲ-ին առնչվող նախաձեռնություններում Միացյալ Թագավորության ներկայացուցիչ Վենդի Հոլը։
Այս շաբաթվա սկզբին 22 երկրների միջև կնքված համաձայնագիրը ստորագրած երկրների թվում էր Ավստրալիան, որի վարչապետ Էնթոնի Ալբանիզը ՄԱԿ-ում ունեցած ելույթի ժամանակ հայտնեց, որ OpenAI-ի գործակալների կողմից կոտրվել է իր երկրի Medicare համակարգի կայքը և գողացվել են առողջապահական տվյալներ։
«Սա «վերահսկողությունից դուրս գործող գործակալի» (rogue agent) դեպք չէ, — ասել է Քեմբրիջի համալսարանի «Minderoo»՝ տեխնոլոգիաների և ժողովրդավարության կենտրոնի գործադիր տնօրեն Ջինա Նեֆը։ — Սա բառացիորեն պետության դեմ ուղղված կիբերհանցագործություն է։ Եթե ԱՄՆ-ը չզսպի այս ընկերություններին, այլ երկրներն այլ ելք չեն ունենա. նրանք ստիպված կլինեն պաշտպանել իրենց պետությունը»։
Փորձությունների ժամանակաշրջան
Թե՛ Բերնհեմը, թե՛ Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարար Էդ Միլիբենդը ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայում ընդգծեցին, որ Մեծ Բրիտանիայի Արհեստական բանականության անվտանգության ինստիտուտը (AISI) երկրին առավելություն է տալիս ԱԲ-ի անվտանգության ոլորտում, սակայն ԱՄՆ-ի կողմից AISI-ի՝ մոդելներին հասանելիություն ստանալու գործընթացի ձգձգման մասին լուրերը կասկածի տակ են դնում այդ պնդումը։
ԱԲ մշակող ընկերությունները կամավոր հիմունքներով իրենց մոդելները տրամադրում են AISI-ին՝ հաշվի առնելով վերջինիս խորը փորձագիտական ներուժը։ Սակայն, ըստ Նեֆի, AISI-ի գործունեությունը կամավոր հիմունքներով շարունակելը «դժվար կլինի ընդունելի դարձնել ներքին լսարանի համար, եթե առաջատար ԱԲ ընկերությունները դադարեն համագործակցել»։
Հոլը նշեց. «Այս պահին չեմ տեսնում, որ Մեծ Բրիտանիայի գլխավորությամբ իրականացվող նախաձեռնությունը կարող է շատ հզոր լինել, բայց մենք պետք է մասնակից լինենք այդ քննարկումներին։ Մեր ուժեղ կողմը AISI-ն է։ Եթե այն թուլանա, ապա կթուլանան նաև ԱԲ-ի հուսալիության և անվտանգության ապահովման գործում առաջատար դեր ստանձնելու մեր ջանքերը»։
Մեծ Բրիտանիայի կառավարության խոսնակը հայտարարեց. «Մենք կշարունակենք սերտորեն համագործակցել ԱՄՆ-ի և այլ գործընկերների հետ՝ ուղղված առաջադեմ ԱԲ-ի փորձարկմանը, միաժամանակ ձևավորելով այդ համակարգերի վերաբերյալ մեր սեփական խորը գիտական պատկերացումները և ապահովելով, որ մեր մոտեցումը հիմնված լինի փաստական տվյալների վրա»։
Չինաստանի հարցը
Չինաստանը շատ ավելի մեծ ախորժակ է ցուցաբերել արհեստական բանականության շուրջ գլոբալ համաձայնագրերի նկատմամբ, քան Ամերիկան, և երբ նախագահ Սի Ցզինպինը հինգշաբթի օրը հանդիպեց Թրամփի հետ, տեխնոլոգիան օրակարգի գլխավոր թեման էր։
«Բըրնհեմի արհեստական բանականության ստանդարտների շուրջ համագործակցության կոչը Սիին հնարավորություն է տալիս ցույց տալ ԱՄՆ ներկայիս վարչակազմի միջև եղած անջրպետը», – ասել է Ալեդ Լլոյդ Օուենը, «Responsible արհեստական բանականության» միջազգային պատասխանատու հետազոտությունների ոչ առևտրային կազմակերպության աշխատակազմի ղեկավարը։
«Չինաստանը նախաձեռնությունը վերցնում է՝ պաշտպանելով համեմատաբար անվիճելի միջոցառումներ և համագործակցային մոտեցում, որը համագործակցության մյուս կողմնակիցների համար ավելի ու ավելի դժվար կլինի անտեսել», – հավելել է նա։
Դա նշանակում է, որ եթե ԱՄՆ-ն հրաժարվի բանականության շուրջ բանակցել, Մեծ Բրիտանիան կարող է ավելի ու ավելի շատ դիմել Չինաստանին՝ որպես հաջորդ խոշորագույն համաշխարհային տերություն։
Մեծ Բրիտանիան և Չինաստանն արդեն իսկ կապեր ունեն արհեստական բանականության շուրջ, ասել է Իզաբելլա Ուիլկինսոնը, Չաթեմ Հաուսի թվային հասարակության նախաձեռնության ավագ գիտաշխատողը։ «Մեծ Բրիտանիան և Չինաստանը անցյալում շատ սերտ փոխանակումներ են ունեցել տեխնոլոգիաների, քաղաքականության և կիբերանվտանգության հարցերի շուրջ», – ասել է Ուիլկինսոնը Սիի և Թրամփի հանդիպումից առաջ կայացած ճեպազրույցի ժամանակ։
Նեֆն ասել է, որ Չինաստանի և ԱՄՆ-ի միջև կամուրջ ստեղծելը կարող է Մեծ Բրիտանիայի համար Ամերիկային իր շարքերը ներգրավելու միջոց լինել։
«Բըրնհեմն իր զինանոցում ունի դիվանագիտական հիանալի գործիքներ՝ ամերիկացիներին անվտանգության գնահատման երրորդ կողմի մասնակցությամբ տարբերակ առաջարկելու, միաժամանակ դաշնակից երկրների հետ համակարգելու համար՝ ապահովելու, որ սեփական համակարգերը լինեն անվտանգ և պաշտպանված», – ասել է նա։
Որպեսզի Բըրնհեմն իրականացնի իր նպատակը՝ Միացյալ Թագավորությանը արհեստական բանականության (ԱԲ) ոլորտում աշխարհի «ազնիվ միջնորդի» կարգավիճակով ներկայացնելու հարցում, նա պետք է որոշի, թե որքան մեծ ճնշում է ցանկանում գործադրել իր ամենամեծ և ներկայումս ամենաանանխատեսելի դաշնակցի վրա։
«Ինչպես նշել է վարչապետը, մենք ԱԲ-ն դնելու ենք G20-ում մեր նախագահության առանցքում և աշխատելու ենք համաշխարհային սկզբունքների ու չափանիշների միասնական փաթեթի շուրջ համաձայնության գալու ուղղությամբ՝ ապահովելու թափանցիկությունն ու հասանելիությունը, որոնք անհրաժեշտ են մեր պատրաստվածությունը բարձրացնելու, ինչպես նաև ԱԲ-ի զարգացման անվտանգությունն ապահովելու համար», – հայտնել է Միացյալ Թագավորության կառավարության խոսնակը։
Բաց մի թողեք
Լեյբորիստական կուսակցության 2026 թ. համաժողովը
Փոփ աստղի մահը հարցեր է առաջացրել Հունաստանի՝ մեծ եկամուտներ բերող առողջության և կազդուրման ոլորտի վերաբերյալ
ԵՄ երկրները համաձայնել են տրամադրել Ուկրաինային նախատեսված՝ երկար ժամանակով կասեցված 6,6 միլիարդ եվրոյի չափով ռազմական օգնությունը