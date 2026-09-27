Լեյբորիստական ​​կուսակցության 2026 թ. համաժողովը

Ահա Մեծ Բրիտանիայի իշխող կուսակցության տարեկան համաժողովի հիմնական զարգացումները՝ առաջինը Էնդի Բըրնհեմի ղեկավարությամբ։
ԼԻՎԵՐՊՈՒԼ, Անգլիա — Էնդի Բըրնհեմը տարիներ շարունակ երազել է ղեկավարել Լեյբորիստական կուսակցությունը։ Այժմ նա պետք է ապացուցի, որ լուրջ է տրամադրված։
Բրիտանիայի իշխող կուսակցությունը հավաքվում է Լիվերպուլում՝ իր տարեկան համաժողովին, մի տարուց հետո, որը լի էր դրամատիկ իրադարձություններով՝ տեղական ընտրություններում կրած ջախջախիչ պարտություն, Քիր Սթարմերի հեռացում և նոր առաջնորդի պաշտոնամուտ։
Այժմ վարչապետն ու նրա թիմի առանցքային անդամները կներկայացնեն երկրի վերաբերյալ իրենց տեսլականը, կհամախմբեն կուսակցականներին և կփորձեն խուսափել կանխատեսելի սխալներից։
Մեծ Բրիտանիայի քաղաքական հարցերով խմբագիր Դեն Բլում
Ամենակարևոր պահը, անկասկած, երեքշաբթի օրը՝ ժամը 14:00-ին է, երբ Բըրնհեմը հանդես կգա համաժողովի իր առաջին ելույթով՝ որպես վարչապետ։
Ես կհետևեմ, թե որքանով է դա լինելու հաղթական ոգևորությամբ ու փոփոխությունների սպասումով լի ելույթ՝ ի տարբերություն Բրիտանիայի համար նախատեսված հստակ ու մանրամասն ծրագրի։ Ենթադրում եմ՝ առաջին տարբերակը կգերակշռի, քանի որ նման համաժողովների բեմահարթակները հիմնականում ծառայում են տրամադրություն և տեսլական փոխանցելուն (ինչը լավ է ստացվում Բըրնհեմի մոտ), այլ ոչ թե քաղաքականության միջոցով դեպի նպատակը տանող ուղին հստակեցնելուն (այդ հարցում դեռ վերջնական կարծիք չկա)։
Վստահ եմ՝ մենք կտեսնենք որևէ հայտարարություն, սակայն պետական բյուջեն, 10-ամյա ծրագիրը և լիազորությունների ապակենտրոնացման վերաբերյալ փաստաթուղթը, որոնք կարող են իրականություն դարձնել նրա նախաձեռնած փոփոխությունները, նախատեսված են միայն այս տարվա վերջին։
Բյորնհեմի կարգախոսը՝ Միացյալ Թագավորությունում «կրկին հույս» ունենալու մասին, շուտով բախվելու է իրականության կոշտ պայմաններին։ Պետական փոխառությունների արժեքը մոտ է պատմական առավելագույն ցուցանիշին, ուստի եթե նա կտրուկ ավելացնի պաշտպանական ծախսերը և խթանի ներդրումները մարզերում, ապա այլ ոլորտներում ստիպված կլինեն զիջումների գնալ։ Ամեն ինչ վկայում է այն մասին, որ հոկտեմբերի 28-ին ներկայացվելիք բյուջեն կրկին կենթադրի հարկերի բարձրացում, թեև ոչ այն մասշտաբով, ինչ 2024 կամ 2025 թվականներին։
Նա պետք է որոշի, թե ինչպիսի տեսք կունենա «հանրային ուժեղացված վերահսկողությունը» այնպիսի ոլորտների նկատմամբ, ինչպիսին ջրամատակարարումն է։ Բացի այդ, վարչապետի գրասենյակը որոշում է լիազորությունների ապակենտրոնացման շրջանակում նոր գործառույթների սահմանները. նմանատիպ հարցերը նախկին կառավարությունների համար լուրջ բարդություններ էին ստեղծում։
Սակայն, եթե մի կողմ դնենք այս ամենը, միևնույն է՝ կարևոր են մթնոլորտն ու հիմնական ուղերձը։
Արտաքին քաղաքականության և պաշտպանության հարցերով ավագ թղթակից Էսթեր Վեբեր
2024 թվականին՝ որպես վարչապետ Քիր Սթարմերի՝ կուսակցական համաժողովում ունեցած առաջին ելույթից ի վեր, իրավիճակն այնքան է փոխվել, որ թվում է, թե 60-ականների սեպիա գույնի լուսանկարներ ենք նայում. այն ժամանակ նա խոսում էր «համբերատար, հանգիստ և վճռական՝ որպես ծառայություն ընկալվող քաղաքականության» դարաշրջանի մասին՝ ուղղված քաղաքականությունից արդեն իսկ «հոգնած» մարդկանց։
Դե, այս տարի մենք ականատես կլինենք քաղաքականության մեծ ալիքի, և դահլիճում հավաքված լեյբորիստների հավատարիմ համակիրներին դա դուր կգա։
Դրանից հետո պատրաստվեք արտահերթ ընտրությունների և կենտրոնա-ձախ կոալիցիայի շուրջ նոր ենթադրությունների՝ չնայած Բյորնհեմի պնդումներին, թե ինքը պաշտպանելու է ընտրությունների անցկացումը միայն 2029 թվականին։ Քանի որ ինձ համար հենց սա է այս համաժողովի առանցքային հակասությունը. Բյորնհեմը ջանալու է ցույց տալ, որ տարբերվում է Սթարմերից։ Սակայն որքան ավելի ակնհայտ լինի այդ տարբերությունը, այնքան ավելի շատ մարդիկ կպնդեն, որ նա արդեն երկրից ստացված մանդատի կարիք ունի։
Էսթեր Վեբեր՝ արտաքին քաղաքականության և պաշտպանության հարցերով ավագ թղթակից
Բավականին հետաքրքիր կլինի հետևել արտաքին գործերի նախարարի ներդրմանը՝ գուցե ավելի շատ, քան վերջին մի քանի տարիներին, քանի որ Էդ Միլիբենդն արդեն իսկ ցույց է տվել, որ վճռականորեն է մոտենալու իր պաշտոնի կատարմանը և ունի սեփական առաջնահերթությունները։ Որոշակի առումով նրա երկու նախորդները՝ Իվետ Կուպերը և Դեյվիդ Լամին, շատ ավելի սերտ կապեր ունեին Դաունինգ սթրիթ 10-ի (վարչապետի նստավայրի) հետ, և արտաքին քաղաքականության վարման գործընթացի զգալի մասն իրականացվում էր հենց այնտեղից։
Ուստի հետաքրքիր կլինի տեսնել, թե ինչպես նա իր ուրույն հետքը կթողնի համաժողովի վրա. նա, անշուշտ, կանդրադառնա առնվազն մեկ կարևոր թեմայի՝ Իսրայելի կողմից E1 բնակավայրի կառուցման ծրագրի դեմ կառավարության հայտարարած պատժամիջոցներին։
Երկու կողմերում էլ կլինեն մարդիկ, այդ թվում՝ պաղեստինյան գործի որոշ աջակիցներ, ովքեր կցանկանային, որ կառավարությունն ավելի հեռուն գնար և խոսեր ցեղասպանության կամ ներդրումների դադարեցման մասին, ինչը, սակայն, վերջինս չի արել։
Մյուս կողմից՝ թեև ավելի զուսպ, Լեյբորիստական կուսակցության ներսում կան նաև այնպիսիք, ովքեր կասկածներ ունեն այս ամենի վերաբերյալ և կարծում են, որ դա բացասական ազդեցություն կունենա Միացյալ Թագավորության հրեական համայնքների վրա։
Շատերը մեծ հույսեր են փայփայում (թեև բարձրաձայն չեն ասում դա), որ սա կօգնի վերամիավորել Լեյբորիստական կուսակցությունը այս հարցի շուրջ, կամ գոնե կսկսի այդ գործընթացը՝ ի տարբերություն նախորդ առնվազն երեք տարիների, երբ այս հարցը խիստ պառակտող բնույթ էր կրում։
Ես կուսումնասիրեմ, թե ինչ ակնկալիքներ ունեն բիզնես շրջանակները դրանից։ Ակնհայտ է, որ սա կարևոր տարի է Բերնհեմի համար՝ նրա առաջին լիարժեք համաժողովը։ Բիզնեսի ներկայացուցիչների շրջանում, անշուշտ, մեծ է ցանկությունը՝ ավելի հստակ պատկերացում կազմելու, թե ինչ է անելու իրենց համար Լեյբորիստական կուսակցությունը Բերնհեմի ղեկավարությամբ։
Երկուշաբթի օրը նախատեսված բիզնես-միջոցառումը, որի ընթացքում ֆինանսների նախարար Ջոն Հիլին պետք է մասնակցի հարցուպատասխանի փակ ձևաչափով հանդիպման, միշտ մեծ նշանակություն է ունենում, քանի որ հենց այդ օրն են ժամանում ընկերությունների ղեկավարները։ Նրանք մարդիկ են, ովքեր համաժողովի ընթացքում այլ վայրերում ժամանակ չեն անցկացնում. նրանց ուղեկցում են ներս, նրանք մասնակցում են այդ մեծ ծրագրին և հեռանում։
Մասնակցության ապահովման հարցում որոշակի դժվարություններ են եղել։ Ակնհայտ է, որ մենք այժմ նոր վարչապետ ունենք, և կարծում եմ՝ բիզնեսի ներկայացուցիչներն անհամբերությամբ սպասում են հնարավորության՝ հասկանալու, թե որն է այստեղ նախատեսված ծրագիրը։
Մեծ Բրիտանիայի ֆինանսների ավագ թղթակից Ջեյմս Ֆիցջերալդ
Բոլորի աչքերը ուղղված են Դաունինգ սթրիթի թիվ 11 հասցեում գտնվող կանցլեր Ջոն Հիլիին և նրա թիմին։
Բյուջեն կհրապարակվի գրեթե մեկ ամիս առաջ, և գանձապետարանը մինչ այժմ հմուտ է եղել մանրամասների արտահոսքից խուսափելու հարցում, և Լոնդոն Սիթիի լոբբիստները, հավանաբար, կօգտագործեն Լեյբորիստական կուսակցության համաժողովը՝ նախարարներին և հատուկ խորհրդականներին արժեքավոր տեղեկատվություն տրամադրելու համար։
Գանձապետարանի նախարարների, այդ թվում՝ Լյուսի Ռիգբիի, Թորստեն Բելի և Էմմա Ռեյնոլդսի մասնակցությամբ բազմաթիվ հանրային քննարկումներ են անցկացվում, սակայն միջոցառման ընթացքում եռյակի և քաղաքի լոբբիստների միջև մի քանի մասնավոր կլոր սեղաններ են անցկացվում, որտեղ հնարավոր է բյուջետային համաձայնություններ ի հայտ գան։
Ապա կա ամենակարևորը՝ Հիլիի երկուշաբթի կեսօրին Լեյբորիստական կուսակցության անդամների առջև ունեցած ելույթը։ Հոկտեմբերի 28-ի բյուջեի մոտենալուն պես, կանցլերը կներկայացնի իր տեսլականը ապակենտրոնացման, պաշտպանության և «աճի յուրաքանչյուր փոստային ինդեքսում»՝ առանց հիմնական քաղաքականության հայտարարությունների։
Սակայն քաղաքի և պարտատոմսերի շուկաները կլսեն յուրաքանչյուր բառը և կարձագանքեն, եթե իրենց դուր չգա այն, ինչ լսում են։ Շատ բան է դրված խաղադրույքի տակ։
Ջոն Սթոուն՝ ԵՄ-ի և Մեծ Բրիտանիայի հարցերով ավագ լրագրող
Հիմնական նորություններն ու հետաքրքիր թեմաները հաճախ կարելի է գտնել կուսակցական համաժողովի շրջանակում անցկացվող կողմնակի միջոցառումներում, քանի որ ես արդեն սովորել եմ, որ Brexit-ն այս պահին բրիտանական քաղաքականության գլխավոր թեման չէ, թեև դեռ շատերս ենք հետաքրքրված այդ հարցով։
Անցյալ տարի ԵՄ-ի հետ հարաբերությունների գծով այն ժամանակվա նախարար Նիկ Թոմաս-Սայմոնդսը և Արտաքին գործերի նախարարությունում Եվրոպայի հարցերով նախարար Սթիվեն Դաութին չափազանց ակտիվ էին նման միջոցառումներում։
Սակայն այս տարի ԵՄ-ին առնչվող կողմնակի միջոցառումները, կարծես, ավելի քիչ են, և մեծ հաջողություն կլինի, եթե Էնդի Բըրնհեմն իր ելույթում գոնե հիշատակի ԵՄ-ն։
Չարլի Կուպեր՝ Մեծ Բրիտանիայի էներգետիկայի հարցերով ավագ թղթակից
Ամենակարևոր թեման պարզ է՝ վճարումներ, վճարումներ և դարձյալ վճարումներ։
Կարծում եմ՝ Լոնդոնի քաղաքական շրջանակներում դեռ լիարժեք չեն գիտակցում, թե որքան կտրուկ են աճելու ծախսերը հունվարին։ Բըրնհեմին և նրա էներգետիկայի հարցերով նախարար Միատա Ֆահնբուլեին անհրաժեշտ է տնային տնտեսություններին ու բիզնեսին աջակցելու ծրագիր. հակառակ դեպքում՝ կյանքի թանկացման պայմաններում «շունչ քաշելու հնարավորություն» տալու խոստումը շատ արագ կձախողվի, իսկ ընտրողները Բըրնհեմին կընկալեն որպես հերթական քաղաքական գործչի, ով շատ բան է խոստացել, բայց ոչինչ չի իրականացրել։
Ուշադրությամբ կհետևեմ ձմեռային աջակցության փաթեթների վերաբերյալ տեղեկություններին, որոնք կարող են հայտարարվել բյուջեի քննարկման ժամանակ, ինչպես նաև կփնտրեմ լարվածության նշաններ Լեյբորիստական կուսակցության ներսում՝ կապված էներգետիկ ոլորտի մեկ այլ կարևոր թեմայի՝ Հյուսիսային ծովում նավթի և գազի արդյունահանման ապագայի հետ։
Բըրնհեմն ակնարկել է, որ կարող է հավանություն տալ «Ջեքդոու» (Jackdaw) և «Ռոուզբենք» (Rosebank) նավթագազային հանքավայրերի շահագործմանը։ Դա կգոհացնի արհմիություններին, սակայն կուսակցության շարքային անդամների և Էդ Միլիբենդի գաղափարակից բնապահպանների համար դա քաղաքական առումով կործանարար՝ «կրիպտոնիտի» պես ազդեցություն կունենա։
Տեխնոլոգիաների գծով լրագրող Միզի Քլիֆթոն
Կառավարությունը նախատեսում է մինչև դեկտեմբերյան արձակուրդները կանոնակարգումներ մշակել՝ սոցիալական ցանցերից 16 տարին չլրացած անձանց հեռացնելու վերաբերյալ, ինչը փաստաթղթի նախագծման համար շատ քիչ ժամանակ է թողնում։
Ինձ հետաքրքրում է պարզել, թե ինչպես են տեխնոլոգիական ոլորտի լոբբիստները և արգելքի դեմ հանդես եկող քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները (օրինակ՝ «Մոլի Ռոուզ» հիմնադրամը) փորձում ազդել այդ գործընթացի վրա։
Առևտրի հարցերով լրագրող Քերոլայն Հագ
Առևտրի տեսանկյունից ես հետևելու եմ, թե ինչ է ասում Բըրնհեմի կառավարությունը ԵՄ-ի հետ հարաբերությունների վերագործարկման մասին։ Բոլորի ուշադրության կենտրոնում կլինեն Թոնի Բլեերի մեկնաբանությունները առաջիկա տասնամյակում ԵՄ-ին վերամիավորվելու վերաբերյալ, և այս հարցում վարչապետի արձագանքը կարող է վճռորոշ նշանակություն ունենալ։
Արդյոք կառավարությունը պատրա՞ստ է հատել իր «կարմիր գծերը»։ Ի՞նչ ակնկալիքներ ունեն նրանք գագաթնաժողովից։ Եվ ի՞նչ հետևանքներ կունենա այս ամենը Միացյալ Թագավորության արտադրողների համար։
Կա նաև ԱՄՆ-ի հետ առևտրի հարցը։ Նյու Յորքում Թրամփի հետ [այս շաբաթ] կայացած երկկողմ հանդիպումից հետո ինչպիսի՞ն կլինի բանակցությունների հաջորդ փուլը։ Ես ուշադրությամբ հետևելու եմ թվային ծառայությունների հարկի, ինչպես նաև ԱՄՆ-ի և Միացյալ Թագավորության միջև դեղագործական ոլորտի գործարքի վերաբերյալ հնչող հայտարարություններին, որի արդյունքում Առողջապահության ազգային ծառայությունը (NHS) ստիպված կլինի ավելի մեծ գումարներ ծախսել դեղամիջոցների վրա։
Գլոբալ քաղաքականության բաժնի ղեկավար Ջեք Բլանչարդ
Արհեստական բանականությունն այս պահին աշխարհում ամենակարևոր թեման է, և ինձ հետաքրքրում է՝ որքանով է այն ներթափանցել Լեյբորիստական կուսակցության ներքին քննարկումների մեջ։
Թվում է, թե մենք կանգնած ենք մեր հասարակությունների և տնտեսությունների գործունեության մեջ այնպիսի հիմնարար փոփոխության շեմին, որը, թվում էր, պետք է դառնար գրեթե ցանկացած լուրջ քաղաքական քննարկման առանցքը։
Այնուամենայնիվ, բազմաթիվ ելույթներում և զրույցներում այն դեռևս ընկալվում է որպես հավելյալ տարր՝ մի բան, որը պարզապես հիշատակվում և արձանագրվում է, այլ ոչ թե որպես փաստարկի հիմնական առանցք։ Հետաքրքիր է՝ որքան արագ դա կփոխվի։
Բաց մի թողեք
Թրամփի պատճառով Բերնհեմի՝ արհեստական բանականության (ԱԲ) ոլորտին առնչվող ծրագրերն արդեն իսկ խաթարվել են
Փոփ աստղի մահը հարցեր է առաջացրել Հունաստանի՝ մեծ եկամուտներ բերող առողջության և կազդուրման ոլորտի վերաբերյալ
ԵՄ երկրները համաձայնել են տրամադրել Ուկրաինային նախատեսված՝ երկար ժամանակով կասեցված 6,6 միլիարդ եվրոյի չափով ռազմական օգնությունը