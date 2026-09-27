Փոփ աստղի մահը հարցեր է առաջացրել Հունաստանի՝ մեծ եկամուտներ բերող առողջության և կազդուրման ոլորտի վերաբերյալ

Այս սկանդալը ճնշում է գործադրել Հունաստանի կառավարության վրա՝ պահանջելով խստացնել վերահսկողությունն արագ զարգացող այս ոլորտում։
ԱԹԵՆՔ — Փոփ աստղի հանկարծակի մահը ճնշում է գործադրել Հունաստանի կառավարության վրա՝ պահանջելով քայլեր ձեռնարկել երկրի՝ մեծ եկամուտներ բերող, սակայն չկարգավորվող երիտասարդացման և առողջության պահպանման (wellness) ոլորտի դեմ։
54-ամյա երգիչ Յորղոս Մազոնակիսը մահացել է սրտի կաթվածից այս ամսվա սկզբին՝ պլազմաֆերեզի ընթացքում։ Սա բժշկական պրոցեդուրա է, որը սովորաբար կիրառվում է աուտոիմունային խանգարումների բուժման համար, սակայն առողջության կենտրոնների կողմից առաջարկվում է որպես օրգանիզմի ամբողջական դետոքսիկացիա՝ կյանքի տևողությունը երկարացնելու նպատակով։ Առողջապահության նախարար Ադոնիս Գեորգիադիսի խոսքով՝ պրոցեդուրան իրականացվել է Աթենքի կենտրոնում գտնվող մասնավոր կլինիկայում, որը նման ծառայություն մատուցելու լիցենզիա չի ունեցել։
Երգչի մահից հետո Հունաստանի՝ արագ զարգացող առողջության և կազդուրման ոլորտը հայտնվել է խիստ ուշադրության կենտրոնում։ Առողջապահության ոլորտի փորձագետները, բժշկական միությունները և հունական ընդդիմությունը նշում են, որ ոլորտը հագեցած է չկարգավորվող կլինիկաներով, որոնք առաջարկում են կասկածելի բժշկական ծառայություններ, ինչպիսիք են հորմոնալ հավասարակշռման և դետոքսիկացիայի ծրագրերը, հոլիստիկ թերապիան և շամանական պրակտիկաները։
Վերջին օրերին Հունաստանի թափանցիկության ազգային մարմինը բացահայտել է ոլորտում ենթադրյալ խախտումների մի շարք դեպքեր, այդ թվում՝ էսթետիկ կենտրոններ, որոնք իրականացնում են մազերի փոխպատվաստում առանց մաշկաբանի ներկայության, և ցողունային բջիջների բանկեր, որոնք գործում են առանց լիցենզիայի։ Արձանագրվել են նաև դեպքեր, երբ բժիշկները առցանց ռեժիմով դեղատոմսեր են դուրս գրել՝ առանց ֆիզիկական զննման, կամ կլինիկաները գործել են առանց բժշկի ներկայության։
Մազոնակիսի մահվան մանրամասները ցնցել են երկիրը։ Դատական և ոստիկանական մարմինների հավաքագրած տվյալների համաձայն՝ երգչի գիտակցությունը կորցնելու և շտապօգնություն կանչելու մի Իլիաս Թեոդորոպուլոսը՝ վիճահարույց դեպքի կենտրոնում հայտնված բժիշկներից մեկը, պնդում է, որ անմիջականորեն չի մասնակցել երգչի բժշկական միջամտությանը, քանի որ Մազոնակիսը եղել է իր կնոջ պացիենտը։ Նրա կինը՝ Իոաննա Գական, հայտարարում է, որ ամեն ինչ արել է՝ հետևելով բժշկական արձանագրություններին։
Դատախազությունը կարգադրել է հետաքննություն սկսել՝ պարզելու ISA-ի (Աթենքի բժշկական ասոցիացիա) հնարավոր քրեական պատասխանատվության հարցը և պարզելու, թե արդյոք ասոցիացիան պատշաճ կերպով է իրականացրել ստուգումները, վերահսկել բժշկական լիցենզիաները և քննարկել համապատասխան բողոքները։
«Պետությունը պատասխանատվություն է կրում»
Այս սկանդալը խնդիրներ է ստեղծում իշխող «Նոր ժողովրդավարություն» կուսակցության համար, որին ընդդիմությունն ու առողջապահության ոլորտի փորձագետները մեղադրում են Հունաստանի առողջության և բարեկեցության (wellness) ոլորտի մութ կողմերի նկատմամբ անտարբերություն ցուցաբերելու մեջ։ 2023 թվականին իշխանության գալուց հետո կառավարությունը լուծարեց SEYYP-ը՝ առողջապահության ոլորտի մասնագիտացված տեսուչների ստորաբաժանումը՝ կարգավորող վերահսկողության գործառույթը բաշխելով տեղական բժշկական ասոցիացիաների և Ազգային թափանցիկության մարմնի միջև։
«Յոթ տարի անց արդյունքը վերահսկողության լուրջ բացն է։ Առողջապահական ծառայությունները գործել են առանց համակարգված վերահսկողության», – նշվում է ձախակողմյան «Էլաս» կուսակցության հայտարարության մեջ։
Գեորգիադիսը հայտարարել էր, որ «դեմ չէր լինի» SEYYP-ի վերականգնմանը, սակայն մի քանի օր անց փոխեց իր դիրքորոշումը։ Առողջապահության նախարարին ևս ընդդիմադիր կուսակցությունները մեղադրել են բժշկական ոլորտում ապակողմնորոշիչ տեղեկատվություն տարածելու և կասկածելի գործելակերպ խրախուսելու մեջ։ Երբ 2010-ականների վերջին նա աշխատում էր հունական հեռուստատեսության վաճառքի ալիքում, գովազդում էր «նանոբիոնիկ բաճկոնակներ»՝ պնդելով, թե դրանք մի քանի օր օգտագործելուց հետո «ցավն ամբողջությամբ անցնում է»։ Երեքշաբթի օրը սոցիալական ցանցերում կատարած գրառման մեջ նախարարը նշել է, որ դա «անցյալի սխալ» էր, և որ ապրանքներն ընտրվել էին բացառապես առևտրային նկատառումներով։
Առողջապահության նախարարությունում պաշտոնավարման ընթացքում Գեորգիադիսը պարբերաբար խրախուսել է մասնավոր առողջապահական ծառայությունները։ Անցյալ տարի նա այցելել է Ատտիկայում գործող՝ կյանքի տևողության երկարացմանը միտված կլինիկա և կոչ է արել ներդրումներ կատարել Հունաստանի առողջապահության ոլորտում՝ նպատակ ունենալով գրավել Մերձավոր Արևելքից ժամանող ունևոր հաճախորդների։ Հարցազրույցների ընթացքում նա նաև գովազդել է ծերացումը կանխող քսուկները, ինչպես նաև մազերի փոխպատվաստման և բոտոքսի ծառայությունները, որոնցից ինքն էլ օգտվել է։
Մազոնակիսի մահից հետո առողջապահական ոլորտի նկատմամբ աճող բացասական արձագանքին ի պատասխան՝ Գեորգիադիսը հայտարարեց երկարակեցության ծառայությունների, վերականգնողական բժշկության և դրանց հետ կապված բժշկական ընթացակարգերի համար հստակ ինստիտուցիոնալ շրջանակ ստեղծելու նպատակով կոմիտեի ստեղծման մասին։
«Ես չեմ արգելի երկարակեցությունը Հունաստանում», – ասաց նա պետական ERT հեռուստաընկերությանը, նշելով, որ դա միջազգային մակարդակով բժշկական ծառայությունների արագ զարգացող ոլորտ է, և նմանատիպ ծառայություններ են զարգանում այնպիսի երկրներում, ինչպիսիք են Գերմանիան, Միացյալ Արաբական Էմիրությունները և Թուրքիան։
Արհեստական բանականությունը փրկության համար
Աշխարհի առաջատար բազմամասնագիտական հետազոտական կենտրոնի՝ LSE Health-ի տնօրեն Էլիաս Մոսիալոսն ասում է, որ Հունաստանը մի ժամանակ առաջատար էր առողջապահության և բժշկական պրակտիկայի ոլորտում։ 2010-2011 թվականներին իր փրկարարական բարեփոխումների շրջանակներում ներդրվեցին էլեկտրոնային դեղատոմսեր, ինչը երկիրը դարձրեց եվրոպական չափանիշներով առաջատար։
«Սակայն համակարգը կանգ առավ այդտեղ։ Հիվանդների գրառումները երբեք չհասան, և թվային ենթակառուցվածքը, որը կարող էր դառնալ ժամանակակից առողջապահական համակարգի հիմքը, մնաց կիսատ», – ասաց Մոսիալոսը։
«Հիմնականները բացակայում են. հիվանդների ստացած ծառայությունների համակարգված որակի վերահսկողություն չկա, և չկա պլանավորում այն մասնագիտությունների և հմտությունների համար, որոնք երկիրը կարիք կունենա 10 տարի հետո՝ բնակչության շրջանում, որը և՛ ծերանում է, և՛ կրճատվում», – ավելացրեց նա։
Համահունական բժշկական ասոցիացիան կոչ է արել առողջապահության նախարարությանը ավելի լավ կիրառել օրենսդրությունը՝ հանրությանը բժշկական ընթացակարգերի, բուժումների և առողջապահական ծառայությունների վերաբերյալ մոլորեցնող գովազդից պաշտպանելու համար։
Անցյալ շաբաթ Գեորգիադիսը խոստացավ վերսկսել ոլորտի կարգավորումը և ներկայացրեց արհեստական բանականություն օգտագործելու նոր ծրագիր՝ բժիշկների սոցիալական ցանցերում գրառումներն ու գովազդները վերահսկելու համար՝ մասնավոր բժշկական հաստատությունները կարգավորող կանոնակարգերի հնարավոր խախտումների համար, որը կոչվում է «Medwatch»։
«Medwatch-ը և QR կոդի հավելվածը պատասխանում են նեղ հարցի. կլինիկան լիցենզավորված է, և արդյոք դրա գովազդը ազնիվ է», – ասաց Մոսիալոսը։ «Դրանք խելամիտ բաներ են ստուգելու համար, բայց դրանք ոչինչ չեն ասում այն մասին, թե արդյոք դռան հետևում խնամքը լավն է։ Լիցենզավորումը նվազագույն չափանիշ է, որակը՝ այլ հարց, և դա այն հարցն է, որը Հունաստանը երբեք լրջորեն չի հարցրել»։
Բաց մի թողեք
Թրամփի պատճառով Բերնհեմի՝ արհեստական բանականության (ԱԲ) ոլորտին առնչվող ծրագրերն արդեն իսկ խաթարվել են
Լեյբորիստական կուսակցության 2026 թ. համաժողովը
ԵՄ երկրները համաձայնել են տրամադրել Ուկրաինային նախատեսված՝ երկար ժամանակով կասեցված 6,6 միլիարդ եվրոյի չափով ռազմական օգնությունը