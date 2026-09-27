27/09/2026

EU – Armenia

Բրյուսելը նախազգուշացնում է՝ գազի բարձր գները կապված են մատակարարման ճգնաժամի հետ՝ պայմանավորված պակասուրդի վերաբերյալ մտավախություններով

infomitk@gmail.com 27/09/2026 1 min read

ԵՄ-ն առաջարկում է անջատել փողոցային լուսավորությունը և սահմանափակել ջերմաստիճանը հանրային շենքերում։

ԵՄ էներգետիկայի հարցերով հանձնակատարը հայտարարել է, որ ԵՄ երկրները պետք է դիտարկեն գազի պահանջարկի կրճատման հնարավորությունը՝ գների կտրուկ աճի ֆոնին, քանի որ համաշխարհային շուկայում տատանումները չեն նվազում։

Եվրոպայում գազի պահեստարանները լցված են ընդամենը 70%-ով, իսկ հոլանդական TTF հիմնական ինդեքսով գները շաբաթներ շարունակ գերազանցում են 70 եվրոն մեկ մեգավատ-ժամի դիմաց. գներ, որոնք չէին գրանցվել 2022 թվականի էներգետիկ ճգնաժամից ի վեր։

«Մենք բախվում ենք գների ճգնաժամի, որը կապված է մատակարարման ճգնաժամի հետ», – նախազգուշացրել է ԵՄ էներգետիկայի հարցերով հանձնակատար Դան Յորգենսենը՝ ազգային էներգետիկայի նախարարներին ուղղված նամակում, որին ծանոթացել է Euractiv-ը։

Հորմուզի նեղուցը, որը նախկինում ծովային ճանապարհով տեղափոխվող բնական գազի մեկ հինգերորդի անցուղին էր, շարունակում է փակ մնալ։

«Համաշխարհային LNG (հեղուկացված բնական գազ) շուկաներում տիրող լարված իրավիճակից բացի, չափազանց չոր և շոգ ամառը լրացուցիչ ծանրաբեռնվածություն է ստեղծել մի շարք անդամ երկրների էլեկտրաէներգիայի համակարգերի համար», – նշվում է սեպտեմբերի 25-ով թվագրված և Reuters-ի կողմից առաջին անգամ հրապարակված նամակում։

ԵՄ էներգետիկայի նախարարները սեպտեմբերի 29-ին Իռլանդիայում կհանդիպեն՝ ոչ պաշտոնական քննարկումներ անցկացնելու նպատակով։ «Կոչ եմ անում դիտարկել այնպիսի միջոցառումների ձեռնարկումը կամ շարունակումը, որոնք կօգնեն ապահովել պաշարների համալրումը կամ նվազեցնել գազի և էլեկտրաէներգիայի պահանջարկը», – գրել է Բրյուսելի պաշտոնյան։

Նամակում, ինչպես 2022 թվականին, այնպես էլ այսօր, ազգային մայրաքաղաքները պետք է խրախուսեն տնային տնտեսություններին ավելի քիչ էլեկտրաէներգիա օգտագործել, երբ պահանջարկը մեծ է, սահմանափակեն հասարակական շենքերի ջեռուցումը և «անջատեն գիշերը ավելորդ հանրային լուսավորությունը»՝ գազի դիմաց էլեկտրաէներգիայի պահանջարկը կրճատելու համար, ավելացվում է նամակում։

Սակայն, չնայած տագնապի ազդանշաններին, «ներկայումս մատակարարման անվտանգության համար անմիջական ռիսկեր չկան», զգուշացրել է Յորգենսենը։ Նա նմանատիպ նամակ է ուղարկել մարտին՝ կոչ անելով ԵՄ երկրներին լցնել իրենց գազի պահեստարանները, որոնք, կարծես, անտեսվել են։

Բաց մի թողեք

1 min read

Մոլդովայում արտակարգ դրություն է հայտարարված էներգետիկայի և ջրային ռեսուրսների հետ կապված

26/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հունգարիան նոր կառավարության օրոք կտրուկ կրճատում է ԵՄ-ից պաշտպանական վարկ ստանալու հայտը

26/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կրակահերթի կենտրոնում. կոնյակն իր վրա է զգում Եվրոպայի առևտրային պատերազմների հետևանքները

26/09/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«Թաթա»-ն փախել է Կենդանաբանական այգուց. Լուսանկար

27/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Այսօր հանրաքվե է․ շվեյցարացիները լուրջ ընտրության առջև են

27/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մոջթաբա Խամենեին գտնվել է հիվանդանոցի փլատակների տակ

27/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստանի շախմատի տղամարդկանց հավաքականը հաղթել է Խորվաթիայի հավաքականին

27/09/2026 infomitk@gmail.com