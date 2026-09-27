Բրյուսելը նախազգուշացնում է՝ գազի բարձր գները կապված են մատակարարման ճգնաժամի հետ՝ պայմանավորված պակասուրդի վերաբերյալ մտավախություններով

ԵՄ-ն առաջարկում է անջատել փողոցային լուսավորությունը և սահմանափակել ջերմաստիճանը հանրային շենքերում։
ԵՄ էներգետիկայի հարցերով հանձնակատարը հայտարարել է, որ ԵՄ երկրները պետք է դիտարկեն գազի պահանջարկի կրճատման հնարավորությունը՝ գների կտրուկ աճի ֆոնին, քանի որ համաշխարհային շուկայում տատանումները չեն նվազում։
Եվրոպայում գազի պահեստարանները լցված են ընդամենը 70%-ով, իսկ հոլանդական TTF հիմնական ինդեքսով գները շաբաթներ շարունակ գերազանցում են 70 եվրոն մեկ մեգավատ-ժամի դիմաց. գներ, որոնք չէին գրանցվել 2022 թվականի էներգետիկ ճգնաժամից ի վեր։
«Մենք բախվում ենք գների ճգնաժամի, որը կապված է մատակարարման ճգնաժամի հետ», – նախազգուշացրել է ԵՄ էներգետիկայի հարցերով հանձնակատար Դան Յորգենսենը՝ ազգային էներգետիկայի նախարարներին ուղղված նամակում, որին ծանոթացել է Euractiv-ը։
Հորմուզի նեղուցը, որը նախկինում ծովային ճանապարհով տեղափոխվող բնական գազի մեկ հինգերորդի անցուղին էր, շարունակում է փակ մնալ։
«Համաշխարհային LNG (հեղուկացված բնական գազ) շուկաներում տիրող լարված իրավիճակից բացի, չափազանց չոր և շոգ ամառը լրացուցիչ ծանրաբեռնվածություն է ստեղծել մի շարք անդամ երկրների էլեկտրաէներգիայի համակարգերի համար», – նշվում է սեպտեմբերի 25-ով թվագրված և Reuters-ի կողմից առաջին անգամ հրապարակված նամակում։
ԵՄ էներգետիկայի նախարարները սեպտեմբերի 29-ին Իռլանդիայում կհանդիպեն՝ ոչ պաշտոնական քննարկումներ անցկացնելու նպատակով։ «Կոչ եմ անում դիտարկել այնպիսի միջոցառումների ձեռնարկումը կամ շարունակումը, որոնք կօգնեն ապահովել պաշարների համալրումը կամ նվազեցնել գազի և էլեկտրաէներգիայի պահանջարկը», – գրել է Բրյուսելի պաշտոնյան։
Նամակում, ինչպես 2022 թվականին, այնպես էլ այսօր, ազգային մայրաքաղաքները պետք է խրախուսեն տնային տնտեսություններին ավելի քիչ էլեկտրաէներգիա օգտագործել, երբ պահանջարկը մեծ է, սահմանափակեն հասարակական շենքերի ջեռուցումը և «անջատեն գիշերը ավելորդ հանրային լուսավորությունը»՝ գազի դիմաց էլեկտրաէներգիայի պահանջարկը կրճատելու համար, ավելացվում է նամակում։
Սակայն, չնայած տագնապի ազդանշաններին, «ներկայումս մատակարարման անվտանգության համար անմիջական ռիսկեր չկան», զգուշացրել է Յորգենսենը։ Նա նմանատիպ նամակ է ուղարկել մարտին՝ կոչ անելով ԵՄ երկրներին լցնել իրենց գազի պահեստարանները, որոնք, կարծես, անտեսվել են։
Բաց մի թողեք
Մոլդովայում արտակարգ դրություն է հայտարարված էներգետիկայի և ջրային ռեսուրսների հետ կապված
Հունգարիան նոր կառավարության օրոք կտրուկ կրճատում է ԵՄ-ից պաշտպանական վարկ ստանալու հայտը
Կրակահերթի կենտրոնում. կոնյակն իր վրա է զգում Եվրոպայի առևտրային պատերազմների հետևանքները