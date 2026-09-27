Գերմանիայի ներկայացուցիչ Վադեֆուլը հանդիպել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովի հետ՝ «էսկալացիայի» շուրջ առկա լարվածության ֆոնին

Գերմանիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ներկայացուցիչը Մոսկվային մեղադրում է Լայպցիգում անօդաչու թռչող սարքի միջոցով իրականացված հարձակման համար, սակայն ողջունում է Վլադիմիր Պուտինին ուղղված G20-ի հրավերը։
ՆՅՈՒ ՅՈՐՔ — Շաբաթ օրը ՄԱԿ-ում Գերմանիայի արտաքին քաղաքականության գծով ներկայացուցիչ Յոհան Վադեֆուլը անսպասելի հանդիպում է ունեցել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ՝ ընդամենը մեկ օր անց այն բանից հետո, երբ ողջունել էր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին G20-ի գագաթնաժողովին հրավիրելու մասին ԱՄՆ-ի որոշումը։
«Դա բուռն զրույց էր», – հանդիպումից հետո, որը տևել է մոտ 30 րոպե, գերմանական ZDF հանրային հեռուստաընկերությանը հայտնել է Վադեֆուլը։ «Իհարկե, մենք համաձայնության չեկանք առանցքային հարցերի շուրջ։ Ինձ համար կարևոր էր հստակեցնել, որ Գերմանիան չի ընդունում այնպիսի միջադեպեր, ինչպիսին Լայպցիգում անօդաչու թռչող սարքի հարձակումն էր, և որ սա էսկալացիա է, որն անընդունելի է։ Եվ ես հստակ զգուշացրի Ռուսաստանին՝ չշարունակել ընթանալ այդ ուղղությամբ։ Մենք կարող ենք պաշտպանվել, կարող ենք հակահարված տալ։ Եվ հենց դա էլ մենք կանենք»։
«Վադեֆուլը կոչ արեց Ռուսաստանի Դաշնությանը հրաժարվել Գերմանիայի, Եվրոպայի և ՆԱՏՕ-ի նկատմամբ էսկալացիայի վտանգավոր ուղուց», – հանդիպումից հետո հայտնել է գերմանացի պաշտոնյան։ Վերջինս ցանկացել է անանուն մնալ՝ հանդիպման մանրամասները քննարկելիս։
Նախարարը նաև «դատապարտեց Ռուսաստանի շարունակվող և գնալով ավելի նպատակաուղղված ագրեսիան Ուկրաինայի քաղաքացիական բնակչության դեմ» և ընդգծեց, որ «ամեն ամիս տասնյակ հազարավոր ռուս զինվորներ են զոհվում հյուծման անհեռանկար պատերազմում, մինչդեռ Ռուսաստանի տնտեսությունը շարունակում է փլուզվել», — հայտնել է պաշտոնյան։
Գերմանիայի և Ռուսաստանի նախարարների հանդիպումը՝ առաջինն այդպիսի ձևաչափով 2022 թվականին Ուկրաինա Ռուսաստանի լայնամասշտաբ ներխուժումից ի վեր, տեղի է ունենում Բեռլինի և Մոսկվայի միջև առկա լարվածության ֆոնին։
Այս ամսվա սկզբին Գերմանիայի կառավարությունը ռուսական հատուկ ծառայություններին մեղադրեց Գերմանիայի արևելքում գտնվող Լայպցիգի օդանավակայանում ուկրաինական բեռնատար ինքնաթիռի վրա անօդաչու թռչող սարքով հարձակման փորձը կազմակերպելու մեջ։ Ի պատասխան՝ Գերմանիան պատժամիջոցներ կիրառեց, այդ թվում՝ Բոննում Ռուսաստանի հյուպատոսության փակումը, ինչին Մոսկվան արձագանքեց Գերմանիայի դեմ ուղղված համանման քայլերով՝ մասնավորապես Սանկտ Պետերբուրգում Գերմանիայի հյուպատոսության փակմամբ։
Գերմանիան և Ռուսաստանը նաև բախվեցին ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի՝ շաբաթվա սկզբին կայացած նիստի ընթացքում, որի ժամանակ Վադեֆուլը խստորեն քննադատեց «Ռուսաստանի անխոհեմ և վտանգավոր էսկալացիան Եվրոպայում», իսկ Լավրովը Եվրոպային մեղադրեց «հանցավոր մեթոդներ» կիրառելու մեջ։
Գերմանացի պաշտոնյան նշեց, որ շաբաթ օրը կայացած հանդիպման ընթացքում Վադեֆուլը «հստակեցրել է», որ Լայպցիգում վերջերս տեղի ունեցած հարձակման փորձի կամ այլ հիբրիդային հարձակումների նման միջադեպերը չեն խարխլի Գերմանիայի վճռականությունը՝ աջակցելու հարձակման ենթարկված Ուկրաինային։ Սակայն դրանք էլ ավելի կվնասեն Գերմանիայի հետ երկկողմ հարաբերություններին, որոնք արդեն իսկ խիստ լարվել են Ռուսաստանի գործողությունների հետևանքով։
Ռուսական կողմը անմիջապես չներկայացրեց շաբաթ օրը կայացած հանդիպման մանրամասն արձանագրությունը։ Փոխարենը՝ Մոսկվայում ՌԴ ԱԳՆ խոսնակ Մարիա Զախարովան հղում կատարեց ռուսական մի վիճահարույց զեկույցի, որը կասկածի տակ է դնում Բուչայի կոտորածի իսկությունը և, կարծես թե, ներկայացվել է նախարարների հանդիպման ընթացքում։
Հանդիպմանը հաջորդած իրադարձությունների վրա ստվեր գցեցին նաև դրա նախաձեռնողի վերաբերյալ հնչած հակասական պնդումները։
Զախարովան պնդում էր, թե Վադեֆուլն է խնդրել հանդիպել Լավրովի հետ։ Մինչդեռ Վադեֆուլը ZDF-ին հայտնել է, որ համաձայնել է հանդիպել Լավրովի հետ այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանի արտգործնախարարը երրորդ կողմի միջնորդների միջոցով ազդանշան է տվել բանակցություններ սկսելու պատրաստակամության մասին։
Վադեֆուլի և Լավրովի հանդիպումը տեղի ունեցավ ԱՄՆ-ի և նրա արևմտյան դաշնակիցների կողմից Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև խաղաղ բանակցությունները վերսկսելուն ուղղված նոր ջանքերի ֆոնին։ Այս շաբաթվա սկզբին ԱՄՆ կառավարությունը Պուտինին հրավիրեց դեկտեմբերին Մայամիում կայանալիք G20-ի գագաթնաժողովին՝ դրանով իսկ հնարավորություն ստեղծելով Ռուսաստանի նախագահի և նրա ուկրաինացի գործընկեր Վլադիմիր Զելենսկու միջև բանակցությունների համար Ֆլորիդայում։
Թեև եվրոպական որոշ այլ առաջնորդներ քննադատեցին այդ հրավերը, Վադեֆուլը ողջունեց նախաձեռնությունը՝ այն անվանելով «լակմուսի թուղթ Պուտինի համար»։
«Նման հնարավորությունները պետք է օգտագործել», — ուրբաթ օրը հայտարարել է Վադեֆուլը։
Այնուամենայնիվ, նա նաև նշել է. «Իմ կարծիքով՝ հրադադարը նույնպես անհրաժեշտ է՝ լուրջ բանակցություններ վարելու հնարավորություն ունենալու համար»։
Բաց մի թողեք
Ինչպես են արևմտյան տեխնոլոգիաներն օգնում Ռուսաստանի պատերազմի համար նորակոչիկներ հավաքագրել
Մերցի դիլեման. Վերամշակել Գերմանիայի տնտեսական բարեփոխումները, թե՞ անկում ապրել՝ պաշտպանելով դրանք
Հարցումը ցույց է տալիս, որ ծայրահեղ ձախակողմյան Մելանշոնը կարող է նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում մրցել Լը Պենի հետ