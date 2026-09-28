Ֆրանսիայի ծայրահեղ աջ «Ազգային միավորում» (RN) կուսակցությունը դիրքերն ամրապնդում է Սենատում և առաջին անգամ խումբ ձևավորում

Ֆրանսիայի Սենատի ընտրություններ. «Ազգային միավորումը» խումբ է ձևավորում, «Անհնազանդ Ֆրանսիան» ստանում է առաջին մանդատը:
Արդյունքների հրապարակումից հետո RN-ից նախագահի թեկնածու Մարին Լը Պենը հայտարարեց «պատմական հաղթանակի» մասին։
Կիրակի օրը կայացած ընտրություններում Ֆրանսիայի ծայրահեղ աջ «Ազգային միավորում» (RN) կուսակցությունը և դաշնակիցները աջերի գերիշխանության տակ գտնվող Սենատում ռեկորդային՝ 14 տեղ ապահովեցին՝ փաստացի քառապատկելով իրենց ներկայացուցչությունը 348 տեղանոց պալատում նախագահական ընտրություններից ընդամենը ամիսներ առաջ։
Արդյունքների հրապարակումից հետո RN-ից նախագահի թեկնածու Մարին Լը Պենը հայտարարեց «պատմական հաղթանակի» մասին։
Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրված ներկայացուցիչները երեք տարին մեկ քվեարկում են վերին պալատի կազմի կեսը թարմացնելու նպատակով՝ ընտրելով սենատորների, որոնք պաշտոնավարելու են վեց տարի ժամկետով։
Ծայրահեղ աջ կուսակցությունն առաջին անգամ Սենատ մուտք գործեց 2014 թվականին՝ ստանալով երկու տեղ (այն ժամանակ կուսակցությունը կոչվում էր «Ազգային ճակատ»), իսկ 2023 թվականին նվաճեց երեք տեղ։
Լը Պենը հույս ունի, որ հաջորդ տարի կայանալիք ընտրություններում, երբ կենտրոնամետ նախագահ Էմանուել Մակրոնը հեռանա պաշտոնից, իշխանության գալու իր լավագույն հնարավորությունը կունենա։
«Սա պատմական հաղթանակ է և կարևոր հանգրվան՝ Սենատում առաջին անգամ խմբի ձևավորման առումով», – գրել է նա X սոցիալական ցանցում։
AFP-ի տվյալներով՝ կիրակի օրը ընտրվել է RN-ի ինը սենատոր՝ ի հավելումն այն երեքի, որոնք տեղ էին ստացել 2023 թվականին։
Եվս երկու սենատոր ընտրվել է RN-ի դաշնակից Էրիկ Սիոտիի «Միություն աջերի՝ հանուն հանրապետության» (UDR) կուսակցությունից։
RN-ի նախագահ Ժորդան Բարդելլան հայտարարել է, որ կուսակցության սենատորները խումբ կձևավորեն UDR-ի դաշնակիցների հետ։
Սիոտին լքել էր աջակողմյան «Հանրապետականներ» (LR) կուսակցությունը 2024 թվականին՝ ծայրահեղ աջերի հետ դաշինք կնքելու կոչ անելուց հետո։
Ակնկալվում է, որ հաջորդ շաբաթ վերընտրվելու է վերին պալատի LR-ից ներկայացուցիչ, 77-ամյա Ժերար Ծայրահեղ ձախակողմյան «Անհնազանդ Ֆրանսիա» (LFI) կուսակցությունը նվաճեց իր առաջին պատգամավորական մանդատը։
2024 թվականին Մակրոնի նախաձեռնած արտահերթ ընտրությունների արդյունքում Լը Պենի՝ ներգաղթի դեմ հանդես եկող կուսակցությունը դարձավ խորհրդարանի ստորին պալատի՝ Ազգային ժողովի ամենամեծ կուսակցությունը, թեև բացարձակ մեծամասնություն չստացավ։
Բաց մի թողեք
ԵՄ-ի՝ Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների դեպքում սպառվում են «հեշտ թիրախները»
5 թարթող տնտեսական լույսեր Մեծ Բրիտանիայի ֆինանսների նախարար Ջոն Հիլիի համար. Լուսանկար
Ռուսական տեխնոլոգիական հսկողության ընկերությունը ներթափանցել է Եվրոպայի իրավապահ մարմիններ