Մակրոնի վերջնական բյուջեն կախված է Լը Պենի աջակցությունից…

Փարիզն առաջարկում է 43 միլիարդ եվրոյի խնայողություն՝ բյուջեի դեֆիցիտը ՀՆԱ-ի 5%-ի մակարդակին հասցնելու համար։
ՓԱՐԻԶ — Հինգշաբթի օրը Ֆրանսիայի կառավարությունը ներկայացրեց 2027 թվականի բյուջեի նախագիծը, որը նախատեսում է 43 միլիարդ եվրոյի խնայողություն։ Այս քայլը, կարծես, միտված է գոհացնելու Մարին Լը Պենի ծայրահեղ աջ «Ազգային միավորում» կուսակցությանը և հանգստացնելու շուկաներին, որոնք մտահոգված են Ֆրանսիայի ֆինանսական վիճակի վատթարացմամբ։
«2027 թվականին մենք կվերադառնանք բյուջեի առողջացման ուղուն», – հինգշաբթի լրագրողներին հայտարարեց էկոնոմիկայի և ֆինանսների նախարար Ռոլան Լեսկյուրը՝ ներկայացնելով բյուջեն, որը խորհրդարանականները կքննարկեն առաջիկա շաբաթների ընթացքում։
Կառավարությունը հույս ունի, որ պետական ծախսերի 9 միլիարդ եվրոյի կրճատումը, կենսաթոշակների՝ գնաճին համապատասխան ինդեքսավորման սառեցումը և խոշոր ընկերությունների համար սահմանված ժամանակավոր հարկի երկարաձգումը (որը, ակնկալվում է, կապահովի 5 միլիարդ եվրոյի մուտք) բավարար կլինեն բյուջեի դեֆիցիտը ընթացիկ տարվա կանխատեսվող 5,4%-ից (ՀՆԱ-ի նկատմամբ) մինչև 2027 թվականը 5%-ի իջեցնելու համար։ Վարչապետ Սեբաստիան Լըկորնյուն անցյալ ամիս հայտարարել էր, որ կառավարությունը նպատակ ունի կրճատել բյուջետային ծախսերը 54 միլիարդ եվրոյով, սակայն Լեսկյուրը նշեց, որ ընթացիկ տարում արդեն իսկ ընդունված միջոցառումները կառավարությանը թույլ կտան 2027 թվականին 11 միլիարդ եվրո խնայել։
Կառավարությունը նաև պարտավորվեց 2.5 միլիարդ եվրոյով ավելացնել իր տարեկան ներդրումը Եվրամիության բյուջե, ինչպես պահանջվում է դաշինքի կանոններով։
Սակայն Փարիզի առաջարկը՝ հետաձգել սոցիալական ապահովության ծախսերի հասանելիությունը և հաջորդ կառավարության կողմից հիմնական դրույթները հեշտությամբ փոփոխելի դարձնել, քաղաքական սպեկտրի օրենսդիրների կողմից դիտվեց որպես ձիթենու ճյուղ Լե Պենին, ով գարնանային մրցավազքի առաջատարն է՝ սահմանափակ ժամկետով նախագահ Էմանուել Մակրոնին փոխարինելու համար։
2024 թվականի արտահերթ ընտրություններից հետո, որոնք հանգեցրին կախյալ խորհրդարանի, բյուջետային գործընթացը դարձել է վտանգավոր տարածք։ Լեկորնյուի երկու նախորդները կորցրեցին իրենց աշխատանքը՝ փորձելով տարեվերջին խորհրդարանում ընդունել իրենց ծախսերի ծրագրերը։
Բոլոր քաղաքական գույների օրենսդիրները ասել են, որ «Ազգային միաբանությունը» կարող է խաղալ բյուջեի հետ, ինչը թույլ կտա Լե Պենին ներկայանալ որպես պատասխանատու խաղացող, որը խուսափել է ֆինանսական ճգնաժամից՝ միևնույն ժամանակ հաղթելու դեպքում փոխելով տեքստը։
«Միակ կուսակցությունը, որը կարող է իրեն թույլ տալ չտապալել կառավարությունը, «Ազգային միաբանությունն» է», – ասել է Մակրոնի ճամբարի օրենսդիր և նախկին նախարար, որին անանունություն է տրամադրվել՝ անկեղծ խոսելու համար։
Ազգային ժողովի ֆինանսական հանձնաժողովի նախագահ, «Անհնազանդ Ֆրանսիա» կուսակցության պատգամավոր Էրիկ Կոկերելը ասել է, որ «այն տպավորությունն ունի, որ առայժմ վարչապետը հույսը դնում է «Ազգային միավորման» վրա, որը չի տապալի իրեն»։
Անցյալ շաբաթ «Playbook Paris Live» միջոցառման ժամանակ Լը Պենը խոստացավ փոփոխություններ կատարել բյուջեում՝ դրա պարզապես արգելափակման փոխարեն։ Սակայն կենտրոնամետ քաղաքական գործիչ Շառլ դը Կուրսոնը նախազգուշացրեց, որ թեև «Ազգային միավորումը» (National Rally) ներկայումս «որոշակի բացություն է ցուցաբերում», կուսակցությունը կարող է հետագայում տապալել Լըկորնյուին, ինչպես Լը Պենն արեց նախկին վարչապետ Միշել Բարնիեի դեպքում։
Լըկորնյուի համար բավականաչափ ժամանակ կա ռազմավարությունը փոխելու համար, սակայն բյուջեի շուրջ ձգձգվող և լարված քննարկումները կուժեղացնեն պետական պարտքի ճգնաժամի վերաբերյալ մտահոգությունները՝ հաշվի առնելով անհանգստացնող ուղղությամբ փոփոխվող մի շարք տնտեսական ցուցանիշներ։
Փոխառությունների արժեքն այժմ ամենաբարձր մակարդակի վրա է 2008 թվականից ի վեր, իսկ այն հավելավճարը, որը ներդրողները պահանջում են ֆրանսիական 10-ամյա պարտատոմսեր պահելու դիմաց՝ գերմանական համարժեք պարտատոմսերի համեմատ, հինգշաբթի օրը գերազանցեց 130 բազիսային կետը. մակարդակ, որը չէր գրանցվել եվրագոտու պարտքային ճգնաժամից (2012 թ.) ի վեր։
INSEE վիճակագրական գործակալությունը չորեքշաբթի հայտնեց, որ սեպտեմբերին գնաճը հասել է 3%-ի՝ էներգակիրների գների կտրուկ աճի ֆոնին։ Նախորդ օրը INSEE-ն հայտնել էր, որ հունիսի վերջին Ֆրանսիայի պարտքը հասել է ռեկորդային՝ ՀՆԱ-ի 119%-ի մակարդակի։
Այնուամենայնիվ, հինգշաբթի օրը Լեսկյուրը bácárec (մերժեց) սպասվող ֆինանսական ճգնաժամի մասին նախազգուշացումները՝ դրանք որակելով որպես «վատ լուրեր կանխատեսողների» խոսքեր։
«Ֆրանսիայի վարկանիշն ամուր է», – ասաց նա։
Բաց մի թողեք
ԵՄ կոմիտեի ղեկավարին անանուն աշխատակիցները մեղադրում են «վրդովեցուցիչ ստերի» մեջ. Լուսանկար
ԵՄ նախարարները քննարկում են արտակարգ միգրացիայի վերաբերյալ նոր միջոցառումներ
Չինաստանի հետ «բարդ» բանակցությունները դեռևս արդյունք չեն տվել. հայտնել է ԵՄ առևտրի հարցերով պատասխանատուն