Կուբիլյուսը Եվրախորհրդարանի պատգամավորներին ներկայացրեց ֆոն դեր Լայենի՝ Եվրոպական անվտանգության խորհուրդ ստեղծելու նախաձեռնությունը. Լուսանկար

Նա ափսոսանք հայտնեց, որ SAFE ծրագիրը չի հանգեցրել անդամ երկրների մայրաքաղաքների վարքագծի փոփոխությանը՝ կապված համատեղ գնումների հետ
Հինգշաբթի օրը Եվրախորհրդարանի պատգամավորների առջև ելույթ ունենալիս Անդրիուս Կուբիլյուսը պաշտպանեց Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի՝ «Միության վիճակի մասին» ելույթում հնչեցված առաջարկները եվրոպական պաշտպանության վերաբերյալ՝ պնդելով, որ այդ ելույթը կարևոր բեկումնային նշանակություն ուներ, թեև պաշտպանության ոլորտին մեծ ուշադրություն չէր հատկացվել։
Պաշտպանության հարցերով հանձնակատարը նշեց, որ ֆոն դեր Լայենը ճանապարհ է հարթել ինստիտուցիոնալ լուրջ փոփոխությունների համար՝ ընդգծելով Եվրոպական անվտանգության խորհուրդ ստեղծելու նրա կոչը։
«Իմ կարծիքով՝ Հանձնաժողովի նախագահի հայտարարությունը կարևոր բեկում է եվրոպական պաշտպանության ոլորտում, հատկապես այն առումով, ինչ ես անվանում եմ պաշտպանության ոլորտում ինստիտուցիոնալ պատրաստվածություն», – ասաց Կուբիլյուսը Եվրախորհրդարանի պաշտպանության հարցերով հանձնաժողովին։
Կուբիլյուսը նաև ավելի մանրամասն ներկայացրեց, թե ինչպիսին կարող է լինել առաջարկվող կառուցվածքը։
«Իմ անձնական կարծիքով՝ Եվրոպական անվտանգության խորհրդի և Եվրոպական պաշտպանական միության ստեղծումը սերտորեն փոխկապակցված են», – ասաց նա՝ հավելելով, որ Անվտանգության խորհուրդը «կարող է հանդես գալ որպես Եվրոպական պաշտպանական միության ղեկավար մարմին»՝ բոլոր անդամներին միավորող ավելի լայն կազմով ընդհանուր ժողովին զուգահեռ։
Նա նշեց, որ առաջարկվող կառուցվածքը պետք է դուրս գա ԵՄ-ի սահմաններից՝ ներգրավելով այնպիսի գործընկերների, ինչպիսիք են Միացյալ Թագավորությունը, Ուկրաինան, Նորվեգիան և Կանադան, միաժամանակ ստեղծելով որոշումների կայացման ավելի արդյունավետ մեխանիզմ։
Սակայն Կուբիլյուսն ընդգծեց, որ մոդելը դեռ վերջնական տեսքի չի բերվել։ «Իհարկե, ավելի մեծ հստակություն կլինի Եվրոպական անվտանգության ռազմավարության ընդունումից հետո, հավանաբար՝ հո Հունգարիան երկու երրորդով կրճատում է SAFE-ի հայտը՝ հասցնելով այն 5.4 միլիարդ եվրոյի։
Հունգարիան երկու երրորդով կրճատում է SAFE-ի հայտը՝ հասցնելով այն 5.4 միլիարդ եվրոյի
Հանձնաժողովը նախկինում հայտարարել էր, որ ազգային գործողությունների ծրագրերի մոտ 65%-ը նախատեսված է ընդհանուր գնումների համար։
Նա ասաց, որ մնացած 20 միլիարդ եվրոն պետք է ուղղվի Ուկրաինայի հետ համատեղ նախագծերի, մատնանշելով Freyja-ն՝ Ուկրաինայի գլխավորած համաեվրոպական հակաբալիստիկ հրթիռային նախագիծը։
Բաց մի թողեք
Ինչպես Լայպցիգում ձախողված հարձակումը բացահայտեց ավելի լայն ռուսական արշավ
Եվրոպական երկրները պայմանավորվել են «վճռական» պատասխան տալ դիզվառելիքի հարցում ԱՄՆ-ի գործադրած ճնշմանը
Թրամփի դիզելային վառելիքի սպառնալիքը կարող է վնասել եվրոպացի բեռնատարների վարորդներին և բարձրացնել սպառողների գները