ԵՄ կոմիտեի ղեկավարին անանուն աշխատակիցները մեղադրում են «վրդովեցուցիչ ստերի» մեջ. Լուսանկար

Նոր նամակում աշխատակիցները պնդում են, որ Եվրոպական տնտեսական և սոցիալական կոմիտեի (ԵՏՍԿ) նախագահ Շիմուս Բոլանդը «հայտնվել է սեփական ստերի ծուղակում»։
Չբացահայտված աղբյուրներ (որոնք բարձրաձայնում են խախտումների մասին) նոր մարտահրավեր են նետել ԵՄ խորհրդատվական մարմնի ղեկավարությանը՝ մեղադրելով բարձրաստիճան պաշտոնյաներին կոռուպցիոն մեղադրանքների առնչությամբ գործընթացը ձգձգելու և իրենց ինքնությունը բացահայտելու նպատակով «ապօրինի» որոնումներ իրականացնելու փորձերի մեջ։
Սա լուրջ նոր զարգացում է Եվրոպական տնտեսական և սոցիալական կոմիտեում (ԵՏՍԿ)՝ ԵՄ-ի տարեկան 180 միլիոն եվրո բյուջե ունեցող և սովորաբար հանգիստ գործունեություն ծավալող կառույցում, որը քաղաքացիական հասարակությանը, գործատուներին և արհմիություններին հնարավորություն է տալիս իր 329 անդամների միջոցով ազդել օրենսդրական գործընթացների վրա։
Վերջին օրերին անդամներին և աշխատակիցներին ուղարկված (և Rapporteur-ի տրամադրության տակ հայտնված) մեկ էջանոց նամակում Շիմուս Բոլանդը՝ իռլանդացի ֆերմեր, ով նախագահ էր ընտրվել անցյալ տարվա հոկտեմբերին, մեղադրվում է «վրդովեցուցիչ ստեր» տարածելու մեջ՝ կապված այս տարվա սկզբին ծագած սկանդալի հետ։
Մարտ ամսին անդամների և աշխատակիցների շրջանում տարածվել էր մեկ այլ նամակ՝ ստորագրված միայն «աշխատակիցների ներկայացուցիչների» կողմից, որում պնդումներ էին արվում, թե գլխավոր քարտուղար Իզաբել Լը Գալո Ֆլորեսը պայմանագրեր է կազմակերպել իր ընկերների օգտին։ Այդ ժամանակ նա հրաժարվել էր մեկնաբանություն տալ, իսկ ղեկավարությունը հարցը փոխանցել էր OLAF-ին՝ ԵՄ-ի՝ խարդախությունների դեմ պայքարի գրասենյակին։
Նոր նամակը ստորագրվել է «Բոլորը միասին՝ ընդդեմ կոռուպցիայի» անվանումով հանդես եկող խմբի կողմից, որի անդամները, ըստ նամակի, աշխատում են կադրերի/ֆինանսների և ՏՏ բաժիններում։
Նրանք խոստացել են չդադարեցնել պայքարը, քանի դեռ բարձրագույն ղեկավար կազմը «հեռացված չէ պաշտոնից և չի ենթարկվել պատասխանատվության՝ օրենքի ողջ խստությամբ»։
Նրանք դեմ են արտահայտվել հունիսի 8-ին Նա նշել է, որ մարտին շրջանառության մեջ դրված նամակներից մի քանիսը պարունակել են «առանձին անձանց ուղղված շատ լուրջ սպառնալիքներ» և ուղարկվել են աշխատակիցների տներ։
«Այդ նամակների պատճառով մի քանի աշխատակից ինձ մոտ եկան՝ խիստ վրդովված և վախեցած, իսկ կին գործընկերներից առնվազն մեկը վախենում էր գիշերը մտնել ավտոկայանատեղի», – գրել է Բոլանդը։
Անանուն աշխատակիցները դա որակել են որպես հորինված և արցունքալի պատմություն։ «Մի՞թե Նախագահն ու Գլխավոր քարտուղարը կարծում են, թե չարաշահումների մասին ահազանգողներն ու ավազակները նույնն են», – հարցնում են նրանք։
Նրանք նաև հերքել են, որ մարտյան նամակներն ուղարկվել են աշխատակիցների տներ՝ մեղադրելով Բոլանդին նրանում, որ նա «հայտնվել է սեփական ստերի ծուղակում»։ «Ոչ մի նամակ երբեք չի ուղարկվել աշխատակցի տան հասցեով», – ասվում է հայտարարության մեջ։
Վեճի մեկ այլ առարկա է այն հարցը, թե արդյոք Բոլանդը կարգադրել է ստուգել աշխատակիցների համակարգիչները՝ պարզելու, թե ովքեր են կանգնած մարտյան նամակների հետևում. գործողություն, որը ահազանգողները որակում են որպես անօրինական։ EESC-ն (Եվրոպական տնտեսական և սոցիալական կոմիտեն) կտրականապես հերքել է դա։
Աշխատակիցներին ուղղված հունիսյան հաղորդագրության մեջ Բոլանդը գրել է, որ աշխատակիցների համակարգիչներում «ոչ մի էլեկտրոնային նամակ» չի ստուգվել։
Այնուամենայնիվ, նոր նամակում պնդվում է, որ աշխատակիցները կապ են հաստատել OLAF-ի (Եվրոպական խաբեությունների դեմ պայքարի գրասենյակ) հետ՝ հայտնելով, որ հրահանգ է եղել բացահայտել «ցանկացած անձի, ով 2026 թվականի փետրվարի 1-ից ի վեր այցելել է OLAF-ի կայք»։
«Քանի որ մեր վարչական և քաղաքական ղեկավարության բացատրություններն ավելի ու ավելի խառնաշփոթ ու անհասկանալի են դառնում, յուրաքանչյուրդ ինքներդ կորոշեք, թե ինչ վիճակում է գտնվում մեր Կոմիտեն՝ կոռուպցիայի և վարչական չարաշահումների տեսանկյունից»։
EESC-ի խոսնակը վերահաստատել է իր դիրքորոշումը՝ նշելով, որ մարտյան նամակները պարունակել են «լուրջ անձնական սպառնալիքներ» և ուղարկվել են «որոշ աշխատակիցների տների հասցեներով»։
ԲԱՑԱՌԻԿ. ԵՄ քաղաքական մարմինը ցնցված է կոռուպցիոն Խոսնակը հավելեց, որ աշխատակիցները չեն օգտվել չարաշահումների մասին ահազանգելու՝ գործուն և պաշտոնական մեխանիզմներից։
Մասամբ հենց այդ պատճառով էլ ԵՄ օմբուդսմենը հրաժարվեց հետաքննություն սկսել ԵՏՍԿ-ում (EESC) տեղ գտած պնդումների վերաբերյալ։
Բաց մի թողեք
Մակրոնի վերջնական բյուջեն կախված է Լը Պենի աջակցությունից…
ԵՄ նախարարները քննարկում են արտակարգ միգրացիայի վերաբերյալ նոր միջոցառումներ
Չինաստանի հետ «բարդ» բանակցությունները դեռևս արդյունք չեն տվել. հայտնել է ԵՄ առևտրի հարցերով պատասխանատուն