Մինչ Գերմանիայի ծայրահեղ աջակողմյանները բարձրանում են, թուլացած Մերցը փորձում է ուժ ցուցադրել Պուտինի դեմ

Ուշադիր հետևող ելույթում կանցլերը փորձեց հանգստացնել Եվրոպայում և Ուկրաինայում մտահոգված դաշնակիցներին՝ միաժամանակ զգուշացնելով գերմանացիներին շարունակել Մոսկվայի դեմ ուղղված ուղին, որպեսզի Ռուսաստանի ռազմական մեքենան «չշրջվի մեր դեմ»։
ԲԵՌԼԻՆ — Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը փորձեց վստահեցնել Եվրոպայում և Կիևում դաշնակիցներին, որ իր ներքին քաղաքական թուլությունը չի խաթարի իր կառավարության աջակցությունը Ուկրաինային, քանի որ պատերազմը մոտենում է իր հինգերորդ ձմռանը։
Կանցլերը նաև փորձեց համոզել ավելի ու ավելի տատանվող գերմանացի ընտրողներին, որ իրենց անմիջական շահերից է բխում, որ Բեռլինը ռազմական աջակցություն ցուցաբերի Ուկրաինային՝ զգուշացնելով, որ Կիևի շուրջ միասնական մնալու անկարողությունը մի օր կարող է հանգեցնել Ռուսաստանի ռազմական հարձակման Գերմանիայի վրա։
«Եթե մենք չկարողանանք զսպել Մոսկվային, ռուսական ռազմական մեքենան, վաղ թե ուշ, կշրջվի մեր և ՆԱՏՕ-ի դեմ», – ասաց Մերցը Գերմանիայի արևմտյան Մյունստեր քաղաքում կայացած արարողության ժամանակ ունեցած ելույթի ժամանակ, որտեղ դաշինքը արժանացավ Վեստֆալյան խաղաղության մրցանակին։ «Մենք չպետք է աչք փակենք այս վտանգի վրա։ 1945 թվականից երեք սերունդ անց պատերազմը կվերադառնա Եվրոպայի մեր մաս»։
Մերցը շարունակեց զգուշացնել Եվրոպայում հակամարտության վտանգի մասին՝ օգտագործելով մինչ այժմ հնչեցրած իր ամենասուր և տպավորիչ արտահայտություններից մի քանիսը։
«Արդյոք Բալթյան երկրները կդառնա՞ն անօդաչու սարքերի կիրառմամբ մղվող պատերազմի մարտադաշտ, ինչպես այսօր Դոնբասն է, — ասաց նա։ — Եվրոպական ո՞ր խոշոր քաղաքները կդառնան թիրախ այն բալիստիկ հրթիռների համար, որոնցով Ռուսաստանը ներկայումս հարվածում է Կիևի և Խարկովի բնակչությանը»։
«Արդյոք վերջին հաշվով մենք՝ գերմանացիներս, նույնպես կդառնա՞նք թիրախ։ Մի՞թե կրկին անձամբ կզգանք պատերազմի սարսափները։ Տիկնայք և պարոնայք, այսօր մեր ամենահրատապ եվրոպական և անդրատլանտյան պարտականությունն է՝ անել հնարավոր ամեն ինչ՝ սա կանխելու համար»։
Մերցի այս հայտարարությունները հնչեցին այն բանից շաբաթներ անց, երբ ծայրահեղ աջ «Այլընտրանք Գերմանիայի համար» (AfD) կուսակցությունը գրանցեց ընտրական իր պատմության լավագույն արդյունքները՝ հաղթելով նախկին Արևելյան Գերմանիայի տարածաշրջանային երկու ընտրություններում, մինչդեռ կանցլերի պահպանողական «Քրիստոնեա-դեմոկրատական միություն» (CDU) կուսակցությունը պատմական պարտություն կրեց։ Պահպանողականների վատ արդյունքների պատճառը հիմնականում վերագրվում էր խիստ անվայելում կանցլերին, ինչը ներկուսակցական բանավեճերի տեղիք տվեց նրան փոխարինելու հարցի շուրջ։
Կրեմլին համակրող AfD-ի ժողովրդականության աճը մտահոգություններ առաջացրեց Կիևում և ամբողջ Եվրոպայում առ այն, որ Գերմանիան, որը Մերցի օրոք դարձել է Ուկրաինայի ամենամեծ ռազմական աջակիցը, կարող է թուլացնել Ուկրաինային ցուցաբերվող աջակցությունը։ AfD-ն, որը հանդես է գալիս Ուկրաինային ռազմական աջակցությունը դադարեցնելու և Մոսկվայի հետ տնտեսական ու էներգետիկ կապերը վերականգնելու օգտին, հարցումների համաձայն՝ երկրի ամենահայտնի կուսակցությունն է՝ զգալիորեն գերազանցելով Մերցի պահպանողականներին։
Հինգշաբթի օրը Մերցը քննադատության թիրախ դարձրեց AfD-ն՝ ներկայացնելով կուսակցությունը որպես Մոսկվայի ազդեցության փոխանցող և խոստանալով, որ իր կառավարությունը կշարունակի աջակցել Ուկրաինային՝ չնայած հիբրիդային հարձակումներին և ապատեղեկատվական արշավներին, որոնք «կազմակերպվել են Մոսկվայի կողմից» և տարածվել «AfD-ի ու նրա ռուս հովանավորների կարգախոսների միջոցով»։
Մյունստերում կայացած միջոցառմանը Հենդրիկ Վյուստը՝ Հյուսիսային Հռենոս-Վեստֆալիայի վարչապետը և պահպանողական քաղաքական գործիչը, ում հաճախ դիտարկում են որպես Մերցին փոխարինող հավանական թեկնածու, գովեստի խոսքեր հնչեցրեց կանցլերի առաջնորդության վերաբերյալ։ Սա կարծես միասնություն ցուցադրելու և «կանցլերի փոփոխության» մասին խոսակցությունները մեղմելու փորձ էր։
«Կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը վճռորոշ դեր ստանձնեց ՆԱՏՕ-ում՝ կազմակերպության համար կարևորագույն փուլում», – ասաց Վյուստը՝ նախքան Մերցի ելույթը՝ բարձր գնահատելով կանցլերի «հստակ հանձնառությունը» ՆԱՏՕ-ի՝ պաշտպանական ծախսերի 5%-ի թիրախին։ «Մինչ ուրիշները տատանվում էին, Գերմանիայի կանցլերը հավատարիմ մնաց ընտրված ուղուն՝ դրանով իսկ կայունություն ապահովելով դաշինքի համար», – շարունակեց նա՝ հավելելով. «Ձեր շնորհիվ, սիրելի՛ Ֆրիդրիխ, ակնհայտ է, որ Գերմանիան զգալի ներդրում է ունենում խաղաղության և ազատության գործում»։
Թեև Մերցն ու Վյուստը ձգտում էին միջազգային լսարանին ցուցադրել կայունություն և վճռականություն, կանցլերի խոսքի զգալի մասն ուղղված էր գերմանացիներին համոզելուն՝ շարունակելու Ուկրաինային ռազմական աջակցություն ցուցաբերելու քաղաքականությունը։
Մինչդեռ շատ գերմանացիներ շարունակում են մտահոգություն հայտնել ՆԱՏՕ-ի տարածքի վրա Ռուսաստանի հնարավոր հարձակման վերաբերյալ, աճող թիվն է մտահոգություն հայտնում Ուկրաինային ռազմական օգնություն տրամադրելու վերաբերյալ։ Գերմանացիների 42%-ը նշել է, որ Ուկրաինային ռազմական աջակցությունը չափազանց հեռու է գնում, ըստ գերմանական հանրային հեռուստատեսության համար վերջերս անցկացված հարցման՝ ամենաբարձր ցուցանիշը մինչ օրս։ Ուկրաինային ռազմական աջակցության դեմ պայքարը հատկապես տարածված է նախկին Արևելյան Գերմանիայում, որտեղ ամենաուժեղն է AfD-ն։
«Ուկրաինան պետք է հաղթահարի այս ձմեռը, և ես համոզված եմ, որ դա կանի։ Այն կարող է հույս դնել մեր օգնության վրա», – ասել է Մերցը։
«Եթե մենք տատանվենք Գերմանիայում, ապա Եվրոպան էլ կտատանվի», – հավելել է նա։ «Եթե մենք մնանք անսասան, ապա Եվրոպան էլ կմնա անսասան»։
Բաց մի թողեք
ԵՄ-ն և Ուկրաինան համաձայնության են եկել, որ Կիևը բյուջետային անմիջական պակասուրդի խնդիր չունի
ԵՄ անդամակցության թեկնածու երկրները, որոնց թվում Հայաստանը չկա, կարող են եվրահանձնակատար ունենալ նախքան ԵՄ-ին անդամակցելը
ԵՄ-ն և Կանադան կհայտարարեն գործընկերության նոր, համապարփակ համաձայնագրի մասին