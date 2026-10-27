Գերմանիան սկսել է պատրաստվել Ռուսաստանի հետ հնարավոր պատերազմին

Բունդեսվերի էլիտար KSK ստորաբաժանումը փոփոխել է իր մարզումների ծրագիրը՝ Ռուսաստանի հետ հնարավոր ռազմական բախման կանխատեսմամբ, հաղորդում է Bild-ը։
«Մենք շատ կոնկրետ ենք թիրախավորում հակառակորդին՝ Ռուսաստանին», – հայտարարել է ստորաբաժանումի հրամանատարը։
Եթե նախկինում հատուկ գործողությունները պլանավորվում էին մոտավորապես երեք օր, ապա զինվորները այժմ մարզվում են դաշտում երկար ժամանակահատվածում՝ հակազդելով տանկերին, հրետանուն, անօդաչու թռչող սարքերին և պայքարի այլ համակարգերին։
Հատուկ ուշադրություն է դարձվում ՆԱՏՕ-ի արևելյան թևի համար բնորոշ չափազանց ցածր ջերմաստիճաններում գործողություններին։
KSK-ն ունի մոտավորապես 1500 անձնակազմ, որոնցից մեկ երրորդը կազմում են հատուկ նշանակության ուժերի անձնակազմը։
Բաց մի թողեք
Միլիարդատիրոջ որդուն սպանել են ավտոկայանատեղիում
Սաակաշվիլին ապօրինի դո՞ւստր ունի․ երեխայի պատգամավոր մայրը դատի է տվել. Լուսանկար
Ֆինլանդիայի և Նորվեգիայի ղեկավարները զանգել են Պուտինին և Զելենսկուն