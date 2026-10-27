27/10/2026

EU – Armenia

Գերմանիան սկսել է պատրաստվել Ռուսաստանի հետ հնարավոր պատերազմին

infomitk@gmail.com 27/10/2026 1 min read

Բունդեսվերի էլիտար KSK ստորաբաժանումը փոփոխել է իր մարզումների ծրագիրը՝ Ռուսաստանի հետ հնարավոր ռազմական բախման կանխատեսմամբ, հաղորդում է Bild-ը։

«Մենք շատ կոնկրետ ենք թիրախավորում հակառակորդին՝ Ռուսաստանին», – հայտարարել է ստորաբաժանումի հրամանատարը։

Եթե նախկինում հատուկ գործողությունները պլանավորվում էին մոտավորապես երեք օր, ապա զինվորները այժմ մարզվում են դաշտում երկար ժամանակահատվածում՝ հակազդելով տանկերին, հրետանուն, անօդաչու թռչող սարքերին և պայքարի այլ համակարգերին։

Հատուկ ուշադրություն է դարձվում ՆԱՏՕ-ի արևելյան թևի համար բնորոշ չափազանց ցածր ջերմաստիճաններում գործողություններին։

KSK-ն ունի մոտավորապես 1500 անձնակազմ, որոնցից մեկ երրորդը կազմում են հատուկ նշանակության ուժերի անձնակազմը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Միլիարդատիրոջ որդուն սպանել են ավտոկայանատեղիում

27/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սաակաշվիլին ապօրինի դո՞ւստր ունի․ երեխայի պատգամավոր մայրը դատի է տվել. Լուսանկար

27/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ֆինլանդիայի և Նորվեգիայի ղեկավարները զանգել են Պուտինին և Զելենսկուն

27/10/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Փաստաբան Ալեքսանդր Սիրունյանը վիրավորել է դատավորին․ մեղադրական վերդիկտ է կայացվել

27/10/2026 infomitk@gmail.com

Ադրբեջանը Ռուսաստանի համար կայուն և հուսալի գործընկեր է, այդ թվում՝ էներգետիկ ոլորտում․ Պուտին

27/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կարեն Ասլանյանը հաղթեց ադրբեջանցի մարզիկին, Գևորգ Թադևոսյանը՝ բրոնզե մեդալ է նվաճել. Լուսանկարներ

27/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Միլիարդատիրոջ որդուն սպանել են ավտոկայանատեղիում

27/10/2026 infomitk@gmail.com