28/10/2026

EU – Armenia

Եվրահանձնաժողովը բացառել է ՌԴ գազի գնման արգելքի չեղարկումը խաղաղ բանակցությունների ժամանակ

infomitk@gmail.com 28/10/2026 1 min read

«Եվրահանձնաժողովը բացառել է ԵՄ երկրներին ռուսական գազ գնելու արգելքի չեղարկման հնարավորությունը, այդ թվում՝ «Հյուսիսային հոսք» գազատարով, նույնիսկ Ուկրաինայի հարցով հնարավոր խաղաղ բանակցությունների շրջանակներում»:

Այս մասին Բրյուսելում կայացած ճեպազրույցում հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի պաշտոնական ներկայացուցիչ Պաուլա Պինյուն, հայտնում է ՏԱՍՍ-ը:

«Մեզ մոտ արդեն գործում է օրենսդրություն, որն արգելում է մեզ գազ ներմուծել Ռուսաստանից, և այն կմնա ուժի մեջ»,- հայտարարել է Պինյուն՝ ի պատասխան լրագրողների հարցերին, թե պատրաստ է արդյոք ԵՄ-ն վերակենդանացնել «Հյուսիսային հոսքը», ինչն առաջարկում է ԱՄՆ վարչակազմը:

Բաց մի թողեք

Կոչ է արել բանակը բերել լիակատար մարտական ​​պատրաստության

28/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Չքվի՛ր, Ռուսաստան», չեխերը՝ Սլովակիայի վարչապետին

28/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բուդանովն արձագանքել է Վիտկոֆֆի հետ վեճի մասին լուրերին. Լուսանկար

28/10/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Եվրահանձնաժողովը բացառել է ՌԴ գազի գնման արգելքի չեղարկումը խաղաղ բանակցությունների ժամանակ

28/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ի՞նչ է պահանջում Ադրբեջանը. ինչո՞ւ չեն ստորագրում խաղաղության պայմանագիրը

28/10/2026 infomitk@gmail.com

Արարատ Միրզոյանը՝ հայ գերիների հարցի մասին

28/10/2026 infomitk@gmail.com

Կոչ է արել բանակը բերել լիակատար մարտական ​​պատրաստության

28/10/2026 infomitk@gmail.com