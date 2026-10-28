Եվրահանձնաժողովը բացառել է ՌԴ գազի գնման արգելքի չեղարկումը խաղաղ բանակցությունների ժամանակ

«Եվրահանձնաժողովը բացառել է ԵՄ երկրներին ռուսական գազ գնելու արգելքի չեղարկման հնարավորությունը, այդ թվում՝ «Հյուսիսային հոսք» գազատարով, նույնիսկ Ուկրաինայի հարցով հնարավոր խաղաղ բանակցությունների շրջանակներում»:
Այս մասին Բրյուսելում կայացած ճեպազրույցում հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի պաշտոնական ներկայացուցիչ Պաուլա Պինյուն, հայտնում է ՏԱՍՍ-ը:
«Մեզ մոտ արդեն գործում է օրենսդրություն, որն արգելում է մեզ գազ ներմուծել Ռուսաստանից, և այն կմնա ուժի մեջ»,- հայտարարել է Պինյուն՝ ի պատասխան լրագրողների հարցերին, թե պատրաստ է արդյոք ԵՄ-ն վերակենդանացնել «Հյուսիսային հոսքը», ինչն առաջարկում է ԱՄՆ վարչակազմը:
Բաց մի թողեք
Կոչ է արել բանակը բերել լիակատար մարտական պատրաստության
«Չքվի՛ր, Ռուսաստան», չեխերը՝ Սլովակիայի վարչապետին
Բուդանովն արձագանքել է Վիտկոֆֆի հետ վեճի մասին լուրերին. Լուսանկար