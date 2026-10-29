Ալբանիան միջոցներ է ձեռնարկում՝ մինչև 5500 եվրոյի չափով տուգանքներ սահմանելու այն անձանց նկատմամբ, ովքեր մասնակցում են բռնության վերածվող բողոքի ակցիաների

Այս միջոցառումներն ուժի մեջ են մտնում անհապաղ, սակայն դրանց գործողությունը շարունակելու համար անհրաժեշտ է խորհրդարանի հաստատումը՝ առաջիկա 45 օրվա ընթացքում։
Չորեքշաբթի օրը Ալբանիան խիստ տուգանքներ սահմանեց այն անձանց համար, ովքեր ներկա են գտնվում բռնության վերածվող ցույցերին։ Կառավարությունը փորձում է կարգավորել մայրաքաղաք Տիրանայում ամենօրյա բողոքի ակցիաները, որոնց մասնակիցները պահանջում են վարչապետ Էդի Ռամայի հրաժարականը։
Տուգանքները, որոնք կարող են հասնել մինչև 500 000 լեկի (5500 եվրո), չեն սահմանափակվում միայն բռնությանն անմիջականորեն մասնակցող անձանցով։ Դրանք կկիրառվեն ցանկացածի նկատմամբ, ով «որոշում է մնալ ամբոխի մեջ», որը հասարակական վայրում բռնություն է գործադրում կամ թալանով է զբաղվում, կամ էլ «թաքցնում է իր ինքնությունը»։
Ալբանիայում միջին ամսական աշխատավարձը (մինչև հարկումը) կազմում է 930 եվրո։
Նոր կանոնները նաև թույլ են տալիս ոստիկանությանը ժամանակավորապես սահմանափակել հավաքները որոշակի վայրերում՝ այդ թվում դպրոցների, առողջապահական հաստատությունների և կառավարական շենքերի մոտակայքում, եթե առկա է բռնության վտանգ։
Բացի այդ, սահմանվում են պատժամիջոցներ առցանց տիրույթում բռնության հրահրման համար, ինչպես նաև նախատեսվում է փոխհատուցում տրամադրել փոքր բիզնեսներին, որոնք վնաս են կրել բողոքի ակցիաների ընթացքում։
Հակակառավարական բողոքի ակցիաները շարունակվում են մայիսից
Ալբանիայում արդեն մի քանի ամիս է՝ ընթանում են հակակառավարական բողոքի ակցիաներ։ Վերջին օրերին ցույցերը վերածվել են ցուցարարների և իրավապահ մարմինների միջև բախումների՝ Տիրանայի փողոց Ավելի քան 350 մարդ վիրավորվել է ցուցարարների և ոստիկանության միջև բախումների հետևանքով, որոնք արցունքաբեր գազ և ջրցան մեքենաներ են օգտագործել ամբոխը ցրելու համար։
Ալբանիայի վարչապետ Էդի Ռաման ժամանում է Բեռլինի գործընթացի առաջնորդների գագաթնաժողովին Սվետի Ստեֆանում, Չեռնոգորիա, հինգշաբթի, 2026 թվականի հոկտեմբերի 22-ին։
Բողոքի ակցիաների սահմանափակումներ ամբողջ Եվրոպայում
Կիրակի օրը Ռաման ասաց, որ ոգեշնչվել է չորեքշաբթի օրը խորհրդարանի վերին պալատի կողմից ընդունված ֆրանսիական օրինագծից, որը ցուցարարներին ֆինանսապես պատասխանատու կդարձնի ցույցերի ժամանակ պատճառված վնասի համար։
Ֆրանսիայում առաջարկվող օրենսդրությունը կպահանջի, որ ցուցարարները վճարեն մինչև 10,000 եվրո ցույցերի ժամանակ պատճառված վնասի համար։
Միևնույն ժամանակ, Իտալիայում անվտանգության նոր հրամանագիրը սահմանում է ավելի խիստ պատժամիջոցներ բռնի ցույցերի համար, այդ թվում՝ չորսից տասներկու տարվա ազատազրկում՝ բռնի ցույցերին մասնակցող խմբեր կազմակերպելու համար։
Բաց մի թողեք
Երկաթուղային ողբերգությունը նոր թափ է հաղորդում քաղաքական ճգնաժամին՝ Իսպանիայի ընտրությունների նախաշեմին
Ֆրանսիայի Սենատն ընդունել է օրինագիծ, որը ցուցարարներին պարտավորեցնում է փոխհատուցել անկարգությունների հետևանքով հասցված վնասը
ԵՄ գործարար համայնքի ղեկավարը զգուշացնում է՝ չկենտրոնանալ Չինաստանի առևտրային հավելուրդի վրա