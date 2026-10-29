Երկաթուղային ողբերգությունը նոր թափ է հաղորդում քաղաքական ճգնաժամին՝ Իսպանիայի ընտրությունների նախաշեմին

Իսպանիայի ընդարձակ երկաթուղային ցանցի կառավարման և անվտանգության հարցերը կրկին հայտնվել են ուշադրության կենտրոնում
ՄԱԴՐԻԴ – Իսպանիայի կենտրոնական հատվածում տեղի ունեցած գնացքների մահացու բախումը վերստին բարձրացրել է երկաթուղային անվտանգության հետ կապված մտահոգությունները և նոյեմբերին կայանալիք համընդհանուր ընտրությունների նախաշեմին կառավարությանը դրել նոր ճնշման տակ։
Հինգշաբթի օրը տեղական իշխանությունները հայտնեցին, որ զոհերի թիվը հասել է 69-ի։ Միջադեպը տեղի է ունեցել Տոլեդո նահանգում՝ Մադրիդ-Սևիլյա ծանրաբեռնված երթուղու վրա, որտեղ պետական AVE գնացքը բախվել է Iryo ընկերության գնացքին։
Վթարի վայրից ստացված կադրերը ցնցել են երկիրը՝ հունվարին Կորդովա նահանգում տեղի ունեցած մեկ այլ երկաթուղային աղետից ընդամենը ինը ամիս անց, որի հետևանքով 46 մարդ էր զոհվել։
Այս միջադեպը կրկին ուշադրության կենտրոնում է պահում տրանսպորտի նախարար Օսկար Պուենտեին՝ կապված երկրի ընդարձակ երկաթուղային ենթակառուցվածքի (որը ԵՄ-ում ամենամեծ արագընթաց համակարգն է) կառավարման հետ։
Ընտրարշավն ընթանում է լարված մթնոլորտում, և իշխող Սոցիալիստական կուսակցությանը (PSOE) չի հաջողվում ուշադրությունը շեղել կոռուպցիոն սկանդալներից ու աճող ճգնաժամերից։ Տեղական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ՝ վարչապետ Սանչեսը քննարկում է Պուենտեին պաշտոնից ազատելու հարցը. վերջինս համարվում է Սանչեսի առանցքային դաշնակիցներից մեկը, սակայն այժմ ավելի ու ավելի է դիտարկվում որպես քաղաքական բեռ։
Ընտրություններից առաջ
Կառավարությունը պնդում է, որ աղետի պատճառը «մարդկային գործոնն» է (սխալը)։ Պուենտեն փորձում է բացառել ենթակառուցվածքային թերությունների հավանականությունը՝ խուսափելով դրանից բխող հնարավոր քաղաքական և քրեական պատասխանատվությունից, ինչպես դա արել էր հունվարյան մահացու վթարից հետո։
Այս վթարը կրկին ուշադրությունը սևեռել է այն հարցի վրա, թե ինչպես է կառավարությունն ապահովում երկաթուղային անվտանգությունը, ինչպես նաև՝ տրանսպորտի նախարարությանն առնչվող կոռուպցիոն մեղադրանքների վրա։
Նախարարությունը, որը Ընդդիմադիր Ժողովրդական կուսակցության (ԺԿ) առաջնորդ Ալբերտո Նունյես Ֆեյխոոն, որը առաջատարն է հարցումներում, հրաժարվել է հրաժարականներ պահանջելուց, փոխարենը կոչ անելով պաշտոնական հետաքննություն և երկաթուղային ցանցի «անկախ վերանայում»։
Vox-ի առաջնորդ Սանտյագո Աբասկալը վթարի համար ուղղակիորեն մեղադրել է վարչապետին և վերսկսել է կուսակցական հանրահավաքները՝ ասելով, որ իր «պարտականությունն» է դատապարտել Սանչեսի «հանցավոր կառավարումը»։
Ձախակողմյան «Լայն ճակատ» կոալիցիան, որը դաշինք է կնքել PSOE-ի կրտսեր գործընկեր Սումարի հետ, պահանջել է «քաղաքական պատասխանատվություն»։
Տեղական դատարանն արդեն հետաքննում է երկաթուղային վթարը՝ քրեական պատասխանատվությունը որոշելու համար։
Բաց մի թողեք
Ալբանիան միջոցներ է ձեռնարկում՝ մինչև 5500 եվրոյի չափով տուգանքներ սահմանելու այն անձանց նկատմամբ, ովքեր մասնակցում են բռնության վերածվող բողոքի ակցիաների
Ֆրանսիայի Սենատն ընդունել է օրինագիծ, որը ցուցարարներին պարտավորեցնում է փոխհատուցել անկարգությունների հետևանքով հասցված վնասը
ԵՄ գործարար համայնքի ղեկավարը զգուշացնում է՝ չկենտրոնանալ Չինաստանի առևտրային հավելուրդի վրա