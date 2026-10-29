Ով ով է ԵՄ – Կանադա գագաթնաժողովում

Բրյուսելը և Օտտավան ձգտում են ավելի սերտ կապեր հաստատել գնալով ավելի անորոշ դարձող աշխարհում։ Ծանոթացեք այն մարդկանց, ովքեր ձևավորում են նրանց գործընկերությունը։
Բրյուսելը և Օտտավան նպատակ ունեն խորացնել իրենց գործընկերությունը հոկտեմբերի 29-30-ին Մոնրեալում կայանալիք գագաթնաժողովի ընթացքում։ Այստեղ Կանադայի վարչապետի (նկատի է առնվում Մարկ Քարնին)՝ «միջին տերությունների» դաշինք ստեղծելու նախաձեռնությունը կհանդիպի Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի՝ աշխարհաքաղաքական ազդեցությունն ընդլայնելու ձգտմանը։
Արդյունքները կարող են չհասնել ֆոն դեր Լայենի համարձակ առաջարկի մակարդակին, որով նա ցանկանում էր Կանադային դարձնել ԵՄ ասոցացված անդամ, հատկապես որ ԵՄ երկրների շրջանում այս գաղափարի վերաբերյալ միասնական կարծիք չկա։ Այնուամենայնիվ, այս նախաձեռնությունը վկայում է ԱՄՆ-ից կախվածությունը նվազեցնելու և մատակարարման շղթաների անվտանգությունն ապահովելու ընդհանուր ցանկության մասին. կողմերը ձգտում են ավելի սերտ համագործակցության էներգետիկայի, կարևորագույն հանքանյութերի, արհեստական բանականության, հաշվողական տեխնոլոգիաների և ֆինանսական ծառայությունների ոլորտներում։
Հռչակագրի նախագծում Կանադան և ԵՄ-ն նախատեսում են նաև «փոխշահավետ պայմանների» ստեղծում՝ տնտեսական անվտանգության քաղաքականությունները համաձայնեցնելու դեպքում։ Սա ազդակ է՝ ցույց տալու միասնական դիրքորոշման պահպանումը Չինաստանի կողմից ստեղծվող մարտահրավերների պայմաններում։
Տարեսկզբին Դավոսում կայացած Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի ժամանակ Մարկ Քարնին հանդես եկավ ծրագրային ելույթով՝ ներկայացնելով իր տեսլականը աշխարհի «միջին տերությունների» վերաբերյալ։ Նա պնդեց, որ մեծ տերությունների մրցակցությամբ լի աշխարհում նրանք պետք է միավորեն իրենց ազդեցությունը՝ նշելով. «Եթե մենք սեղանի շուրջ չենք, ուրեմն մենք ճաշացանկում ենք»։
Սակայն Բրյուսելը զգուշությամբ է վերաբերվում իրեն «միջին տերություն» անվանելուն։ «ԵՄ առանձին երկրներ կարող են համարվել միջին տերություններ, բայց ԵՄ-ն՝ ոչ», — նշեց ԵՄ բարձրաստիճան պաշտոնյան՝ ընդգծելով, որ միության տնտեսական հզոր Պորտուգալիայի նախկին վարչապետը առանցքային դեր կխաղա՝ համոզելու առաջնորդներին աջակցել գործընկերության քաղաքական ուղղությանը։
Ուրսուլա ֆոն դեր Լայեն՝ ասոցացված անդամակցության ջատագովը։ Անցյալ ամիս՝ «Եվրոպական միության վիճակի մասին» իր ելույթում, Եվրահանձնաժողովի նախագահը հնարավորություն բացեց, որ Կանադան դառնա ԵՄ-ի առաջին ասոցացված անդամը։ Նա առաջարկել է դաշինք, որն ընդգրկում է տնտեսական անվտանգության, տեխնոլոգիաների, էներգետիկայի և պաշտպանության ոլորտները։
Աննա-Մարիա Բուրա՝ ԵՄ-ի փաստաթղթերի պատասխանատուն։ Լինելով Կոշտայի արտաքին քաղաքականության գծով գլխավոր խորհրդականը՝ Բուրան համակարգում է գագաթնաժողովի նախապատրաստական աշխատանքները և մշակում համատեղ հռչակագրի նախագիծը՝ հավաքագրելով տարբեր դիրքորոշումներ և գտնելով այնպիսի ձևակերպումներ, որոնք կապահովեն ԵՄ 27 անդամ երկրների համաձայնությունը։
Սայմոն Մորդյու՝ ֆոն դեր Լայենի դիվանագիտական գծով գլխավոր խորհրդականը։ Մորդյուն զբաղվում է արտաքին քաղաքականության հարցերով (այդ թվում՝ Ուկրաինայի վերաբերյալ) և համակարգում է Եվրահանձնաժողովի արտաքին կապերի աշխատանքը։ Նա Բուրայի հետ միասին աշխատում է համատեղ հայտարարության նախագծերի վրա, մինչ Բրյուսելն ու Օտտավան բանակցում են դրանց ձևակերպումների շուրջ։
Կայա Կալլաս՝ արտաքին քաղաքականության «ձայնը»։ ԵՄ արտաքին քաղաքականության ղեկավարը այն հանձնակատարների թվում է, ովքեր մեկնում են Կանադա։ Նրա օրակարգը ներառում է Ուկրաինայի հարցը և ավելի լայն միջազգային օրակարգը, այդ թվում՝ թե ինչպես Օտտավայի և Բրյուսելի միջև սերտ կապերը կարող են ամրապնդել Կիևին ցուցաբերվող աջակցությունը։
Մարոշ Շեֆչովիչ՝ առևտրային գործարքների պատասխանատու։ Սլովակիայից եկած փորձառու եվրահանձնակատարը ԵՄ-ի առանցքային դեմքն է առևտրի ոլորտում։ Նա և Կանադայի առևտրի նախարար Մանինդեր Սիդհուն այս տարի մեկնարկել են թվային առևտրի վերաբերյալ համաձայնագրի շուրջ բանակցությունները՝ որպես լրացում ԵՄ-ի և Կանադայի միջև գործող ազատ առևտրի համաձայնագրի (CETA)։ Նա նաև ուշադրության կենտրոնում կպահի բարդ հարցը՝ թե որքանով պետք է կողմերը համաձայնեցնեն իրենց տնտեսական անվտանգության քաղաքականությունները, այդ թվում՝ Չինաստանի նկատմամբ։
Յոստ Կորտե՝ գործընկերության համակարգող։ Որպես ԵՄ-Կանադա գործընկերության հարցերով Եվրահանձնաժողովի հատուկ ներկայացուցիչ՝ Կորտեն նպաստում է ինստիտուտների միջև կապերի ամրապնդմանը և քաղաքական առաջնահերթությունները գագաթնաժողովի կոնկրետ արդյունքների վերածելուն։ Նրա գործունեությանը հատկապես ուշադիր կհետևեն այն պահին, երբ կողմերը սկսեն հստակեցնել, թե գործնականում ինչ է նշանակում «ասոցացված անդամակցությունը»։
Կանադական կողմը
Մարկ Քարնի՝ գործարքներ կնքող եվրոֆիլ։ Կանադայի՝ ճգնաժամերի կառավարման փորձ ունեցող ղեկավարը նպատակ ունի նվազեցնել իր երկրի երկարամյա կախվածությունը ամերիկյան սպառողներից, ռազմական հզորությունից և արդյունաբերական ներուժից։ Նա պետք է կանադացիներին ցույց տա Մոնրեալի գագաթնաժողովի շոշափելի արդյունքները։
Մարկ-Անդրե Բլանշար՝ աշխատակազմի ղեկավար։ Քարնիի աշխատակազմի ղեկավարը խորը կապեր ունի քաղաքականության, բիզնեսի և դիվանագիտության ոլորտներում։ Նախքան ՄԱԿ-ում Կանադայի առաքելությունը ղեկավարելը՝ նա աշխատել է նախկին վարչապետ Ջասթին Տրյուդոյի անցումային թիմում, ինչպես նաև որոշ ժամանակ ղեկավար պաշտոն է զբաղեցրել Քվեբեկի կենսաթոշակային հիմնադրամում։ Նա ապահովում է աշխատանքային գործընթացների անխափան և ճշգրիտ ընթացքը։
Սքոթ Գիլմորը՝ աշխարհով մեկ շրջագայող կազմակերպիչը։ Քարնիի վաղեմի ընկերը, Գիլմորը վարչապետի հետ է 2025 թվականից, երբ նա քաղաքականություն մտավ։ Գիլմորը ճանապարհորդել է աշխարհով մեկ՝ հիմք դնելով առևտրային և ներդրումային գործարքների համար։ Նա այժմ գլխավոր քարտուղար է և սովորաբար սենյակում է, երբ դա ամենակարևորն է։
Ջոն Հաննաֆորդը՝ Եվրոպայի մասին խոսողը։ Որպես վարչապետի անձնական ներկայացուցիչ Եվրոպայում, Հաննաֆորդը կարգավորում է հարաբերությունները Ատլանտյան օվկիանոսի երկու կողմերից։ Նրա նախորդ աշխատանքը Գաղտնի խորհրդի քարտուղարն էր՝ Կանադայի հանրային ծառայության ղեկավարը։ Նա ավելի լավ գիտի, քան մյուսները, թե ինչպես է գործում Կանադայի բյուրոկրատիան։
Ջոնաթան Ուիլկինսոնը՝ պաշտոնական դեսպանը։ Մինչև վերջերս նախկին կաբինետի նախարարը Բրյուսելում Կանադայի դեսպանի թեկնածուն էր։ Նա իր հավատարմագրերը ներկայացրեց գագաթնաժողովից առաջ և Քարնիի աչքերն ու ականջներն է, քանի որ երկու կողմերը ձևավորում են ավելի սերտ գործընկերություն։
Ջենիֆեր Մեյը՝ Չինաստանի փորձագետը։ Կանադայի Չինաստանի նախկին դեսպան Մեյը այս գարնանը վերադարձել է Օտտավա՝ Քարնիի արտաքին և պաշտպանական քաղաքականության խորհրդականի նոր դերի համար։ Նրա գիտելիքներն ու կապերը չինական քաղաքականության և բիզնեսի ոլորտում, ինչպես նաև լեզվի ազատ իմացությունը նրան անփոխարինելի են դարձնում Քարնիի մերձավոր շրջապատում։
Բաց մի թողեք
ԵՄ դատախազները դեռևս հարցեր ունեն ֆոն դեր Լեյենին Pfizergate-ի հետ կապված
Եվրոպան Ուկրաինայի շուրջ բանակցություններին մասնակցելու համար պատրաստում է համատեղ պատվիրակություն
Ֆոն դեր Լեյենի կողմից Եվրահանձնաժողովում կատարված մեծ վերակազմավորումը մեկ քայլով մոտենում է …