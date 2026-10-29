ԵԿԲ-ն տոկոսադրույքները պահպանում է 2,5%-ի մակարդակում

Այս որոշումը կայացվել է այն բանից ժամեր անց, երբ Քրիստին Լագարդը հայտարարեց ԵԿԲ-ի նախագ도의 պաշտոնից ժամանակից շուտ հեռանալու մասին։
Հինգշաբթի օրը Եվրոպական կենտրոնական բանկը (ԵԿԲ) իր հիմնական տոկոսադրույքը պահպանեց 2,5%-ի մակարդակում՝ եվրոպական տնտեսության վրա Իրանում ընթացող պատերազմի ազդեցության շուրջ առկա մեծ անորոշության ֆոնին։
Այս քայլը, որը լայնորեն կանխատեսվում էր վերլուծաբանների և ներդրողների կողմից, հաջորդում է ԵԿԲ-ի որոշումներ կայացնող հիմնական մարմնի՝ Կառավարիչների խորհրդի կողմից այս տարի տոկոսադրույքների երկու անգամ բարձրացմանը։ Այդ միջոցառումների նպատակն էր զսպել գների կտրուկ աճը, որը հրահրվել էր փետրվարի վերջին Իրանի վրա ԱՄՆ-ի և Իսրայելի հարձակմամբ։
Եվրոգոտու 21 երկրներում սեպտեմբերին գնաճը հասել է 3,8%-ի՝ օգոստոսի 3,2%-ի համեմատ, ինչը գրեթե կրկնակի գերազանցում է ԵԿԲ-ի՝ 2%-ի թիրախային ցուցանիշը։
«Էներգակիրների գները շարունակում են աճել՝ ստեղծելով գնաճի աճի ռիսկեր, ինչպես նաև տնտեսական աճի դանդաղման ռիսկեր», – նշվում է ԵԿԲ-ի հայտարարության մեջ։ «Թեև էներգետիկ ցնցման ամբողջական հետևանքները դեռևս ի հայտ են գալիս, հիմնական գնաճը առայժմ մնում է համեմատաբար կայուն, իսկ աշխատավարձերի մասով էական փոփոխություններ դեռևս չեն նկատվում»։
Բանկը հավելել է, որ ունի բավարար հնարավորություններ՝ հաղթահարելու ներկայիս բարձր անորոշությունը, և որ դրամավարկային քաղաքականության հարցում կշարունակի առաջնորդվել «տվյալների վրա հիմնված և յուրաքանչյուր նիստի արդյունքներով որոշումներ կայացնելու» մոտեցմամբ։
Պատերազմը նաև սրել է եվրոգոտու պարտատոմսերի շուկայում առկա ճգնաժամը, հատկապես Ֆրանսիայում։ Այստեղ ֆիսկալ մտահոգությունները և քաղաքական անկայունությունը հանգեցրել են նրան, որ վերջին մեկ տարվա ընթացքում երկրի 10-ամյա պարտատոմսերի եկամտաբերությունն աճել է 147 բազիսային կետով (1,47 տոկոսային կետով)՝ հասնելով 4,90%-ի։
Նույն ժամանակահատվածում Գերմանիայի 10-ամյա պարտատոմսերի (որոնք համարվում Հինգշաբթի օրվա որոշումը կայացվել է Քրիստին Լագարդի կողմից ԵԿԲ նախագահի պաշտոնից հեռանալու մասին հայտարարությունից ընդամենը մի քանի ժամ անց՝ իր ութամյա ժամկետի լրանալուց ութ ամիս առաջ։
Այս քայլը Էմանուել Մակրոնին հնարավորություն կտա օգնել Լագարդի իրավահաջորդի ընտրությանը ապրիլին կայանալիք Ֆրանսիայի նախագահական ընտրություններից առաջ, որոնցում ծայրահեղ աջակողմյան առաջատար Մարին Լը Պենը սպառնում է հաղթել։
Լագարդը, որը Ֆրանսիայի նախկին ֆինանսների նախարար է, ըստ լուրերի համարվում է Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի հաջորդ նախագահի պաշտոնը։ Reuters-ը այս ամսվա սկզբին հայտնել էր, որ նրա նշանակման մասին կարող է հայտարարվել նոյեմբերին։
Լագարդը այսօր կեսօրին Ֆրանկֆուրտում կայանալիք մամուլի ասուլիսում կհանդիպի լրագրողների հետ։
Բաց մի թողեք
Եվրահանձնաժողովը բացառել է ՌԴ գազի գնման արգելքի չեղարկումը խաղաղ բանակցությունների ժամանակ
ԵՄ գործարար համայնքի ղեկավարը զգուշացնում է՝ չկենտրոնանալ Չինաստանի առևտրային հավելուրդի վրա
Ալիևի երևակայած հարուստ Ադրբեջանը միլիարդավոր դոլարների պետպարտք ունի