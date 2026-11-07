«Չգիտեմ՝ սա հանգստացրե՞լ է, թե՞ անհանգստացրել է նրանց». Եվրոպական դեսպանները հարցաքննում են Լե Պենին ճաշի ժամանակ

Աջ ծայրահեղ թեկնածուն Ֆրանսիայի հարևան երկրների դեսպաններին տեղեկացրել է իր ԵՄ օրակարգի մասին։
ՓԱՐԻԶ — Փարիզում տեղակայված եվրոպացի դեսպանների խումբը չորեքշաբթի օրը ճաշի ժամանակ հարցաքննել է Մարին Լե Պենին Ֆրանսիայի և ԵՄ-ի վերաբերյալ նրա ծրագրերի մասին, հայտնել են հանդիպման մասին անմիջականորեն տեղյակ չորս պաշտոնյաներ։
Պաշտոնյաները հայտնել են, որ շքեղ նեոդասական «Բոարնե» հյուրանոցում, որտեղ մի ժամանակ ապրում էր Նապոլեոնի խորթ որդին, իսկ այժմ՝ Գերմանիայի դեսպանի նստավայրը մայրաքաղաքում, ճաշը հիմնականում քննարկվել է Լե Պենի ապագա ԵՄ օրակարգը։
Լե Պենը, որը 2027 թվականի ընտրություններում վստահորեն առաջատար է հարցումներում, խոստացել է Բրյուսելում պայքարել ԵՄ ինստիտուտները կրճատելու, Եվրոպական հանձնաժողովը քարտուղարության վերածելու համար, որը այլևս որևէ իրավասություն չի ունենա արտաքին քաղաքականության, ներքին անվտանգության կամ առողջապահության հարցերում, և կտրուկ կրճատել Ֆրանսիայի ներդրումը ԵՄ բյուջեում։
Ֆրանսիայի մայրցամաքային տարածքի հետ սահմանակից ութ երկրների՝ Գերմանիայի, Իսպանիայի, Բելգիայի, Իտալիայի, Լյուքսեմբուրգի, Շվեյցարիայի, Մոնակոյի և Անդորրայի դեսպանների խումբն արդեն սեպտեմբերին հանդիպել էր նախագահի պահպանողական թեկնածու Բրունո Ռետայոյի հետ։ Առաջիկա ամիսներին նրանք նախատեսում են իրենց դեսպանատներում հանդիպումներ անցկացնել նախագահի մյուս հավակնորդների, այդ թվում՝ ծայրահեղ ձախ թեկնածու Ժան-Լյուկ Մելանշոնի հետ։
«Չգիտեմ՝ դա նրանց հանգստացրե՞ց, թե՞ անհանգստացրեց», — ասաց Մարին Լը Պենի խորհրդականներից մեկը, ով ուղեկցում էր նրան ճաշի ժամանակ։ «Հստակ է մեկ բան. այժմ նրանք կարող են իրենց մայրաքաղաքներ զեկուցել այն մասին, թե ինչ է մտադիր անել «Ազգային միավորում» (National Rally) կուսակցությունը», — հավելեց խորհրդականը։
Լը Պենին հիմնականում հարցեր էին ուղղում ԵՄ-ի կրճատմանն ուղղված նրա ծրագրերի, երկկողմ հարաբերությունների, ինչպես նաև ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի՝ միջանկյալ ընտրություններում կրած ծանր պարտության վերաբերյալ։
Թեև նախկինում «Ազգային միավորումը» սատարում էր Թրամփին, կուսակցությունը աստիճանաբար հեռացել է ԱՄՆ նախագահից։ Կուսակցության ներկայացուցիչ Ժորդան Բարդելլան չորեքշաբթի օրը հայտարարեց, որ ընտրությունների արդյունքները չեն ազդել իրենց կուսակցության վրա՝ նշելով, որ Թրամփի ժողովրդականությունը նվազել է Մերձավոր Արևելքում ընթացող պատերազմի և դրա տնտեսական հետևանքների պատճառով։
Լը Պենը նաև հանդես է գալիս միգրացիայի նկատմամբ ավելի կոշտ մոտեցման օգտին, ինչը ենթադրում է սահմանային ավելի խիստ ստուգումներ։ Սա կարող է ազդել այն երկրների վրա, որոնց դեսպանների հետ նա հանդիպել էր չորեքշաբթի օրը. բացառությամբ Անդորրայի և Մոնակոյի, այդ բոլոր երկրները Շենգենյան գոտու՝ ազատ տեղաշարժի տարածքի մաս են կազմում։
«Ընդհանուր հետաքրքրություն կա առ այն, թե ինչ դիրքորոշում կունենա նա փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող առանցքային հարցերի և այն համագործակցության վերաբերյալ, որի շուրջ մենք աշխատում ենք Ֆրանսիայի հետ», — նշեց մասնակից երկրներից մեկի դիվանագետը։
«Շատ անկեղծ զրույց էր։ Նա նրանց ասաց այն, ինչ ասում է ամենուր, և հնարավորություն ունեցավ մի շարք թեմաների շուրջ ավելի մանրամասն խոսել, քան դա կաներ հեռուստատեսությամբ», — նշեց նույն խորհրդականը՝ հավելելով, որ Լը Պենը պարբերաբար հանդիպում է դեսպանների հետ։
Դեռևս դեկտեմբերին Լը Պենը և նրա տեղակալ Ժորդան Բարդելլան հանդիպել էին նաև ԱՄՆ դեսպան Չարլզ Քուշների հետ։ Ծայրահեղ աջ քաղաքական գործիչները նաև հող են նախապատրաստում ընտրություններում հնարավոր հաղթանակի համար՝ հանդիպումներ ունենալով ֆրանսիական խոշոր բիզնեսի ներկայացուցիչների հետ։
Բաց մի թողեք
Եվրոպան մերժում է ԱՄՆ-ի փորձերը՝ Ռուսաստանի հետ գործարքի շրջանակներում ստեղծելու «անվտանգության նոր ճարտարապետությունը»
Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածու Մելանշոնն՝ ընդդեմ Բրյուսելի. նախընտրական ծրագիրը ենթադրում է առճակատում
Քննարկվել է Ուկրաինային անվտանգության երաշխիքների տրամադրման հարցը