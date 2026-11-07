Երկու փուչիկների պատմություն։ Արհեստական ​​բանականության փուչիկը կփչացնի Եվրոպան, երբ պայթի։ Ինչո՞ւ է Բրյուսելը փչում այն

Միացե՛ք Kellen Europe-ին՝ բացառիկ նախաճաշի քննարկման համար, թե ինչն է դարձնում կոլեկտիվ պաշտպանությունը արդյունավետ։ Փոխանակե՛ք տեսակետներ կորպորատիվ և հասարակայնության հետ կապերի ավագ մասնագետների հետ։
Հետաքրքրվա՞ծ եք մասնակցել։ Կապվե՛ք։ Սա լավագույն ժամանակներն են, սա վատագույն ժամանակներն են։
Սա նաև ամենասարսափելին է։ Կլիմայի փոփոխության, ներքին խռովությունների և Ռուսաստանի հետ հնարավոր պատերազմի հետ մեկտեղ Եվրոպան բախվում է պարտատոմսերի շուկայի ճգնաժամի, որը մտահոգիչ նմանություն ունի անցյալ տասնամյակի եվրոգոտու փլուզման հետ։
Սակայն մեկ ռիսկ, հավանաբար, գերազանցում է մյուս բոլորին՝ արհեստական բանականությունը։ Բայց ոչ այն պատճառներով, որոնք կարծում են ԵՄ առաջնորդները։
Մեզանից նրանց համար, ովքեր (բախտ չունեն) աշխատել «Բրյուսելի փուչիկում», գործնականում ընդունված է, որ արհեստական բանականությունը արմատապես փոխակերպող տեխնոլոգիա է, որը գտնվում է մարդկային բանականությունը գերազանցելու և, եթե զգույշ չլինենք, մեզ բոլորիս ոչնչացնելու շեմին։
«Մենք կարծում էինք… որ արհեստական բանականությունը կմոտենա մարդկային բանականությանը միայն մոտավորապես 2050 թվականին», – անցյալ տարվա մայիսին ասել էր Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը: «Հիմա մենք ակնկալում ենք, որ սա տեղի կունենա արդեն հաջորդ տարի»։
Այսպիսով, Skynet-ին մնացել է ընդամենը վեց շաբաթ
Խնդիրը միայն այն չէ, որ այս պնդման համար ապացույցներ չկան: Իրականում, Հանձնաժողովն ինքը հետագայում խոստովանեց, որ իր նախագահի կանխատեսումը (կամ գուցե դա մարգարեություն էր) հիմնականում հիմնված էր Nvidia-ի Ջենսեն Հուանգի, OpenAI-ի Սեմ Ալտմանի և Anthropic-ի Դարիո Ամոդեյի՝ ամերիկացի միլիարդատերերի հայտարարությունների վրա, ովքեր, ակնհայտորեն, ոչ մի կերպ չեն կարող օգտվել իրենց սեփական տեխնոլոգիաների գովազդից։
Խնդիրը միայն այն չէ, որ արհեստական բանականության վտանգները չափազանցված են: Մինչդեռ արհեստական բանականությունը ազդում է աշխատանքի բազմաթիվ տեսակների վրա և նվազեցնում է որոշ ծառայությունների ոլորտներում վարձույթը, «աշխատանքային ապոկալիպսիսի» մասին նախազգուշացումները խորապես սխալ են ապացուցվել։ Վերջերս «Էկոնոմիստ» թերթը գնահատել է, որ արհեստական բանականությունը ԱՄՆ-ում ստեղծել է մեկ միլիոն աշխատատեղ՝ գերազանցելով տեխնոլոգիայի պատճառով կորցրած 200,000 աշխատատեղը, և որը «թվում է, թե ավելին է, քան բավարար է ցածր վարձատրությունը փոխհատուցելու համար»։
Ավելի շուտ, արհեստական բանականության խթանման հիմնական խնդիրը, որը ֆոն դեր Լեյենը կրկնեց այս շաբաթվա մեկ այլ ելույթում, այն է, որ այն սրում է շատ ավելի հրատապ վտանգ՝ ԱՄՆ բաժնետոմսերի բարձր գնահատականները, որոնք մեծապես պայմանավորված են ներդրողների անզուսպ խանդավառությամբ արհեստական բանականության նկատմամբ։
Ֆոն դեր Լեյենի կանխատեսումը մարդկային մակարդակի արհեստական բանականության անխուսափելիության մասին «խարխլում է Եվրոպայի հեղինակությունը որպես գիտական գիտելիքների հուսալի և վստահելի աղբյուր», – անցյալ տարվա նոյեմբերին Հանձնաժողովի ղեկավարին ուղղված բաց նամակում գրել են արհեստական բանականության ավելի քան 70 առաջատար մասնագետներ։ «Սա հատկապես այդպես է զգալի սպեկուլյատիվ պղպջակի պայմաններում, որին նպաստում է անհիմն արհեստական բանականության մասին աղմուկը»։
Այլ կերպ ասած, Բրյուսելի պղպջակը կարող է վտանգավոր կերպով փչել մեկ այլ։
Վախից պայթող
Մեկ տարի անց այս տեսակի վարքագծի ռիսկերը գնալով ավելի ակնհայտ են դառնում։
Իրոք, այս շաբաթվա տեխնոլոգիական շուկաների աճը ենթադրում է, որ շատ ներդրողներ վերջապես հասկացել են, որ արհեստական բանականության ընկերությունների շրջանառու ֆինանսավորումը, արտահաշվեկշռային պարտավորությունները և տվյալների կենտրոնների վրա պարտքային հսկայական ֆինանսավորումը իրականում մեծ ռիսկ են, այլ ոչ թե ապագա մեգա-շահույթների անխուսափելի տոմս։
Այս վախերը ընդգծելով՝ հազիվ մեկ ամիս է անցնում, որ Եվրոպայի ֆինանսական կայունությունն ապահովելու համար պատասխանատու հաստատությունը չի զգուշացնում, որ Ամերիկայի արհեստական բանականության հանդեպ մոլուցքը կարող է Եվրոպան և աշխարհը հասցնել տնտեսական աղետի եզրին։
Հուլիսին Եվրոպական կայունության մեխանիզմը հայտնեց, որ ԱՄՆ ակտիվների «կտրուկ վերագնահատումը» կարող է «մշտապես խոցել» Եվրոպայի տնտեսությունը։ Օգոստոսին ԵԿԲ տնտեսագետները եկան «մտահոգիչ եզրակացության», որ «ֆոնդային շուկայի ներկայիս գնահատականների շտկումը հավանական է», և որ դա «ծանր հետևանքներ» կունենա եվրոպական բաժնետոմսերի, ֆինանսավորման պայմանների և զբաղվածության համար։ Եվ ընդամենը անցյալ ամիս Արժույթի միջազգային հիմնադրամը զգուշացրեց, որ «արհեստական բանականության հետ կապված հեռանկարների վերագնահատումը» կարող է «գլոբալ հետևանքներ» ունենալ, այդ թվում՝ Եվրոպայում։
Ակնհայտ է, որ այս բոլոր կազմակերպությունները շեշտում են, որ վերջին տարիներին Եվրոպան ավելի խոցելի է դարձել ԱՄՆ ֆոնդային շուկայի փլուզման նկատմամբ։ Սա պայմանավորված է երեք պատճառով։
Նախ, ԱՄՆ բաժնետոմսերի ընդհանուր արժեքը մոտ է ռեկորդային բարձրակետին։ ԱՄՆ ֆոնդային շուկայի կապիտալիզացիան այժմ համարժեք է Ամերիկայի ՀՆԱ-ի 230%-ին, համեմատած 2000 թվականի (խիստ վնասակար) «դոթ-քոմ» փլուզումից առաջ եղած 150%-ի հետ։ Այլ կերպ ասած, կա ավելի մեծ փուչիկ, որը պետք է պայթի։
Երկրորդ, վերջին մի քանի տարիների ընթացքում եվրոպացի ներդրողները կուտակվել են ԱՄՆ բաժնետոմսերի մեջ։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի տվյալներով՝ եվրոգոտու երկրների կողմից ԱՄՆ բաժնետոմսերի պաշարները (որպես ընդհանուր արտասահմանյան ներդրումային ակտիվների համամասնություն) 2022 թվականի հունիսի 20%-ից աճել են մինչև այսօր ավելի քան 30%։ ԵԿԲ-ն գնահատում է, որ եվրոպական տնային տնտեսությունները կարող են ենթարկվել 440 միլիարդ եվրոյի ամերիկյան տեխնոլոգիական բաժնետոմսերի՝ «առանց պարտադիր կերպով գիտակցելու դրանց հետ կապված կենտրոնացման ռիսկը»։
Բաց մի թողեք
Բրյուսելը 2027 թվականի համար սահմանում է օրենսդրական հակիրճ օրակարգ
ԵՄ-ն որոշել է հետաձգել նավթի, գազի և ածխի ներմուծման համար բնապահպանական պահանջների կիրառումը
Եվրոպայում ռումբերի տեղադրման մասին հաղորդումների ալիք է բարձրացել