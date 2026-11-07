Բրյուսելը 2027 թվականի համար սահմանում է օրենսդրական հակիրճ օրակարգ

Բրյուսելը առաջնահերթություն է տալիս մրցունակությանն ու կարգավորումների կրճատմանը՝ միաժամանակ հետ կանչելով կասեցված առաջարկները և չեղարկելով հնացած կանոնները։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Եվրոպական հանձնաժողովը կրճատում է 2027 թվականի իր օրենսդրական հավակնությունները՝ առաջնահերթություն տալով մրցունակությանը, կարգավորումների կրճատմանը և տնտեսական անվտանգությանը, քանի որ մոտենում է ավարտին Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի պաշտոնավարման երկրորդ ժամկետը։
Ըստ ԵՄ-ի տարեկան աշխատանքային ծրագրի և դրան կից հավելվածների՝ ԵՄ-ն նպատակ ունի ամրապնդել միասնական շուկան, կրճատել վարչարարական խոչընդոտները, արդիականացնել արդյունաբերությունը և ուժեղացնել պաշտպանական կարողությունները՝ աշխարհաքաղաքական աճող ռիսկերի և տնտեսական անորոշության պայմաններում։
Չորեքշաբթի օրը Հանձնաժողովը հրապարակեց ծրագրի և հավելվածների վերջնական տարբերակը։
«ԵՄ-ն պետք է պահպանի սեփական ուղին կերտելու կարողությունը», — նշում են Հանձնաժողովում՝ հավելելով, որ «անկախությունը մեր առաջնահերթությունն է Եվրոպայի տնտեսության համար»։
Սակայն, քանի որ գործող նախաձեռնությունները (օրինակ՝ «Արդյունաբերական արագացուցիչի մասին» օրենքը) բախվում են հետաձգումների, Բրյուսելը կենտրոնանում է արդեն իսկ մշակման փուլում գտնվող օրենսդրական ակտերի ընդունման վրա։
Միաժամանակ, դուրս են բերվում այն առաջարկները, որոնք ընդունվելու որևէ շանս չունեն, ինչպես նաև՝ մի շարք հնացած կանոնակարգեր։ Դրանց թվում է, օրինակ, կարգավորումը, որը վերաբերում էր կարագի պաշարների վաճառքին դեռևս վաղուց գոյությունը դադարեցրած Խորհրդային Միությանը։
Ստորև ներկայացված են աշխատանքային ծրագրի հիմնական նախաձեռնությունները, որոնք պետք է հրապարակվեն չորեքշաբթի օրը.
Եվրոպական հանձնաժողովը պաշտոնապես հրաժարվում է էներգետիկայի հարկման համակարգը բարեփոխելու իր անհաջող փորձից՝ այն ներառելով օրենսդրական նախաձեռնությունների չեղարկման իր տարեկան ցանկում։
Էներգետիկայի հարկման վերաբերյալ 2021 թվականի դիրեկտիվի բարեփոխումը նպատակ ուներ փոփոխել ԵՄ հարկային կանոնները՝ ապահովելու, որ էլեկտրաէներգիան հարկվի ավելի ցածր դրույքաչափով, քան հանածո վառելիքը. գաղափարը էներգիայի ավելի մաքուր աղբյուրների օգտագործումը խթանելն էր։ Սակայն անդամ երկրները հինգ տարվա ընթացքում այդպես էլ չկարողացան համաձայնության գալ այս միջոցառման շուրջ, քանի որ այն կարող էր ստիպել որոշ երկրների բարձրացնել բենզինի, դիզելային վառելիքի և բնական գազի հարկերը։
Աշխատանքային ծրագիրը նաև թվարկում է 2027 թվականին սպասվող նոր օրենսդրությունը, այդ թվում՝ էներգետիկայի «պարզեցման փաթեթը»՝ 2030 թվականից հետո նախատեսված շրջանակի հետ միասին՝ կլիմայի և էներգետիկայի օրենքների բարեփոխումների մի շարք՝ ԵՄ 2040 թվականի կլիմայական նպատակներին հասնելու համար: Փաստաթղթում չի բացատրվում, թե ինչ է անելու այս պարզեցման փաթեթը։
Այլ ուշագրավ միջոցառումների թվում են՝ մաքուր ջերմության շուկայի մեխանիզմը՝ ջերմային պոմպերի ներդրմանը աջակցելու համար, կարևորագույն հումքի վերաբերյալ Եվրոպական կորպորացիան՝ մաքուր էներգիայի, պաշտպանության և տեխնոլոգիաների ոլորտում անհրաժեշտ մետաղներ գնելու և կուտակելու համար, ժամանակավոր պետական օգնության շրջանակի վերանայում՝ էներգիայի բարձր գներից առավել տուժած ոլորտներին օգնելու համար, և ծանր բեռնատար մեքենաների համար CO2 ստանդարտների վերանայումը։
Եվրոպական հանձնաժողովը պաշտոնապես հետ կկանչի կանաչ լվացման դեմ պայքարի խոշոր օրենքը։
2023 թվականի մարտին առաջարկված «Կանաչ պահանջների մասին» հրահանգը նախատեսված էր լրացնելու ԵՄ «Սպառողներին կանաչ անցման համար լիազորելու» հրահանգը, որը սեպտեմբերին ավելի խիստ կանոններ էր մտցրել շրջակա միջավայրի պահանջների համար՝ ընկերություններին ասելով, թե ինչպես ապացույցներ ներկայացնել իրենց կանաչ պահանջների համար։
Սակայն այն հետաձգվեց 2025 թվականի հունիսին՝ Հանձնաժողովի և ԵՄ կառավարությունների միջև ընկերությունների համար չափազանց չափազանց հաշվետվողականության պարտավորությունների վերաբերյալ լուրջ անհամաձայնությունից հետո: Հանձնաժողովը նշել է, որ գործը «հավանաբար չի ապահովի աջակցություն» անդամ երկրների շրջանում «ողջամիտ ժամկետում»։
Եվրոպական հանձնաժողովը հետ կկանչի ֆինանսական տվյալների հասանելիության վերաբերյալ իր առաջարկած կարգավորումը: FIDA-ն, ինչպես հայտնի է առաջարկը, երրորդ կողմերին հասանելիություն կտար ապահովագրողների, ակտիվների կառավարիչների, կենսաթոշակային ֆոնդերի և այլ ֆինանսական ծանրքաշային կազմակերպությունների կողմից պահվող ֆինանսական տվյալներին:
Առաջարկը նպատակ ուներ բացելու միության ֆինանսական տվյալների ներուժը և խթանելու ֆինտեխ (ֆինանսական տեխնոլոգիաների) ոլորտում նորարարությունները։ Սակայն ավանդական ֆինանսական ընկերությունները, հատկապես ապահովագրականները, մերժեցին այն և ամեն առիթով պահանջում էին հետ կանչել առաջարկը։ Ֆինանսական ծառայությունների հարցերով հանձնակատար Մարիա Լուիս Ալբուկերկեն պաշտպանեց նախաձեռնությունը՝ ներկայացնելով այն որպես մրցունակության վերականգնման առանցքային տարր, և առնվազն մեկ անգամ փրկեց այն Հանձնաժողովի կողմից իրականացվող՝ պարզեցմանն ուղղված կրճատումներից։
2027 թվականի առաջին եռամսյակում Հանձնաժողովը կներկայացնի բանկային ոլորտի պարզեցմանն ու մրցունակության բարձրացմանն ուղղված փաթեթ։ Միաժամանակ, այն հետ է կանչում տասը տարի առաջ ներկայացված՝ Ավանդների ապահովագրման եվրոպական համակարգի վերաբերյալ առաջարկը, որի շուրջ ԵՄ կառավարությունները համաձայնության չէին եկել։
Եվրոպական հանձնաժողովը 2027 թվականի կեսերին նախատեսում է ներկայացնել թվային փոխակերպման նոր փաթեթ, որի օրակարգում ընդգրկված են նաև կանոնակարգերի պարզեցման և հեղինակային իրավունքի հարցերը։
Այս ծրագիրը շարունակում է արդեն իսկ ընթացքի մեջ գտնվող պարզեցման գործընթացը։ Հանձնաժողովի 2025 թվականի «Թվային համապարփակ փաթեթը» (Digital Omnibus) առաջարկում էր փոփոխություններ կատարել արհեստական բանականությանը (ԱԲ), տվյալներին և կիբերանվտանգությանը վերաբերող կանոններում. ԱԲ-ի հետ կապված պարզեցման միջոցառումն ուժի մեջ է մտել հուլիսին։
Տվյալների պահպանման (data retention) հարցի առնչությամբ Հանձնաժողովը նախկինում նշել էր, որ մինչև տարեվերջ կարող է պատրաստ լինել համաեվրոպական մակարդակի առաջարկ։ Այժմ աշխատանքային ծրագրում նշվում է, որ կիրականացվի «տվյալների պահպանման կանոնների ազդեցության լրացուցիչ գնահատում ԵՄ մակարդակով՝ հաջորդ տարի հետագա քայլեր ձեռնարկելու նպատակով»։ Բացի այդ, կվերանայվեն քաղաքական գովազդի թափանցիկության կանոնները (որոնց պատճառով Google-ն ու Meta-ն դադարեցրել էին քաղաքական գովազդների ցուցադրումը ԵՄ-ում)։
Հանձնաժողովի փաստաթղթում ասվում է, որ Բրյուսելը կփնտրի տրանսպորտային կանոնները պարզեցնելու ուղիներ՝ հղում անելով ֆոն դեր Լեյենի կողմից արդեն հայտարարված տրանսպորտային պարզեցման փաթեթին, և կվերանայի ծանր բեռնատար մեքենաների համար CO2 չափորոշիչները: Այդ 2027 թվականի պարզեցման փաթեթի շրջանակներում այն նաև նախատեսում է չեղյալ համարել 1990 թվականի կանոնակարգը, որը վերաբերում էր ճանապարհային բեռնափոխադրումների շուկայում ճգնաժամերի ժամանակ ձեռնարկվելիք միջոցառումներին։
Այն նաև պարտավորվում է պաշտպանել նավարկության ազատությունը և ծովային անվտանգությունը Հորմուզի նեղուցում և Բաբ ալ-Մանդաբում՝ Մերձավոր Արևելքի և Կարմիր ծովի տարածաշրջանում կայունությունը վերականգնելու ավելի լայն ջանքերի շրջանակներում։
Հանձնաժողովը ցանկանում է քանդել ԵՄ միասնական շուկայի ներսում առկա խոչընդոտները և քննարկում է նոր միջոցառումներ՝ անդամ երկրների կողմից միջսահմանային առևտրի համար խոչընդոտներ մտցնելը կանխելու համար: Այն նաև խոստանում է լուծել այսպես կոչված տարածքային մատակարարման սահմանափակումները, որոնք հանգեցնում են սպառողական ապրանքների գների տատանումների ամբողջ ԵՄ տարածքում։
Բյուրոկրատական քաշքշուկների կրճատումը մեկ այլ առաջնահերթություն է: Բրյուսելը նախատեսում է «Ոսկեզօծման դեմ պայմանագիր» կնքել՝ կանխելու համար ԵՄ կառավարությունների կողմից եվրոպական օրենսդրությունը ներդնելիս ավելորդ պահանջներ ավելացնելը։ Այն նաև ցանկանում է ներդնել նման բեռը վերանայելու և վերացնելու մեխանիզմ, միաժամանակ 2027 թվականի երրորդ եռամսյակում առաջարկելով նոր միջոցառումներ՝ ռազմավարական նշանակության նախագծերի թույլտվությունների տրամադրումը արագացնելու համար։
Բրյուսելը մերժում է մի շարք անորոշ առաջարկներ, այդ թվում՝ օդային երթևեկության համար նախատեսված տեղերի հատկացման և եվրոպական բանկային ավանդների ապահովագրության սխեմայի վերաբերյալ։ Դրանցից շատերը տարիներ շարունակ սպասման մեջ են։
Եվ, մաքրելով իրավիճակը, Հանձնաժողովը կչեղարկի մի քանի հնացած միջոցառումներ, ինչպիսիք են Խորհրդային Միությանը միջամտության կարագի հատուկ վաճառքի մասին կանոնակարգը։
Բաց մի թողեք
Երկու փուչիկների պատմություն։ Արհեստական բանականության փուչիկը կփչացնի Եվրոպան, երբ պայթի։ Ինչո՞ւ է Բրյուսելը փչում այն
Մերցի լռությունը սրում է Քրիստոնեա-դեմոկրատների ներքին պայքարը նախագահի պաշտոնի շուրջ
ՄԱԿ-ի փորձագետները զգուշացնում են խոշոր տեխնոլոգիական ընկերությունների ազդեցության մասին Իռլանդիայի թվային վերահսկողության վրա