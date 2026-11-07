Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածու Մելանշոնն՝ ընդդեմ Բրյուսելի. նախընտրական ծրագիրը ենթադրում է առճակատում

Ըստ նախագահական ընտրությունների համար ներկայացված հարթակի՝ ծայրահեղ ձախ առաջնորդի՝ Ֆրանսիայի վերաբերյալ ծրագիրը «պահանջելու է առճակատում եվրոպական կառույցների հետ»։
ՓԱՐԻԶ — Ֆրանսիացի ձախակողմյան նախագահի թեկնածու Ժան-Լյուկ Մելանշոնը ձգտում է ԵՄ կանոնների արմատական վերանայման, ինչը նրան կդնի Բրյուսելի հետ բախման ուղու վրա։
Ծայրահեղ ձախ առաջնորդը, ում վարկանիշը հարցումներում վերջերս աճել է՝ ընդառաջ 2027 թվականի ընտրություններին, ուրբաթ օրը ներկայացրեց իր նախագահական ծրագիրը։ Այն ներառում է մի շարք միջոցառումներ, որոնք նպատակ ունեն հիմնովին վերանայել ԵՄ օրակարգը։ Մելանշոնը նաև հայտարարեց, որ ընտրվելու դեպքում չի ենթարկվի ԵՄ գործող այն կանոններին, որոնք կխոչընդոտեն իր ծրագրի իրականացմանը։
Առաջարկելով Եվրոպայի համար «նոր համաձայնագիր» (new deal)՝ Մելանշոնը նախատեսում է վերանայել պայմանագրերը, հրաժարվել ԵՄ կանոնակարգերի առանցքային դրույթներից (այդ թվում՝ պարտքի և դեֆիցիտի սահմանափակումներից), կասեցնել մրցակցային կանոնները հանրային ծառայությունների ոլորտում (ինչպիսիք են էներգետիկան, տրանսպորտը և հեռահաղորդակցությունը), ինչպես նաև մեղմացնել պետական օժանդակությանը վերաբերող օրենքները։
«Մենք անհապաղ կիրականացնենք մեր ծրագիրը ազգային մակարդակով։ Հետևաբար, սա կպահանջի առճակատում եվրոպական կառույցների հետ», — նշվում է Մելանշոնի «Անհնազանդ Ֆրանսիա» (La France insoumise) շարժման մանիֆեստում։ «Սա նաև նշանակում է, որ անհրաժեշտության դեպքում մենք չենք ենթարկվի այն կանոններին, որոնք խոչընդոտում են մեզ»։
«Մեր տրամաբանությունը պարզ է։ Քանի դեռ պայմանագրերի փոփոխման շուրջ համաձայնություն ձեռք չի բերվել, մենք բանակցում ենთ գործընկերների հետ և, զուգահեռաբար, չենք ենթարկվում […] խոչընդոտող կանոններին։ Եթե համաձայնության հասնենք, այն կդրվի հանրաքվեի», — ավելացվում է մանիֆեստում։
Այս առաջարկները, որոնք արձագանքում են Մելանշոնի ավելի վաղ արած հայտարարություններին, հավանաբար կհանդիպեն կոշտ դիմադրության Եվրոպական խորհրդում Ֆրանսիայի գործընկերների կողմից, որտեղ ներկայումս գերակշռում են ավելի պահպանողական առաջնորդները։
Մանիֆեստում նաև նշվում է, որ Եվրոպական կենտրոնական բանկը (ԵԿԲ) պետք է «դրվի ժողովրդավարական վերահսկողության տակ և ուղղվի էկոլոգիական ու սոցիալական անցման ֆինանսավորմանը»։ Ավելի վաղ այս տարի Մելանշոնը քննադատությունների տարափի արժանացավ՝ հայտարարելով, որ «կայրի» Ֆրանսիայի պետական պարտքի այն զգալի մասը, որը գտնվում է ԵԿԲ-ի տնօրինության տակ, ինչը երկրում լայն քննարկումների տեղիք տվեց։
Ֆրանսիան այն երկրների շարքում է, որոնք ամենից ծանր են տուժել փոխառությունների արժեքի համաշխարհային աճից։ Բացի այդ, երկրի ֆինանսական վիճակը սահմանափակում է կառավարության հնարավորությունները՝ մեղմելու վառելիքի և պարենամթերքի թանկացման հետևանքները, ինչը մաս է կազմում մայրցամաքում առկա կյանքի ծախսերի աճի ավելի լայն ճգնաժամի։
Պետական պարտքի՝ ՀՆԱ-ի 117,5%-ին հասնելու և բյուջետային դեֆիցիտի՝ 5%-ից բարձր լինելու պայմաններում ֆինանսական խնդիրները դարձել են ընտրողների համար հիմնական մտահոգություններից մեկը։ Նախագահի թեկնածուները խնդրի լուծման արմատապես տարբեր մոտեցումներ են առաջարկում։
Լը Պենը փորձել է ներկայանալ որպես տնտեսության պատասխանատու կառավարիչ, ով չի վախենում ծախսերի կրճատումներից, թեև քննադատները նրա ծրագիրը որակում են «չափազանց լավատեսական», իսկ հիմնական խոստումների համար ֆինանսավորման աղբյուրները դեռևս առկա չեն։ Կենտրոնամետ թեկնածուները, օրինակ՝ նախկին վարչապետ Էդուար Ֆիլիպը, տնտեսական և ֆինանսական հարցերում հանդես են գալիս որպես ողջամտության ձայն, սակայն նրանց դժվարությամբ է հաջողվում աջակցություն ձեռք բերել։
Բաց մի թողեք
Եվրոպան մերժում է ԱՄՆ-ի փորձերը՝ Ռուսաստանի հետ գործարքի շրջանակներում ստեղծելու «անվտանգության նոր ճարտարապետությունը»
«Չգիտեմ՝ սա հանգստացրե՞լ է, թե՞ անհանգստացրել է նրանց». Եվրոպական դեսպանները հարցաքննում են Լե Պենին ճաշի ժամանակ
Քննարկվել է Ուկրաինային անվտանգության երաշխիքների տրամադրման հարցը