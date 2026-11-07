Ֆոն դեր Լեյենը կայցելի Սև ծով՝ մահացու անօդաչու թռչող սարքերի հարձակումների ֆոնին

Այցելությունը տեղի է ունենում այն բանից հետո, երբ առնվազն յոթ առևտրային նավ է խոցվել անօդաչու թռչող սարքերի կողմից, որոնցից շատերը կապում են Ռուսաստանի հետ։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը հաջորդ շաբաթ կայցելի Բուլղարիա և Ռումինիա՝ Սև ծովի նավերի վրա անօդաչու թռչող սարքերի մի շարք հարձակումներից հետո, որոնք սրել են անվտանգության լարվածությունը ՆԱՏՕ-ի արևելյան թևի երկայնքով։
Ծրագրերին ծանոթ Եվրոպական հանձնաժողովի երեք պաշտոնյաների խոսքով՝ ֆոն դեր Լեյենը, սպասվում է, որ կայցելի երկու երկրներ՝ նախքան Թուրքիայում կայանալիք COP կլիմայական գագաթնաժողովին մասնակցելը։ «Այժմ սա աշխարհի ամենամահացու նավագնացության ուղին է», – ասել է պաշտոնյաներից մեկը, ում անանունությունը չի տրամադրվել՝ անվտանգության հետ կապված ծրագրերի մասին խոսելու համար։
Անցյալ ամիս Սև ծովում առնվազն յոթ առևտրային նավ է խոցվել անօդաչու թռչող սարքերի կողմից, որի հետևանքով զոհվել է երկու նավաստի, իսկ առնվազն 25-ը անհետ կորել են։ Ռումինիան Ռուսաստանին մեղադրում է այդ հարձակումների համար, որոնք Ուկրաինայում պատերազմի բռնությունը վտանգավոր կերպով մոտեցրել են ՆԱՏՕ-ի տարածքին։
Ռումինիան զգուշացրել է, որ հարվածները Մոսկվայի կողմից Ուկրաինայի դեմ աճող ագրեսիայի մի մասն են կազմում, մինչդեռ Բուլղարիան պաշտոնապես չի մեղադրել Մոսկվային՝ փոխարենը հղում անելով «արևելյան ուղղությունից» եկող անօդաչու թռչող սարքերին։
Անվտանգության մտահոգությունները հասան Բուլղարիայի ափեր ուրբաթ օրը, երբ տեղի բնակիչներից մեկը անօդաչու թռչող սարք հայտնաբերեց Շաբլա ափամերձ քաղաքի մոտ։ Թվում է, թե թռչող սարքը ափ է իջել ծովի կողմից, ասել է քաղաքապետ Մարիան Ժեչևը։ Անօդաչու թռչող սարքի ծագումը և այն, թե արդյոք այն կապված է առևտրային նավերի վրա վերջերս կատարված հարձակումների հետ, դեռևս պարզված չէ։
Հստակ չէ, թե արդյոք ֆոն դեր Լեյենին կուղեկցի որևէ մեկը, ինչպիսիք են Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան կամ ԵՄ արտաքին քաղաքականության ղեկավար Կայա Կալլասը։ Երկուշաբթի օրը Բուխարեստում նա կհանդիպի Ռումինիայի նախագահ Նիկուշոր Դանի և վարչապետ Լուկա Նիկուլեսկուի հետ։ Երեքշաբթի օրը նա Վառնայում կհանդիպի Բուլղարիայի վարչապետ Ռումեն Ռադևի հետ և կայցելի Նիկոլա Վապսարովի անվան ռազմածովային ակադեմիա։
Ծրագրերը մշակվել են այն ժամանակ, երբ ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները ուժեղացնում են Սև ծովի վերահսկողությունը առևտրային նավերի վրա հարձակումներից հետո։ Բուլղարական bTV հեռուստաալիքի փոխանցմամբ՝ երեքշաբթի օրը իտալական, բրիտանական և ամերիկյան հետախուզական ինքնաթիռներ են նկատվել տարածաշրջանում միաժամանակյա առաքելություններ իրականացնելիս, մինչդեռ Ֆրանսիան երկարաձգել է Ռումինիայում ծովային պարեկային ինքնաթիռի տեղակայումը։
Անվտանգության վատթարացող իրավիճակը նաև դիվանագիտական ջանքեր է գործադրում առևտրային նավագնացությունը պաշտպանելու համար։ Ատլանտայում շաբաթ օրը կայացած G20-ի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպման ժամանակ ելույթ ունենալով՝ ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն ասել է, որ Հնդկաստանը և Թուրքիան առաջարկություններ են ներկայացրել՝ օգնելու հացահատիկ տեղափոխող նավերին անվտանգ նավարկել Սև ծովում՝ Ռուսաստան-Ուկրաինա շարունակվող պատերազմի պայմաններում։
Բաց մի թողեք
Թրամփի «մեծ, գեղեցիկ» եվրոպական անվտանգության ծրագիրը չի համոզում Եվրոպային
ԵՄ-ն թիրախավորում է խոշոր ընկերություններին՝ բյուջետային համաձայնության հասնելու համար
ԵՄ բյուջեի շուրջ պայքարը կաթվածահար է անում Բրյուսելին՝ արհեստական ինտելեկտի չիպերի, Արկտիկայի և գյուղատնտեսության շուրջ