14/11/2026

EU – Armenia

Ֆոն դեր Լայենը կներկայացնի «հավակնոտ առաջարկ»՝ տեխնոլոգիական ինքնիշխանությունը ֆինանսավորելու համար

infomitk@gmail.com 14/11/2026 1 min read

Առաջարկը կներկայացվի ԵՄ առաջնորդների հաջորդ հանդիպմանը

Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը ուրբաթ օրը հայտարարեց, որ շուտով կներկայացնի «հավակնոտ առաջարկ»՝ ուղղված Եվրոպայի տեխնոլոգիական ինքնիշխանության ձգտման ֆինանսավորմանը։

Մայրցամաքը փորձում է նվազեցնել իր կախվածությունը ամերիկյան և չինական տեխնոլոգիաներից, սակայն եվրոպական տեխնոլոգիական ընկերությունները հաճախ տեղափոխվում են արտասահման, քանի որ հայրենիքում դժվարանում են ֆինանսավորում ներգրավել։

Դուբլինում ԵՄ առաջնորդների ոչ պաշտոնական հանդիպման ավարտին Ֆոն դեր Լայենը նշեց, որ տեսել է «այս բացը լրացնելու գաղափարներ առաջ քաշելու ընդհանուր կամք»։

«Մեր հաջորդ հանդիպման ժամանակ ես հանդես կգամ հավակնոտ առաջարկով», – շարունակեց նա։ ԵՄ առաջնորդները նախատեսում են կրկին հավաքվել նոյեմբերի 26-ին և 27-ին։

Հանձնաժողովն ավելի վաղ՝ այս տարի, արդեն ուրվագծել էր «ռազմավարական տեխնոլոգիական կապիտալի ներդրումային մեխանիզմի» (strategic tech equity capacity) ստեղծման ծրագրերը։ Փորձագետների կարծիքով՝ սա կարող է օգնել պահպանել առանցքային տեխնոլոգիական ակտիվները Եվրոպայում։

Սակայն այս հիմնադրամը զգալի աջակցության կարիք կունենա, հատկապես այնպիսի ժամանակահատվածում, երբ եվրոպական կառավարությունների միջև արդեն իսկ տարաձայնություններ կան ԵՄ-ի հաջորդ երկարաժամկետ բյուջեի շուրջ։ Փորձագետներից մեկն առաջարկել է սկսել 10 միլիարդ եվրոյից։

Բաց մի թողեք

1 min read

Եվրոպային «ավելի մեծ ձվեր» են պետք՝ Պուտինին դիմակայելու համար

14/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ երկրները կհայտարարեն Ռուանդայի հետ արտաքսման կենտրոնի մասին համաձայնագրի մասին

14/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուկրաինայի շուրջ բանակցությունների վերաբերյալ ԵՄ համաձայնագիրը ստվերում է թողնում Դուբլինում արհեստական ​​ինտելեկտի վրա կենտրոնացած գագաթնաժողովը

14/11/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Եվրոպային «ավելի մեծ ձվեր» են պետք՝ Պուտինին դիմակայելու համար

14/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփի պարտությունը, Ուկրաինայի խաղաղությունը՝ Եվրոպայի ճշմարտության պահը

14/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ֆոն դեր Լայենը կներկայացնի «հավակնոտ առաջարկ»՝ տեխնոլոգիական ինքնիշխանությունը ֆինանսավորելու համար

14/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բերնհեմը կանխատեսում է, որ ԵՄ-ի հետ հարաբերությունների վերագործարկման շուրջ բանակցությունները կձգվեն մինչև վերջին պահը

14/11/2026 infomitk@gmail.com