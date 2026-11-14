Ֆոն դեր Լայենը կներկայացնի «հավակնոտ առաջարկ»՝ տեխնոլոգիական ինքնիշխանությունը ֆինանսավորելու համար

Առաջարկը կներկայացվի ԵՄ առաջնորդների հաջորդ հանդիպմանը
Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը ուրբաթ օրը հայտարարեց, որ շուտով կներկայացնի «հավակնոտ առաջարկ»՝ ուղղված Եվրոպայի տեխնոլոգիական ինքնիշխանության ձգտման ֆինանսավորմանը։
Մայրցամաքը փորձում է նվազեցնել իր կախվածությունը ամերիկյան և չինական տեխնոլոգիաներից, սակայն եվրոպական տեխնոլոգիական ընկերությունները հաճախ տեղափոխվում են արտասահման, քանի որ հայրենիքում դժվարանում են ֆինանսավորում ներգրավել։
Դուբլինում ԵՄ առաջնորդների ոչ պաշտոնական հանդիպման ավարտին Ֆոն դեր Լայենը նշեց, որ տեսել է «այս բացը լրացնելու գաղափարներ առաջ քաշելու ընդհանուր կամք»։
«Մեր հաջորդ հանդիպման ժամանակ ես հանդես կգամ հավակնոտ առաջարկով», – շարունակեց նա։ ԵՄ առաջնորդները նախատեսում են կրկին հավաքվել նոյեմբերի 26-ին և 27-ին։
Հանձնաժողովն ավելի վաղ՝ այս տարի, արդեն ուրվագծել էր «ռազմավարական տեխնոլոգիական կապիտալի ներդրումային մեխանիզմի» (strategic tech equity capacity) ստեղծման ծրագրերը։ Փորձագետների կարծիքով՝ սա կարող է օգնել պահպանել առանցքային տեխնոլոգիական ակտիվները Եվրոպայում։
Սակայն այս հիմնադրամը զգալի աջակցության կարիք կունենա, հատկապես այնպիսի ժամանակահատվածում, երբ եվրոպական կառավարությունների միջև արդեն իսկ տարաձայնություններ կան ԵՄ-ի հաջորդ երկարաժամկետ բյուջեի շուրջ։ Փորձագետներից մեկն առաջարկել է սկսել 10 միլիարդ եվրոյից։
Բաց մի թողեք
Եվրոպային «ավելի մեծ ձվեր» են պետք՝ Պուտինին դիմակայելու համար
ԵՄ երկրները կհայտարարեն Ռուանդայի հետ արտաքսման կենտրոնի մասին համաձայնագրի մասին
Ուկրաինայի շուրջ բանակցությունների վերաբերյալ ԵՄ համաձայնագիրը ստվերում է թողնում Դուբլինում արհեստական ինտելեկտի վրա կենտրոնացած գագաթնաժողովը