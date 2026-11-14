Եվրոպային «ավելի մեծ ձվեր» են պետք՝ Պուտինին դիմակայելու համար

Կալլասը զգուշացնում է՝ թույլ չտալ Պուտինին որոշել, թե ով է ներկայացնելու Եվրոպան խաղաղ բանակցություններում
ԴՈՒԲԼԻՆ – Եվրոպան պետք է «ավելի մեծ ձվեր» ունենա՝ Վլադիմիր Պուտինին դիմակայելու համար, և պետք է կասկածանքով վերաբերվի Ռուսաստանի դրդապատճառներին՝ հաշվի առնելով այս շաբաթ Աբու Դաբիում կայացած խաղաղ բանակցությունները, ասել է Լատվիայի վարչապետ Անդրիս Կուլբերգսը։
Ժամանելով Դուբլինում անցկացվող ԵՄ ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովին՝ Լատվիայի ղեկավարը, որի երկիրը գտնվում է Ռուսաստանի հետ Եվրոպայի արևելյան սահմանագծին, կոչ արեց ԵՄ պետությունների և կառավարությունների ղեկավարներին չվախենալ Ռուսաստանից։
«Կարծում եմ՝ մենք՝ որպես Եվրոպա, պետք է ավելի մեծ ձվեր ունենանք, քանի որ մենք ավելի մեծ ենք։ Մենք ավելի հզոր ենք ռազմական առումով և տնտեսական բոլոր ասպեկտներում», – ասաց նա՝ զգուշացնելով, որ Մոսկվան «խաբեբայական» խաղ է վարում։
«Մենք պետք է բարձրացնենք մեր պահանջները՝ կապված Ուկրաինայի անվտանգության ապահովման հետ։ Մենք պետք է ավելի վճռականորեն ընդգծենք, որ հենց մենք ենք ապագա անվտանգության երաշխավորը։ Սա մեր աշխարհագրական տարածքն է»։
ԵՄ արտաքին քաղաքականության ղեկավար Կայա Կալլասը զգուշացրեց, որ Եվրոպան վտանգում է ընկնել Պուտինի ծուղակը, եթե Ուկրաինայում հրադադար հաստատելուց առաջ սկսի բանակցություններ վարել Ռուսաստանի հետ՝ եվրոպական անվտանգության ապագայի շուրջ։
«Նախ մեզ հրադադար է պետք։ Եթե սկսենք քննարկել Ռուսաստանի պահանջները անվտանգության ճարտարապետության վերաբերյալ, մենք փաստացի կընկնենք այն ծուղակների մեջ, որոնք Ռուսաստանն է լարում մեզ համար՝ շեղելով ուշադրությունն այն փաստից, որ հրադադար չկա», – ասաց նա։
Նա հորդորեց ԵՄ ղեկավարներին «կենտրոնացած մնալ»՝ նշելով, որ «մեր միջև ցանկացած տարաձայնություն իրականում ձեռնտու է հակառակ կողմին»։ Այս հայտարարությունը հնչեց գագաթնաժողովի շրջանակներում կայանալիք ճաշկերույթից առաջ, որտեղ քննարկվելու էր ԱՄՆ-ի միջնորդությամբ ընթացող բանակցություններում Եվրոպայի մասնակցության հարցը։
Կալլ ԵՄ-ն բաժանված է երկու հիմնական ճամբարի։
Ֆրանսիան և Գերմանիան ցանկանում են, որ Եվրոպայի ներգրավվածությունը ղեկավարեն E3-ի ռազմական տերությունները (որոնց կազմում է նաև Մեծ Բրիտանիան)։
Մինչդեռ Իտալիան և մի շարք ավելի փոքր երկրներ ցանկանում են, որ ԵՄ-ն ներկայացնի Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիու Կոշտան։
Իռլանդիայի վարչապետ և գագաթնաժողովը հյուրընկալող Միխոլ Մարտինը մատնանշեց E3-ի դերի «իրողությունը»՝ հաշվի առնելով, որ այդ երեք երկրները Եվրոպայի հիմնական ռազմական տերություններն են։
«Կարծում եմ՝ այս գործընթացում այս կամ այն կերպ առկա կլինի E3-ի բաղադրիչը», – ասաց նա՝ նշելով, որ հենց նրանք են գլխավորում «Կամավորների կոալիցիան» (Coalition of the Willing) և պատասխանատու կլինեն Ուկրաինային տրամադրվող անվտանգության երաշխիքների համար։
«Չեմ կարծում, որ սա կարող է լինել բացառապես ԵՄ-ի մակարդակով», – ասաց նա՝ կոչ անելով որոշում կայացնել առաջիկա երկու շաբաթվա ընթացքում։
Կիպրոսի նախագահ Նիկոս Քրիստոդուլիդիսը հայտարարեց, որ վերջնական որոշումը կկայացվի նոյեմբերի 27-ին կայանալիք ԵՄ պաշտոնական գագաթնաժողովի ժամանակ, «քանի որ ԵՄ-ն պետք է ներկա լինի քննարկումներին»։
«Կա մոտեցումների երկու տարբերակ։ Առաջինի համաձայն՝ ԵՄ-ն պետք է ներկայացված լինի ինստիտուտների միջոցով, այսինքն՝ Եվրոպական խորհրդի նախագահի, Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահի կամ այլ ներկայացուցչի կողմից», – ասաց նա։
«Կա նաև երկրորդ մոտեցումը, ըստ որի՝ ներկայացվածությունը պետք է լինի համակցված. ներառելով թե՛ ինստիտուտներին, թե՛ առանձին անդամ պետություններին»։
Շվեդիայի վարչապետ Ուլֆ Քրիստերսոնն առաջարկեց բանակցային սեղանի շուրջ տեղ հատկացնել և՛ ԵՄ ինստիտուտներին, և՛ Եվրոպայի խոշոր պետություններից մի քանիսին։
«Ինձ համար E3 ձևաչափը բավականին պարզ է, բայց E5-ը նույնպես цілком (լիովին) ընդունելի է թվում՝ գումարած ԵՄ ինստիտուտները, ուստի ես բավականին ճկուն եմ այս հարցում»։
«Կարծում եմ՝ այն, թե կոնկրետ ինչ ենք ասում, ավելի կարևոր է, քան այն, թե ովքեր են հենց այդ պահին սենյակում գտնվում», – հավելեց նա։
Շվեդիայի վարչ «Ես շատ եմ մտահոգվում այնպիսի իրավիճակից, երբ տարբեր երկրներ կարծում են, թե հատուկ պարտավորություն ունեն՝ Ռուսաստանի հետ խոսելու իրենց տեսանկյունից՝ երկկողմ կամ այլ ձևաչափերով, քանի որ կարծում եմ՝ ձայների նման բազմազանությունը կարող է միանշանակ ձեռնտու լինել Ռուսաստանին», – ասաց նա։
Սա ակնարկ էր՝ ուղղված Ֆինլանդիայի և Նորվեգիայի ղեկավարների կողմից վերջերս Պուտինին կատարված զանգերին։
Ռուսաստանը դեռևս չի համաձայնել բանակցություններին եվրոպական կողմի մասնակցությանը և ակնարկել է, որ հնարավոր է չընդունի եվրոպական նախապայմանները, օրինակ՝ հրադադարի հաստատումը։
«Երբ հասկանանք նրանց իրական մտադրությունները և խաղաղ գործընթացին նպաստելու պատրաստակամությունը, միայն այդ ժամանակ կարող ենք որոշում կայացնել ընդլայնված ձևաչափով բանակցություններ անցկացնելու վերաբերյալ», – ուրբաթ օրը հայտարարեց Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։
Բաց մի թողեք
Ֆոն դեր Լայենը կներկայացնի «հավակնոտ առաջարկ»՝ տեխնոլոգիական ինքնիշխանությունը ֆինանսավորելու համար
ԵՄ երկրները կհայտարարեն Ռուանդայի հետ արտաքսման կենտրոնի մասին համաձայնագրի մասին
Ուկրաինայի շուրջ բանակցությունների վերաբերյալ ԵՄ համաձայնագիրը ստվերում է թողնում Դուբլինում արհեստական ինտելեկտի վրա կենտրոնացած գագաթնաժողովը