ԵՄ երկրները կհայտարարեն Ռուանդայի հետ արտաքսման կենտրոնի մասին համաձայնագրի մասին

Ավստրիան, Դանիան, Գերմանիան, Հունաստանը և Նիդեռլանդները նպատակ ունեն կենտրոնները գործարկել հաջորդ տարվանից։
ԵՄ երկրները երկուշաբթի օրը պատրաստվում են հայտարարել Ռուանդայի արտաքսման կենտրոն մերժված միգրանտներին ուղարկելու մասին համաձայնագրի մասին, հաստատել են ծրագրին ծանոթ երեք անձինք։
Ավստրիան, Դանիան, Գերմանիան, Հունաստանը և Նիդեռլանդները պարբերաբար հանդիպումներ են անցկացնում՝ ԵՄ տարածքից դուրս կենտրոններ ստեղծելու համաձայնագրի հիմքը դնելու համար, որտեղ նրանք կարող են արտաքսել ԵՄ-ում մնալու օրինական իրավունք չունեցող միգրանտներին։ Համաձայնագիրը դաշինքի կողմից ԵՄ մուտք գործողների և մնալու նկատմամբ ավելի մեծ վերահսկողություն ձեռք բերելու ավելի լայն ջանքերի մի մասն է։
Վիեննայում հայտարարվելիք սպասվող համաձայնագիրը կվերաբերի միայն այն ապաստան հայցողներին, ովքեր արդեն ուսումնասիրել են ԵՄ-ում օրինական բնակություն հաստատելու բոլոր տարբերակները և մերժվել են։
Երկրներն ավելի վաղ հաստատել էին, որ նպատակ ունեն 2026 թվականին կնքել առաջին գործարքները՝ օֆշորային կենտրոններ ստեղծելու վերաբերյալ՝ նախատեսելով, որ դրանք կսկսեն գործել հաջորդ տարվանից։
Ռուանդայում նախատեսվող արտաքսման կենտրոնը կգործի որպես փորձնական ծրագիր, որին, հավանաբար, կհաջորդեն այլ երկրների հետ կնքվող համաձայնագրեր՝ ԵՄ անդամ այլ պետությունների մասնակցությամբ։
ԵՄ կանոնակարգերի վերջին բարեփոխումը ԵՄ անդամ երկրներին հնարավորություն է տվել այլ պետությունների հետ պայմանավորվածություններ ձեռք բերել նմանատիպ արտաքսման կենտրոններ ստեղծելու շուրջ՝ այն պայմանով, որ դրանք համապատասխանեն մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային չափանիշներին։
Ծրագրի մանրամասները, այդ թվում՝ կենտրոններ տեղափոխվող անձանց քաղաքացիությունը, այնտեղ նրանց կեցության պայմանները և գործարքի նկատմամբ վերահսկողությունը, կախված են լինելու կողմերի միջև ձեռք բերված համաձայնագրից։
Սակայն մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող խմբերը զգուշացնում են, որ նման կենտրոնները կարող են հանգեցնել մարդու իրավունքների խախտումների՝ ԵՄ-ի վերահսկողությունից կամ իրավական պաշտպանության հնարավորություններից դուրս։
Մեծ Բրիտանիայի պահպանողական կառավարության՝ ապաստան հայցողներին Ռուանդա արտաքսելու ծրագիրը 2023 թվականին մերժվել էր Միացյալ Թագավորության Գերագույն դատարանի կողմից, որն այն ապօրինի էր ճանաչել։ 2024 թվականին իշխանության գալով՝ Լեյբորիստական կառավարությունը դադարեցրել է այդ ծրագրերի իրականացումը, իսկ վարչապետ Քիր Սթարմերն այն ժամանակ հայտարարել էր, որ Ռուանդայի հետ կապված ծրագիրը «վերջնականապես փակված է»։
Միացյալ Թագավորությունը նպատակ ուներ մարդկանց տեղափոխել Ռուանդա՝ նրանց դիմումների ընթացքը հեռավար կարգով ապահովելու համար, մինչդեռ ԵՄ երկրների նախատեսվող համաձայնագիրը վերաբերում է այն անձանց, ովքեր պարտավորեցված են լքել ԵՄ տարածքը։
Բաց մի թողեք
Եվրոպային «ավելի մեծ ձվեր» են պետք՝ Պուտինին դիմակայելու համար
Ֆոն դեր Լայենը կներկայացնի «հավակնոտ առաջարկ»՝ տեխնոլոգիական ինքնիշխանությունը ֆինանսավորելու համար
Ուկրաինայի շուրջ բանակցությունների վերաբերյալ ԵՄ համաձայնագիրը ստվերում է թողնում Դուբլինում արհեստական ինտելեկտի վրա կենտրոնացած գագաթնաժողովը