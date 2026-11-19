Գերմանիայի կառավարող կոալիցիայում քննարկվում է քաղաքացիության ստացման պայմանների խստացման հնարավորությունը։
Bild-ի տեղեկություններով՝ Քրիստոնեա-դեմոկրատական միության ներկայացուցիչներն առաջարկում են քաղաքացիության համար անհրաժեշտ նվազագույն բնակության ժամկետը հինգ տարուց հասցնել ութի։
Բաց մի թողեք
Պահպանողական օրենսդիրները պահանջում են ԵՄ-ի կողմից ֆինանսավորվող լոբբինգի դեմ պայքար
Ռուսաստանը և Վատիկանը գլխավորում են գենդերային հակազդեցությունը կլիմայական գագաթնաժողովում
Սլովակիայում հազարավոր մարդիկ բողոքի ցույց են անցկացրել վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոյի դեմ՝ նրան մեղադրելով չափազանց ռուսամետ դիրքորոշում ունենալու մեջ