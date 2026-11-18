Երկկուսակցական MATCH ակտը կխստացնի ASML-ի Չինաստանին վաճառքի սահմանափակումները՝ առաջացնելով Հաագայի առարկությունները։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Նիդեռլանդները դեմ է արտահայտվել ԱՄՆ Կոնգրեսի կողմից Չինաստան չիպերի արտադրության առաջադեմ սարքավորումների արտահանման սահմանափակումները խստացնելու առաջարկին՝ զգուշացնելով, որ Վաշինգտոնի փորձը՝ թելադրել կանոնները հոլանդական ընկերությունների համար, ինչպիսին է ASML-ը, անընդունելի է։
Նիդեռլանդների առարկությունները հնչում են այն ժամանակ, երբ առաջարկվող MATCH ակտը նոր թափ է ստանում Վաշինգտոնում Nvidia-ի նախկին գլխավոր գործադիր տնօրեն Ջենսեն Հուանգի և նրա կասկածելի չինացի լրտեսի հետ կապերի մասին բացահայտումներից հետո, ինչը սրում է Կոնգրեսում մտահոգությունները Պեկինի կողմից ԱՄՆ-ի առաջադեմ տեխնոլոգիաներին հասանելիության վերաբերյալ։
Երկկուսակցական օրենսդրությունը ԱՄՆ դաշնակիցներին, այդ թվում՝ Նիդեռլանդներին և Ճապոնիային, կտա 150 օր՝ Չինաստան չիպերի արտադրության առաջադեմ սարքավորումների վաճառքի և սպասարկման սահմանափակումները համապատասխանեցնելու Վաշինգտոնի կողմից սահմանված սահմանափակումներին կամ ցույց տալու առաջընթաց դրա ուղղությամբ։ Եթե նրանք չկատարեն պահանջները, ԱՄՆ Առևտրի նախարարությունը պարտավոր կլինի միակողմանիորեն տարածել ամերիկյան արտահանման վերահսկողությունը այդ երկրներից մատակարարվող սարքավորումների վրա։
«Հիմնական մտահոգությունը օրինագծի արտատարածքային բնույթն է», – երեքշաբթի օրը ասել է Նիդեռլանդների արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը։
«Միացյալ Նահանգները և Նիդեռլանդները կարևոր գործընկերներ են։ Մենք պահպանում ենք հաճախակի և շարունակական շփումներ բոլոր մակարդակներում», – ասաց հոլանդացի խոսնակը։ «Յուրաքանչյուր երկիր պատասխանատու է իր ազգային անվտանգության քաղաքականության և, հետևաբար, արտահանման վերահսկողության քաղաքականության համար։ Արտատարածքային միջոցառումները հակասում են այս սկզբունքին և անընդունելի են գործընկերների միջև»։
Խաղադրույքները հատկապես բարձր են ASML-ի համար, որը հոլանդական ընկերություն է, որը գերիշխում է միկրոչիպերի արտադրության համար օգտագործվող առաջադեմ լիտոգրաֆիկ մեքենաների շուկայում։ Չինաստանը անցյալ տարի կազմել է իր եկամտի գրեթե մեկ երրորդը, և առաջարկվող օրենսդրությունը կսահմանափակի այնտեղ սարքավորումներ վաճառելու և սպասարկելու նրա կարողությունը։
Նիդեռլանդները արդեն սահմանափակումներ է դրել ASML-ի չիպերի արտադրության սարքավորումների Չինաստան արտահանման վրա, բայց դիմադրել է ԱՄՆ-ի ջանքերին՝ ավելի հեռու գնալու համար։ Վարչապետ Ռոբ Ջեթենը մտահոգություններ է հայտնել ապրիլին Վաշինգտոն կատարած այցի ժամանակ, մինչդեռ արտաքին առևտրի նախարար Սյորդ Սյորդսման հունիսին այս հարցը քննարկել է առևտրի նախարար Հովարդ Լուտնիկի և օրենսդիրների հետ։
Սակայն վեճը գերազանցում է առևտրային շահերը և հասնում ինքնիշխանության հիմնարար հարցի։
«Հարցը միայն այն չէ, թե արդյոք ավելի խիստ սահմանափակումները արդարացված են, այլ այն, թե ով է դրանք սահմանում և ինչ գործընթացի միջոցով», – ասաց Բենեդետտա Ջիրարդին, Հաագայի ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոնի ռազմավարական վերլուծաբանը։ «Ազգային քաղաքականության համակարգումը շատ տարբերվում է մեկ երկրին մեկ այլ երկրում գտնվող ընկերությունների առևտրային հասանելիությունը որոշելու թույլտվությունից»։
Մրցավազք դեպի արհեստական բանականություն
Առաջադեմ արհեստական բանականության (ԱԲ) ստեղծման մրցավազքում Եվրոպան հետ է մնում ԱՄՆ-ից և Չինաստանից։ Այնուամենայնիվ, եվրոպական ընկերությունները շարունակում են մնալ այն սարքավորումների կարևորագույն մատակարարները, որոնք ապահովում են այդ տեխնոլոգիայի աշխատանքը։
Դրանցից ամենակարևորը հոլանդական ASML ընկերությունն է՝ գերճշգրիտ լիտոգրաֆիական սարքավորումների արտադրողը, որոնք սիլիցիումային թիթեղների վրա նախշեր են «տպում»։ 500 միլիարդ եվրո արժողությամբ այս ընկերությունը երկրի խոշորագույն ձեռնարկությունն է։ Մասնագիտացված մեքենաներն ու պահեստամասերը (որոնց մեծ մասը կազմում են չիպերի արտադրության համար նախատեսված սարքավորումները) 2025 թվականին Նիդերլանդների արտահանման ծավալով երկրորդ խոշորագույն ապրանքախումբն են եղել։
ASML-ը զգուշացրել է, որ հետագա սահմանափակումները կարող են հակառակ արդյունք տալ։ Ընկերության ֆինանսական տնօրեն Ռոջեր Դասենը, անցյալ ամիս լրագրողներին ներկայացնելով ընկերության երրորդ եռամսյակի արդյունքները, քննադատել է MATCH օրենքը (MATCH Act)՝ նշելով, որ Չինաստանին չիպերի արտադրության սարքավորումների վաճառքի սահմանափակումը միայն կարագացնի այնտեղ գործող մրցակիցների կողմից այլընտրանքային տեխնոլոգիաների մշակումը։
Նիդերլանդներից Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Բարտ Գրուտհյուսը նույնպես կասկածի տակ է դրել Վաշինգտոնի մոտեցումը՝ պնդելով, որ անտրամաբանական է, երբ ԱՄՆ-ը պահանջում է ավելի խիստ սահմանափակումներ կիրառել եվրոպական՝ չիպերի արտադրության սարքավորումների նկատմամբ, մինչդեռ ամերիկյան ընկերություններին թույլ է տալիս Չինաստան արտահանել ԱԲ-ի համար նախատեսված առաջադեմ չիպեր։
«Չի կարելի ասել՝ “նրանք չպետք է ունենան ԱԲ չիպեր, ուստի մի՛ վաճառեք նրանց սարքավորումները”, այն դեպքում, երբ մենք ինքներս նրանց վաճառում ենք մեր ԱԲ չիպերը», — անցյալ շաբաթ ասել է Գրուտհյուսը։ — «Սա ճիշտ չէ, սա որևէ տրամաբանություն չունի»։
MATCH օրենքի ազդեցությունը դուրս կգա միայն ASML-ի շրջանակներից։ Ընկերության բարդ մեքենաները բաղկացած են տասնյակ հազարավոր մասերից, ինչը ձևավորում է մատակարարների խիտ ցանց՝ տարածված ամբողջ աշխարհով մեկ։ Օրինակ՝ գերմանական ZEISS ընկերությունը արտադրում է բարձր ճշգրտության ոսպնյակներ և հայելիներ, որոնք ուղղորդում են այն լույսը, որն ASML-ն օգտագործում է սիլիցիումային թիթեղների վրա նախշեր «տպելու» համար։ Բեռլինը նույնպես այն եվրոպական մայրաքաղաքների շարքում է, որոնք մտահոգված են այս օրինագծով։
ASML-ը երբեք իր ամենաառաջադեմ ծայրահեղ ուլտրամանուշակագույն կամ EUV սարքերը չի ուղարկել Չինաստան: Նիդեռլանդները արդեն իսկ արտահանման վերահսկողություն է սահմանել պակաս առաջադեմ խորը ուլտրամանուշակագույն կամ DUV սարքերի վրա դեռևս 2023 թվականին: MATCH օրենքը կընդլայնի այդ վերահսկողությունը DUV չիպերի արտադրության ավելի շատ տեսակների վրա և կխստացնի Չինաստանում արդեն իսկ առկա սարքերի սպասարկման կանոնները։
Բերնդ Լանգեն, գերմանացի պատգամավոր, որը նախագահում է Եվրախորհրդարանի առևտրի հանձնաժողովը, ասել է, որ Վաշինգտոնի արտատարածքային մոտեցումը «լիովին անընդունելի է»: Նա ասել է, որ քննարկումը պետք է տեղի ունենար «հավասար հիմունքներով»։
Քաղաքական ճնշում
Անցյալ շաբաթ ավագ օրենսդիրները պնդել են, որ MATCH օրենքը ներառվի տարեվերջյան պաշտպանության օրինագծում: Նրանք նաև խնդրել են, որ Ջենսեն Հուանգը ներկայանա Կոնգրեսին։
Հուանգի հետ կապված սկանդալը ոգեշնչել է օրենսդրության կողմնակիցներին, ովքեր պնդում են, որ զգայուն տեխնոլոգիաներին մուտքը չի կարող թողնվել մասնավոր բիզնեսի քմահաճույքին, ասել է Հաննա Դոհմենը, Ջորջթաունի համալսարանի անվտանգության և զարգացող տեխնոլոգիաների կենտրոնի ավագ հետազոտող վերլուծաբանը: Հուանգը եղել է արտահանման ավելի մեղմ վերահսկողության առաջատար կողմնակից։
«Վաշինգտոնում մարդիկ, մասնավորապես օրենսդիրները, շատ վրդովված են այդ լուրից», – ասաց Դոհմենը։
Ավելի խիստ վերահսկողության կողմնակիցները պնդում են, որ Պեկինին պետք է զրկել չիպերի արտադրության առաջադեմ տեխնոլոգիաներին մուտք գործելու հնարավորությունից, և որ ԱՄՆ-ի ավելի խիստ կանոնները անիմաստ են, եթե նրա դաշնակիցներին չխնդրեն կամ չպարտադրեն հետևել օրինակին։
Սակայն քննադատները նշում են, որ բացահայտումները նաև բացահայտեցին Վաշինգտոնի մոտեցման հակասությունները: «Նյու Յորք Թայմս»-ը հաղորդել է, որ նախագահ Դոնալդ Թրամփը անցյալ աշնանը տեղեկացվել է, որ Հուանգը հարաբերությունների մեջ է կասկածվող չինացի լրտեսի հետ։
«Ամբողջ պատմության մեջ շատ երեսպաշտություն կա», – ասել է Սաննե վան դեր Լուգտը, Գլոբալ առևտրային քաղաքականության դիտարանի Չինաստանի և Ասիայի ծրագրի համանախագահը: «Եթե դուք պնդում եք, որ այս արտատարածքային օրենսդրությունը անհրաժեշտ է ազգային անվտանգության համար, ապա պետք է վարվեք այնպես, կարծես դա ազգային անվտանգության հարց է»։
Թրամփի վարչակազմի ներսում առկա տարաձայնությունները կարող են բարդացնել Կոնգրեսի ջանքերը։
Արտահանման վերահսկողությունը ներկայումս մեծապես կառավարվում է Առևտրի նախարարության կողմից, ինչը Սպիտակ տանը տալիս է զգալի հայեցողություն: MATCH ակտը օրենսդրության միջոցով կսահմանի լրացուցիչ պահանջներ, որոնք կսահմանափակեն այդ ճկունությունը։
Առևտրի նախարար Հովարդ Լուտնիկը քննադատության է ենթարկվել Megaspeed-ը սև ցուցակում չներառելու համար, որը կասկածվում է Nvidia-ի առաջադեմ չիպերը Չինաստան ուղղորդելու մեջ: Թրամփը պաշտպանել է Լուտնիկին, որը նաև քննադատության է ենթարկվել ֆինանսների նախարար Սքոթ Բեսենթի կողմից արտահանման վերահսկողության թույլ կիրառման համար։
Երկուշաբթի օրը Առևտրի նախարարությունը քայլեր ձեռնարկեց փակելու օրենսդրական բացը, որը թույլ էր տալիս սահմանափակված երկրներում գտնվող ընկերություններին մուտք գործել առաջադեմ ամերիկյան արհեստական ինտելեկտի չիպեր՝ վարձակալելով հաշվողական հզորություն արտասահմանյան տվյալների կենտրոններից: Նախարարության արդյունաբերության և անվտանգության բյուրոն հայտարարել է, որ նոր կանոնը գրվել է Ֆինանսների նախարարության և Ազգային անվտանգության խորհրդի կողմից և նրանց ղեկավարությամբ՝ անսովոր հաստատում, որը ցույց է տալիս, որ Լաթնիկը դուրս է մնացել աշխատանքից:
Բաց մի թողեք
Սլովակիայում հազարավոր մարդիկ բողոքի ցույց են անցկացրել վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոյի դեմ՝ նրան մեղադրելով չափազանց ռուսամետ դիրքորոշում ունենալու մեջ
Իտալական «Ilva»-ի պողպատաձուլական ճգնաժամը. կա երկու գնորդ, բայց ո՞վ է վճարելու ծախսերը
Որքա՞ն թույլ կտանք մսի և կաթնամթերքի խոշոր արտադրողներին խաթարել կլիման